Maison Aime: ¡aquí huele a 'fromage'!

[Este establecimiento ha cerrado]

Sarrià empieza a coger acento francés. Si desde hace años acoge el Lycée Français, desde hace unos meses una de sus arterias principales tiene una pequeña embajada de la gastronomía vecina que huele a queso. Perdón, ¡a 'fromage'! Se llama Maison Aime (Major de Sarrià, 63) y en su elegante espacio solo venden productos elaborados al otro lado de los Pirineos. La estrella de su oferta es el queso; una cincuentena de referencias que van cambiando regularmente.

Mélanie André, diseñadora de moda, y Richard Vidal, experto en comercio internacional, aplican la filosofía de la triple E: excelencia, exclusividad y elegancia. Porque solo venden lo mejorcito que encuentran en su país natal, porque solo lo venden ellos en Barcelona y nadie más, y porque la belleza de cada producto, de cada envoltorio, resulta magnética, tentadora.

Pero no solo venden quesos elaborados por pequeños productores con los que te pueden montar una cesta regalo a medida para obsequiar (y epatar) a cualquiera, o una bandeja tan grande como quieras para disfrutarla en casa con los tuyos o para un 'catering' de empresa.

También hay embutidos, 'pâtés en croûte', 'foie gras', encurtidos, cremas, sopas, galletas, mermeladas, confituras, aceites aromatizados, vinos, zumos, chocolates... Incluso vajilla y mantelería. Vaya, que no te faltará de nada para disfrutar como un francés 'expatriée' con morriña de su país.

En total, un catálogo de casi un millar de 'delicatessen' en el que no tiene cabida nada de origen industrial. Si no es artesano y si no lo han descubierto Mélanie o Richard en algunos de sus viajes a la Francia profunda, no lo encontrarás en Maison Aime.