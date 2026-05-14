Elite Model Look
Una famosa agencia de modelos celebra un casting abierto en Barcelona este sábado
La convocatoria está abierta a personas desde los 14 años, sin exigencia mínima de altura
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El casting Elite Model Look regresa este sábado 16 de mayo a Barcelona en búsqueda de modelos que se celebrará en el centro comercial Las Arenas.
Se trata de una competición internacional de modelos que ofrece a los participantes la oportunidad de conseguir un contrato global con la red internacional de agencias Elite. Según la empresa, este concurso ha ha servido para descubrir nuevos rostros y lanzar la carrera de destacados modelos internacionales.
El casting está abierto a jóvenes a partir de 14 años y, según la organización, no existe requisito mínimo de altura para presentarse. En el caso de los menores de 18 años, será necesaria una autorización paterna o materna.
La reconocida agencia internacional Elite Models anima a los interesados a inscribirse previamente a través de esta página web para participar en la selección.
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