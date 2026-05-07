Vuelve a Barcelona el festival que mezcla vinos premiados, conciertos y gastronomía con estrella Michelin

El festival Vinàriament Barcelona celebrará del 29 al 31 de mayo su segunda edición en el Poble Espanyol, en Montjuïc, con una propuesta que volverá a combinar vinos catalanes, alta gastronomía y música en directo. Tras la primera edición celebrada el año pasado, el evento regresa con el objetivo de consolidarse como una de las citas urbanas de referencia para los aficionados al vino en la ciudad.

Durante tres días, el recinto del Monestir y el Baluard del Poble Espanyol acogerá catas, maridajes, conciertos y sesiones de DJ en un espacio con vistas a Barcelona. Los protagonistas volverán a ser los vinos, cavas y vermuts premiados en las últimas ediciones de los Premis Vinari, que podrán degustarse tanto en formato libre como en actividades guiadas por sumilleres profesionales.

Vinàriament Barcelona 2025 / Vadevi

Gastronomía con estrella Michelin

El programa incluye catas de vinos blancos y vermuts, además de diferentes maridajes con quesos, chocolates y productos locales. Entre las propuestas destaca también la experiencia “Vi & Vinils”, que combinará una selección de vinos galardonados con una sesión de DJ en vinilo.

La oferta gastronómica correrá de nuevo a cargo del chef Fran López, del restaurante Villa Retiro de Xerta, distinguido con una estrella Michelin desde el 2009. Su propuesta estará centrada en productos de proximidad e incluirá platos como una tabla de quesos catalanes, sardinas marinadas, ostras del Delta, brandada de bacalao, cono de calamares a la andaluza con mayonesa cítrica o croqueta de jamón ibérico con escalivada. También habrá brioche de steak tartar, burger de vaca Angus de Girona y varias propuestas dulces.

Vinàriament Barcelona 2025 / Vadevi

Música en directo

En el apartado musical, el festival contará con actuaciones de Axel Davis, LIL’MUSES y Pep Show Boys, además de sesiones de DJ Mussol y DJ Marian, entre otros artistas. La programación musical combinará estilos como el electro swing, rock, pop y soul.

Vinàriament Barcelona nació en 2025 fruto de la colaboración entre Pleisure, productora barcelonesa especializada en eventos culturales y de ocio, y Vadevi, medio especializado en el sector vinícola y organizador de los Premis Vinari.

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Horarios y entradas

El festival abrirá el viernes 29 de mayo de 18.00 a 23.00 horas, el sábado 30 de mayo de 12.00 a 23.00 horas y el domingo 31 de mayo de 12.00 a 20.00 horas. Las entradas ya están a la venta desde 5 euros e incluyen acceso al Poble Espanyol. También se pueden comprar packs con consumiciones y entradas especiales para catas y maridajes.