Lewandowski: "Mi cuerpo es más joven de lo que dice mi edad"

Sabe perfectamente que la edad es un asunto que turba a los culés. Que el fichaje de un futbolista de 34 años para un club inmerso en la precariedad económica resta la unanimidad que generaría la contratación de un goleador indiscutible como él, que además ha costado 45 millones. Pero es una estrella y recibirá un tratamiento como tal. Será presentado en el Camp Nou el 5 de agosto, a las 11 de la mañana, en un acto multitudinario (o eso se pretende) porque el club adelantó que habría un procedimiento para adquirir entradas.

Robert Lewandowski no puede combatir las opiniones ajenas más que ofreciendo un rendimiento que rebata, reduzca, incluso elimine las reticencias. Mientras tanto, solo puede argumentar que no es tan viejo como parece. Nadie le reprochará la edad en el estadio.

"La última vez que me hice un test marcaba que mi cuerpo es más joven de lo que dice que mi edad, que tengo unos cuantos años menos", dijo entre sonrisas el futbolista polaco. Ha firmado por cuatro temporadas con el Barça, con lo que terminaría su carrera con 38 años (oficiales). Lewandowski garantiza que las dos próximas campañas será el jugador que se espera que sea.

Lewandowski, presentación singular en Miami / VALENTI ENRICH

El recuerdo: "Del 2-8 no hemos hablado; iniciamos un nuevo capítulo y creo que es mejor no mirar atrás"

De momento, y pese al sustancial giro que experimenta su carrera, el goleador espera que nada cambie. En el Bayern recolectaba ligas sin parar (ocho consecutivas) y atesoró un palmarés de 19 títulos, entre ellos el mismo sexteto en 2020 que consiguió el Barça en 2009. El problema, considerable, radica en que la plantilla azulgrana dista de frecuentar los tiempos de gloria. Lewandowski participó en el entierro oficial del Barça.

«Del 2-8 no hemos hablado; iniciamos un nuevo capítulo y creo que es mejor no mirar atrás», contestó, sin querer hurgar en la herida. Tampoco se recreó con los cuatro goles que le marcó al Madrid en la Champions (2013) cuando defendía los colores del Borussia Dortmund. «El Real Madrid estará ahí, es el oponente más difícil», sugirió, evitando un mensaje retador, aunque el Barça venciera en el ensayo de Las Vegas.

Robert Lewandowski. / LOIC VENANCE / AF

Un jovencito de 34 años es Lewandowski en sus primeros días vestido de azulgrana, aprendiendo los nombres de todos, tratando de entender palabras en castellano y descifrar las consignas futbolísticas. Es lo que le costará menos. "Si has tenido a Pep Guardiola de entrenador es más fácil adaptarse a cualquier tipo de equipo. Es un gran entrenador y para mí debería ser más fácil entender qué quiere Xavi de mí habiendo estado con Guardiola", confesó.

"Para mí debería ser más fácil entender qué quiere Xavi de mí habiendo estado con Guardiola" — Robert Lewandowski / Delantero del Barça

"El Barça es un imán"

Un inconveniente menos. Si había alguno –aparte del precio, naturalmente– lo disipó Xavi Hernández cuando le llamó por teléfono. El entrenador reconocía en Dallas, en la rueda de prensa previa al partido frente a la Juventus, que él se implica en los fichajes. Les llama y les vende la moto de que se ha propuesto "devolver al Barça a la cima del mundo".

"Intento convencerlos de que seremos competitivos, y que disfrutarán, no solo con el club y la ciudad, sino con el equipo", dijo. A Lewandowski le convenció: "Haremos una campaña mejor que la del año pasado", pronosticaba con la incorporación del delantero. Xavi, "con el ego saciado para tres vidas", asume que, en realidad, "el Barça es un imán" para los futbolistas.