Excesos

No comas más de esta cantidad de aguacate al día: podría ser peligroso

Es una fruta muy beneficiosa para nuestra salud, pero no conviene consumirlo en exceso

Una persona trocea un aguacate en un bol.

Aleix Voltà

Barcelona
El aguacate es una fruta muy beneficiosa para nuestra salud. Sus propiedades nutritivas ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares e incluso catarros comunes, por lo que el consumo de esta fruta se ha popularizado mucho. Pero, como con la mayoría de alimentos, un consumo excesivo de aguacate también puede resultar perjudicial.

La cantidad de aguacate recomendada es de dos o tres frutos por semana, lo que equivale a medio aguacate al día. Un exceso de las propiedades que aporta el aguacate puede entrañar dolor de cabeza, una dificultad en la digestión o incluso reacciones alérgicas.

Dolor de cabeza y migrañas

El aguacate contiene tirosina, una sustancia que el cuerpo humano descompone para producir tiramina. Demasiada tiramina puede desencadenar en dolores de cabeza y migrañas algunas personas, según la 'National Headache Foundation'.

Problemas de digestión

Otra de las sustancias que contiene el aguacate es el sorbitol, un alcohol de azúcar que, según explica la nutricionista Nicole Sefanow para el medio especializado 'Eat this, not that', puede provocar síndrome del colon irritable. De hecho, el sorbitol actúa como un laxante natural.

Dolor de barriga, dolor de estómago, dolor abdominal, enfermedad digestiva, digestión, enfermedad inflamatoria intestinal.

Aumento de peso

Un aguacate promedio contiene 141 calorías por cada 100 gramos de fruta. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), se trata de una cantidad bastante superior a la del resto de frutas por su "aporte de lípidos, lo que aumenta su valor calórico". Consumir más de un aguacate al día puede provocar que las calorías se almacenen en forma de grasa.

Reacciones alérgicas

Según un estudio de la revista 'Biochemical Society Transactions', la presencia de una proteína llamada quitinasa puede provocar que las mismas personas que son alérgicas al látex presenten reacciones alérgicas tras consumir frutas como el aguacate o el plátano.

