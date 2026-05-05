El Premio Talento Joven de Periodismo Europeo celebra su primera edición en un acto en Barcelona

En el marco del Día de Europa, que se conmemora cada 9 de mayo en recuerdo de la Declaración Schuman de 1950, considerada el primer paso hacia la integración de los Estados europeos, este martes se celebró la entrega de la primera edición del Premio Talento Joven de Periodismo Europeo. En el acto, organizado por la APEC, la Fundació Catalunya Europa y EL PERIÓDICO, confluyeron las miradas de los jóvenes premiados con la experiencia de corresponsales comunitarios con décadas de trayectoria.

La apertura institucional corrió a cargo de representantes de las entidades organizadoras, que reafirmaron el compromiso el talento joven. "Acostumbramos a ser negativos y señalamos a los jóvenes como aquellos que no se informan, pero también tenemos que reconocer sus ganas de descubrir, interpretar el mundo y explicarlo", dijo Dolors Camats, directora de la Fundació Catalunya Europa.

"La Unión Europea continúa siendo muy desconocida para jóvenes y adultos. Sigue siendo un proyecto muy lejano, y por eso creamos iniciativas como estas. Nuestras democracias necesitan visiones críticas y diferentes", explicó Camats.

Jóvenes premiados

Los dos jóvenes premiados, Marc Solanes y Neus Aldeguer, subieron después al estrado para recoger el galardón y presentar sus trabajos. Solanes, presentó su reportaje '¿Qué pasa con los residuos en Catalunya?', un análisis en profundidad de la gestión de los residuos en Catalunya dentro del contexto de las políticas europeas de reciclaje y economía circular. "Esto ha sido una gran oportunidad. Con este reportaje pude estar un mes y medio recabando información y voces", comentó. Premiado con 1.000 euros, Solanes agradeció que se ceda espacio a los jóvenes y apreció a la gente que confía en periodistas para que dediquen tiempo a investigar

Por su parte, Aldeguer, premiada en la categoría de obra no publicada, expuso su trabajo sobre la construcción y percepción de la identidad europea entre los jóvenes en un contexto de transformaciones políticas, sociales y culturales. "He querido explicar Europa desde las personas y cómo el Erasmus+ puede ser un mecanismo para la paz", aseguró Aldeguer. En este caso, el premio cuenta con 2.000 euros destinados al desarrollo del proyecto con el acompañamiento de EL PERIÓDICO.

Con esta primera edición, el premio Talento Joven de Periodismo Europeo nace con la voluntad de fomentar el interés por el periodismo europeo entre las nuevas generaciones y de poner en valor la capacidad analítica y narrativa del talento joven en un contexto europeo cada vez más complejo.

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Debate de corresponsales europeos

Bajo el título 40 años de mirada catalana a Europa, los periodistas Griselda Pastor, Carme Colomina, Albert Segura y Jordi Baró, cuatro voces que representan etapas distintas del periodismo europeo hecho desde Catalunya, protagonizaron una conversación sobre cómo ha cambiado la forma de cubrir las instituciones comunitarias desde que España ingresó en la entonces Comunidad Europea en 1986. El acto cerró con una glosa final a cargo del periodista Eliseo Oliveras, excorresponsal en Bruselas de EL PERIÓDICO.