Marc Solanes y Neus Aldeguer, ganadores de la primera edición del Premio Talento Joven de Periodismo Europeo

Los periodistas Marc Solanes y Neus Aldeguer han sido los ganadores de la primera edición del Premio Talento Joven de Periodismo Europeo, una iniciativa impulsada este año por la Asociación de Periodistas Europeos de Catalunya y la Fundación Catalunya Europa, con la colaboración de EL PERIÓDICO de Catalunya. El premio tiene como objetivo promover un periodismo europeo riguroso, documentado y contrastado, capaz de contribuir a la reflexión pública sobre los grandes retos del proyecto europeo.

En esta primera edición se han presentado trece candidaturas: siete en la modalidad de obra publicada y seis en la de obra no publicada. Los criterios de valoración han sido la calidad periodística, originalidad, interés informativo, veracidad de la información y el uso riguroso de fuentes contrastadas. Los miembros del jurado han destacado el alto nivel general de los trabajos, tanto por la solidez periodística como por la relevancia de los temas tratados, un hecho que confirma la necesidad y acierto de fomentar el periodismo europeo entre las nuevas generaciones.

El jurado de esta primera edición ha sido formado por Anna Balcells y Eva Peruga, miembros de la junta de la Asociación de Periodistas Europeos de Catalunya; Enric Marín, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAB y patrón de la Fundación Catalunya Europa; Carol Álvarez, subdirectora en jefe de EL PERIÓDICO de Catalunya; y Cristina Gallach, periodista y ganadora del Premio Ernest Udina, designada por l'APEC.

Los trabajos galardonados

El premio en la categoría de obra publicada ha sido concedido a Marc Solanes, por el reportaje '¿Qué pasa con los residuos en Catalunya?'. El jurado ha valorado muy positivamente la claridad del trabajo, el uso de datos al servicio del relato, la redacción y el interés del reportaje. La obra ofrece un análisis en profundidad de la gestión de los residuos en Catalunya dentro del contexto de las políticas europeas de reciclaje y economía circular, combinando datos oficiales, marco normativo de la UE y voces expertas del sector.

El reportaje pone de relevo las limitaciones estructurales del modelo actual, el impacto ambiental y sobre la salud pública, y señala la responsabilidad de las instituciones y las empresas, proponiendo un cambio de paradigma basado en la prevención y la reducción del consumo, en línea con los objetivos europeos. Este premio está dotado con 1.000 euros.

En la categoría de obra no publicada, el galardón ha recaído en Nieves Aldeguer, por el proyecto de reportaje centrado en la construcción y percepción de la identidad europea entre los jóvenes en un contexto de transformaciones políticas, sociales y culturales. El jurado ha destacado la originalidad y oportunidad del tema, el interés informativo, la capacidad de vincular una experiencia personal (Erasmus+) con el tema del premio, y la ambición de la propuesta.

El proyecto pretende recoger testimonios diversos para mostrar como los jóvenes viven su identidad europea de manera fragmentada y desigual, analizando factores como la movilidad, las políticas europeas, las redes sociales, el auge de la extrema derecha, las desigualdades y la crisis climática. En este caso, el premio cuenta con 2.000 euros destinados al desarrollo del proyecto con el acompañamiento de EL PERIÓDICO.

Con esta primera edición, el premio Talento Joven de Periodismo Europeo reafirma su compromiso de reconocer e impulsar jóvenes profesionales que contribuyan a un periodismo europeo de calidad, riguroso y crítico.