La carrera silenciosa hacia la Escuela Nacional de Policía de Ávila: las claves para conseguir una plaza en el Cuerpo Nacional de Policía este 2026

Salir a correr, incluso antes de que la ciudad haya despertado, sobrevivir a jornadas de clausura entre apuntes o clases de preparación… así es la vida media de una persona que prepara unas oposiciones para ingresar al Cuerpo Nacional de Policía. Una decisión que marca el rumbo vital y que implica muchísimo esfuerzo antes de cruzar, por primera vez, las tan anheladas puertas de la Escuela Nacional de Policía de Ávila, donde iniciarán una exigente formación de unos 10 meses para lograr su sueño: formar parte del cuerpo.

El último lustro ha estado cargado de oportunidades. En este sentido, las convocatorias han mantenido una dinámica de crecimiento de plazas, dando muchas más oportunidades a los aspirantes. Así, por ejemplo, se ha pasado de las 2.218 plazas convocadas en el año 2021 a las 2.764 de esta última convocatoria (2025). Y se espera que el próximo año se mantenga la dinámica.

La mayoría de opositores al Cuerpo Nacional de Policía no lo hace únicamente por tener un empleo fijo: buscan un propósito, un trabajo que combine vocación, servicio y una trayectoria profesional amplia. Pero superar la oposición es una carrera de obstáculos que requiere estrategia, constancia… y una preparación sólida.

Opositar a Policía Nacional es una carrera de fondo / Cedida / MasterD

Fases de la oposición de ingreso al Cuerpo Nacional de Policía

Las fases de la oposición de ingreso al Cuerpo Nacional de Policía evalúa las competencias clave de los opositores. Sus capacidades psicológicas, el conocimiento del entorno o las capacidades físicas para desarrollar sus funciones policiales. En la pasada convocatoria se cambió el orden clásico de las pruebas, quedando estructuradas de la siguiente manera:

Prueba de conocimientos y test psicotécnico Pruebas físicas: agilidad, fuerza y resistencia Entrevista personal Prueba de aptitud psicofísica Y, finalmente, el curso de formación en la Escuela Nacional de Policía

Requisitos para opositar al Cuerpo Nacional de Policía Nacionalidad española. Edad: tener 18 años y no superar la edad máxima de jubilación. Título académico: Bachillerato o equivalente. No tener antecedentes penales ni estar inhabilitado para empleo público. Compromiso de portar armas y, si es necesario, usarlas. Permiso de conducir B, en vigor en el momento del ingreso en la escuela. Tener un nivel mínimo de inglés (B1) o francés (A2)

Academias: El mejor apoyo del opositor

Entre apuntes, test psicotécnicos y pruebas físicas, las academias especializadas se han convertido en un punto de referencia clave. Dentro del ecosistema hay muchos nombres conocidos como, por ejemplo, Davante, la institución nacida de la unión de MEDAC y MasterD, esta última, especializada desde hace más de 30 años en la formación integral de los opositores al Cuerpo Nacional de Policía, entre otros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado.

Cuando se oposita a Policía Nacional es importante combinar el estudio con la preparación de las pruebas físicas / Cedida / MasterD

Los básicos para preparar una oposición al Cuerpo Nacional de Policia

Para superar la oposición al Cuerpo Nacional de Policía es importante la constancia y la disciplina, pero también la estrategia. Hay que desarrollar una metodología de estudio con lecturas de los temas, resúmenes… Sucede lo mismo con los ejercicios psicotécnicos, que hay que entrenar. Davante ofrece una formación abierta con clases en directo y grabadas, además de un campus virtual con todos los contenidos disponibles. En el caso de los psicotécnicos, el centro valora el nivel del alumno, aporta una base teórica con explicaciones y trucos, y ofrece diferentes ejercicios de entrenamiento.

Otro de los aspectos clave a la hora de preparar la oposición a Policía Nacional es la realización de simulacros. Este tipo de ejercicios son perfectos para poner en situación a la persona y para analizar si se ha interiorizado correctamente el temario o si se cumple con el nivel exigido en las pruebas físicas. Davante ofrece simulacros de cada fase con seguimiento de un mentor para ir comprobando cómo se está avanzando y corregir aquellos déficits que pueda tener la persona opositora. En el caso de las físicas, además, el centro programa entrenamientos a medida y adaptados al estado físico del opositor con una dieta optimizada.

Los simulacros son una parte muy importante cuando se prepara una oposición a Policía Nacional / Cedida / MasterD

También son importantes la entrevista y las pruebas médicas. La primera, sobre todo, ya que puede suponer un revés en fases avanzadas de la oposición. Es importante prepararla y conocer los puntos fuertes de cada persona, así como las respuestas más adecuadas. Davante prepara a los opositores para el test de personalidad y ofrece ejercicios prácticos para mejorar el autoconocimiento y el equilibrio emocional.