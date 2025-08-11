La Policía convoca casi 3.000 plazas de agentes y mandos: las pruebas serán en octubre

El Ministerio del Interior ha publicado en el Boletín Oficial del Estado las convocatorias de la Policía Nacional para ocupar 2.764 plazas de la escala básica y 150 de la escala ejecutiva en la categoría de inspector. El examen teórico que dará comienzo a esta oposición de acceso libre será el 25 de octubre para los aspirantes a agentes de la escala básica, mientras que los de la ejecutiva empezarán la prueba en noviembre.

Entre los requisitos para participar está tener la nacionalidad española; tener 18 cumplidos y no exceder de la edad máxima de jubilación; no haber sido condenado ni separado del servicio de cualquier administración pública o inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, no estar incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan las funciones policiales; no consumir drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes; comprometerse a llevar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas; tener el título de Bachiller, tener el permiso de conducir y acreditar conocimientos de inglés o francés.

De las 2.764 plazas ofertadas en la escala básica hay 553 reservadas a militares profesionales de tropa y marinería que deben acreditar cinco años de servicio. La convocatoria establece que a los aspirantes "se les podrá realizar en cualquier fase del proceso selectivo, análisis de saliva, sangre, orina o cualquier otro que, conforme al estado de la ciencia o de la técnica, se estime conveniente y esté oficialmente homologado y autorizado para detectar el consumo de drogas tóxicas estupefacientes o sustancias psicotrópicas".

Para la categoría de inspector la convocatoria pide un título universitario oficial de Grado así como acreditar el conocimiento de un idioma extranjero con un documento específico del nivel B1 o superior en cualquiera de los idiomas prioritarios, inglés o francés.