Un incendio en Cornellà obliga a cortar los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Tarragona durante una hora

La circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Camp de Tarragona ha quedado suspendida esta tarde durante una hora por un incendio cercano a las vías en Cornellà de Llobregat. Según han explicado los Bombers de la Generalitat, el aviso ha llegado a las 14.51 horas y han destinado dos dotaciones para apagar las llamas, que han quemado cañas justo al lado de los raíles. El incendio ha quedado controlado poco después de las 16.30 horas, según han informado las cuentas de Adif.

Protecció Civil ha activado la prealerta Ferrocat mientras se soluciona la incidencia. El corte de la circulación afecta a todos los trenes de alta velocidad, así que también se veran resentidos los horarios de los trenes de AVE, Iryo o Ouigo que realizan el trayceto Barcelona - Madrid.

La circulación ha quedado completamente interrumpida durante cerca de un hora. Los horarios de la estación de Sants indican que los trenes con destino Madrid o Lleida - Pirineus están experimentando retrasos de algo más de cincuenta de minutos mientras la circulación se restablece progresivamente.