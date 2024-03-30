Cambio de hora: ¿por qué preferimos el horario de verano si es el 'peor'?

Llega la primavera y con la estación el cambio al horario de verano. Aunque los españoles son mayoritariamente partidarios de poner fin a la rutina del cambio de hora, existe la idea mayoritaria de que el preferible es el horario de verano. Pero, ¿es realmente la mejor opción? Una campaña de la Barcelona Time Use Iniciative desmiente algunos de los mitos más extendidos sobre el cambio de hora y aporta luz sobre perjuicios y beneficios. Aquí los desgranamos.

¿Por qué preferimos el horario de verano? "Si nos piden elegir invierno o verano, ¿qué elegimos mayoritariamente?", plantea Marta Junqué, co-coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society. Inmediatamente responde: "El verano. Por el buen tiempo, las horas de luz, las vacaciones...". Y para empezar a aclarar cosas, apunte: "El verano seguirá siendo verano cuando se elimine el cambio de hora".

¿Es mejor el horario de verano? A juicio de los expertos, no. En términos de salud, los expertos subrayan que el desfase y desalineación de los relojes internos aumenta la privación de sueño y el llamado ‘jetlag social’ en la mayoría de la población, lo cual se asocia con efectos negativos significativos en la salud humana, la economía y la seguridad.

¿Qué pasaría en verano si nos quedáramos con el horario de invierno? "Lo único que cambiaría es que el sol saldría más pronto, pero los días serían igual de largos", señala Junqué. Admite que se haría de noche "un poco antes que ahora". "Si ahora anochece a las 22.00 o 22.30 horas, sin el cambio anochecería a las 21.00 o 21.30". Advierte de que esa hora ganada a la noche sería muy beneficiosa para niños y gente mayor. "Que anochezca tan tarde no es saludable para estos colectivos, que les cuesta dormirse y en cambio se levantan pronto", explica. "Son los atardeceres tardíos los que provoca problemas de sueño en verano, no los amaneceres más tempranos. Es bastante difícil dormirse por la noche cuando aún es de día y hace calor. Tener que levantarse una hora antes por la mañana siguiente a causa del horario de verano, sin terminar el descanso correctamente, es lo que nos causa problemas de sueño.

¿El horario de verano permite ahorrar energía? En realidad, el horario de verano no ahorra energía, sino todo lo contrario, aseguran desde la Barcelona Use of Time. "De hecho, hay muchas evidencias de que incrementa el consumo energético, especialmente en lo que respecta a la climatización de espacios. Esto la convierte en una política irresponsable, dada la actual situación de crisis energética", argumentan. Apuntan que las zonas horarias permanentes permitirían ahorrar energía y reducir la contaminación.