Literatura catalana

A pie por la frontera, un Espinàs puesto al día

LA PELL DE LA FRONTERA Francesc Serés

Quaderns Crema · 22 €

En lugar de seguir caminos trillados, Francesc Serés da vueltas por el Baix Cinca, localiza no-lugares, fotografía construcciones efímeras, habla con seres humanos a quienes llamamos sin papeles. Los paisajes no figurarían en un calendario de cocina pero existen, y los perfila con una prosa exacta. Serés es un Espinàs puesto al día. Este libro, que incluye crónica, memoria y relato, no explica historias de amor sino de supervivencia. Camina por espacios inhóspitos armado con bloc y bolígrafo y los emigrantes creen que es un policía. El primer reto es convencerlos de que solo quiere saber quiénes son y explicarlo. «El món entra dins del nostre petit món tan ràpidament que no sabrem ni qui som, ni d’on venim ni on anem». Cuando la ironía se convierte en una manera de evadirse, La pell de la frontera tiene la virtud de hacernos levantar la mirada del ombligo. Nos enseña a mirar, la misión suprema de la literatura. Una sugerencia de Vicenç Pagès Jordà.

Decepciones, quebrantos y heridas de toda una vida

L'ÀGUILA NEGRA Joan Carreras

Proa · 21,50 €

Joan Carreras ha querido explicar en L’àguila negra (título tomado de la canción que popularizó Maria del Mar Bonet) toda una vida. La de Marià Solvell, de los 8 a los 70 años, una trayectoria que se solapa con el franquismo, la transición, la democracia y la movilización independentista pero sin ninguno de estos sucesos externos se impongan en la narración. Viajando del presente al pasado y viceversa, vamos descubriendo los pájaros negros, las heridas del pasado que, cuando ya es viejo y está solo, ha ido acumulando y visitando al protagonista. Un dentista con consulta en Gran de Gràcia que, como quien repara dentaduras, ha intentado ir restituyendo y reparando los muchos estragos que ha ido sufriendo durante su vida, atrapada en la tensión entre la volcánica Tereas y la convencional Anna Maria, hermana de su amigo de estudios y socio en la consulta. Una sugerencia de Ernest Alós.

El eliminador de cuentos

VINT-I-NOU CONTES MENYS Eduard Márquez

Empúries · 18,50 €

En la segunda década de los 90, Eduard Márquez publicó dos libros de cuentos memorables: Zugzwang y L’eloqüència del tirador. Casi 24 años y cuatro novelas después, empieza una lenta tarea de cribado. El resultado es Vint-i-nou contes menys, que incorpora en el título el número de piezas que han desaparecido en el proceso. Perfeccionista insomne, Márquez reescribe y reordena los cuentos de manera que formen un todo coherente y autorreferencial. El narrador, gélidamente sintético, da vida a personajes que supleen, simulan, impostan y finalmente se construyen una biografía fictícia. Una sugerencia de Vicenç Pagès Jordà.

SICÍLIA SENSE MORTS / SICILIA SIN MUERTOS Guillem Frontera

Club Editor · 20 €

A un presidente balear que se parece a Bauzá le llegan por correo ratas muertas. Hay pendientes venganzas del pasado, agraviados que han sido apeados de las instituciones y cuentas que saldar con empresarios que esperaban obtener más de un erario ya esquilmado. El título ha hecho fortuna para definir la corrupción política en las Illes. Afinada y nada simplista.

UN HOME QUE SE'N VA Vicenç Villatoro

Proa · 21 €

Vicenç Villatoro escribe muchos libros muy rápido y muy pocos muy lento. Este es de los últimos y se nota. También hasta qué punto está tocando una fibra íntima. El autor reconstruye la figura de su abuelo, un republicano cordobés represaliado por el franquismo que emigra ya mayor a Terrassa, y a partir de su peripecia reflexiona sobre los motivos para partir de una tierrra y las condiciones de la acogida.

LA DONA IMMÒBIL Joan Barril

Edicions 62 · 19,90 €

El libro que Joan Barril dejó a su muerte acabado pero aún inédito. La historia de una mujer atractiva que queda inmovilizada después de un resbalón en la bañera, y de cuatro hombres relacionados con ella como marido, amante o amigo, es, dejó escrito el periodista y escritor, «una reflexión sobre el amor y el desamor y sobre todas aquellas cosas que te van marcando a lo largo de la vida».

LOCUS Antoni Gual

La Campana · 20 €

El relato biográfico del autor y de su familia, empresarios de Badalona un poco tocats del bolet. O de alguien que se parece al autor y a su familia. Tampoco importa. No se trata de un fresco generacional, ni de una crónica histórica, sino de un repaso irónico a un colectivo peculiar. Tampoco se guíe por los elogios que acompañan: hablar de carcajadas sería exagerado.

PICADURA DE BARCELONA Adrià Pujol

Sidilla · 15 €

A su tierra de origen le dedicó Escafarlata d’Empordà y a la capital donde ha pasado la segunda parte de su vida, Picadura de Barcelona (escafarlata son, también, las hebras de tabaco). En un largo monólogo, Pujol deambula por las Barcelonas sub-Gran Via, describe, critica, mira de lejos a turistas y locales, bebe, fuma y se acuerda de los vendedores de humo. Autoacolloniment. Así ha definido Vicenç Pagès su actitud.

EL GRAN JOAN Antoni Ferrando

Libooks · 18 €

Antoni Ferrando, traductor afincado en la República Checa, publica muy de vez en cuando, de diez en diez años. Esta es su primera novela. A un lado, un profesor de instituto en plena crisis de la segunda edad, Pere Sánchez. En el otro, el gran Joan, un personaje avasallador, escritor de éxito, rico, mujeriego y tan insultantemente incorrecto como el bloguero Valero Sanmartí o Michel Houellebecq.

CIÈNCIA EXACTA Manuel Forcano

Proa. · 15 €

El poeta y hebraísta Manuel Forcano obtuvo el último premio Miquel de Palol con este volumen. La erudición y la presencia constante de la cultura clásica y los paisajes de Levante son el vehículo para hablar al lector de lo más cotidiano. Como el poema que da título al libro, Ciència exacta, en que la tercera ley de Newton se convierte en una explicación poética de la mecánica del deseo entre dos cuerpos.

FORAT Laura López

Godall · 15 €

Después de 20 años (los que han transcurrido desde la publicación de su primer libro) escribiendo, enseñando y leyendo sus obras en recitales, Laura López Granell se ha animado a publicar su segundo poemario. El agujero del título, que aparece en tantas formas diversas en tantos de los poemas, puede tener tanto contenido como ese hiato de dos décadas.

LA SALA D'ESTAR ÉS UN CAMP DE FUTBOL Josep M. Fonalleras

Ara · 19,50 €

Los libros de recuerdos de la infancia de escritores cuya edad están entre los 50 y los 70 se han convertido en una auténtica moda la producción editorial catalana reciente. Josep M. Fonalleras le da una vuelta a este subgénero. Evita la crònica d’un temps i un país cerrando el foco en una familia entre convencional y extravagante. Unos Durrell de escalera de vecino.

PUJA A CASA / VENTE A CASA Jordi Nopca

L'Altra / Asteroide · 16,90 / 16,95 €

El segundo libro de Jordi Nopca. fue el último ganador del Documenta, un premio con vocación de impulsar a autores emergentes. Son diez cuentos con barceloneses tristes, precarios y sumisos (y más de L’Hospitalet y Nou Barris que de Gràcia o L’Eixample), escritos con los 30 cumplidos, cuando ya no es posible la euforia. «Pero no podía escribir todo el libro sin un poco de ironía», advierte el autor.

LA SEGONA LLUNA Antoni Carrasco

Empúries · 16 €

Parece mentira que el oficio del ganador del premio Just M. Casero corresponda a un autor con tan poca obra publicada. Tres historias cortas, enlazadas entre sí merced a tres experiencias próximas a la muerte de personajes que evolucionan por la fuerza transformadora de la enfermedad. Un hábil encaje hace que todas tengan un final abierto pero que se expliquen entre sí mismas.

DES D'ON TORNAR A ESTIMAR Joan Margarit

Proa · 16 €

El lugar donde empezar a querer es la infancia. Y pasado todo el ajetreo de la mitad de la vida, la vejez el lugar donde poder volver a hacerlo desde la serenidad. Pero aparte de esta visión de la madurez, tan presente en los últimos libros de poemas de Joan Margarit, también hay lugar para la queja irritada sobre el presente del país y la transformación de Barcelona.

A RITME DEL TEMPS Josep M. Espinàs

La Campana · 15 €

El libro más extraño e inclasificable de los más de 80 que lleva escritos y publicados Josep M. Espinàs. Estampas o notas autobiográficas en una forma que él se resiste a cualificar como poesía pero que en algunos casos se podrían poner perfectamente al lado de algunos poemas de, por ejemplo, Joan Margarit. Ni se trata de unas memorias (Espinàs no cree que sirva para ello) ni de prosa poética. Prosa ritmada, prefiere decir él.

LA VIDA ÉS ESTRANYA Valentí Puig

Proa · 17 €

Torrent y Frontera han escrito sendas novelas sobre la corrupción valenciana y balear. De las de político venal, empresario comprador y periodista desbordado. Valentí Puig añade más repliegues en la falsa autobiografía de Oleguer Regós, un erudito de raíces carlistas con castillo en ruinas y piso en Petritxol, que sirve para presentarnos a Befàs, medio Pujol, medio Millet, retrato completo de una Catalunya que busca otro ropaje para no ser tan pasado como la de Regós.

UN ANY I MIG Sílvia Soler

Columna · 20,50 €

El del 2014 fue un buen Sant Jordi para Silvia Soler, con el premio Ramon Llull de Petons de diumenge. Este año repite la fórmula con Un any i mig. Un matrimonio prejubilado, una familia normal, sin grandes dramas y con las habituales pequeñas diferencias, se ve conmocionada por la diáspora laboral de sus cuatro hijos. Durante un año y medio, los seis integrantes de este núcleo familiar deben ajustar sus vidas al impacto de la crisis económica.

ALGÚ COM TU Xavier Bosch

Planeta · 21,50 €

Justo cuando la actualidad parecía idónea para que el Dani Santana de sus últimos libros se pusiese las botas, Xavier Bosch da un giro brusco y se escapa hacia la novela romántica con Algú com tu, el último premio Ramon Llull. Jean-Pierre, un galerista de la Rive Gauche, y Paulina Homs, una barcelonesa casada, mantienen un intenso romance durante cinco días en París. Años más tarde, la hija de Paulina intenta reconstruir ese episodio.

UN DINAR UN DIA QUALSEVOL Ferran Torrent

Columna · 20,50 €

Quizá sea cierto que la realidad a veces supera la ficción. Pero lo que ha descubierto Torrent es que novelar permite dejarse ir con más alegrías que explicar la realidad desde el periodismo, sometido a restricciones como que los rumores sean comprobables y las fuentes disponibles. Torrent empezó a entrevistarse con gargantas profundas para escribir un libro reportaje sobre la corrupción... y lo reconvirtió en esta novela.

GEGANTS DE GEL Joan Benessiu

Periscopi · 18,50 €

Joan Benesiu (seudónimo de un profesor de filosofía valenciano) sitúa su novela en Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina. Los viajeros, llegados de México, Francia y Polonia, y un narrador mucho más opaco que ellos, se encuentran en un café y allí ponen en común sus historias. Un pero: la sobrecarga de referentes literarios y filosóficos es un arma de doble filo, que añade grosor a la narración pero a menudo resulta excesiva.

UN FILM (3.000 METRES) Víctor Català

Club Editor · 22,90 €

Nonat Ventura, criado en el hospicio, se pone como objetivo convertirse en el ladrón más elegante de Barcelona. Publicada como folletón entre 1919 y 1921, Un film le valió a Caterina Albert el desprecio de las tribunas del noucentismo y pasó al olvido hasta esta recuperación y reivindicación de su prosa vigorosa, a medio camino entre el superado desorden prenormativo y la urbana contemporaneidad con los tiempos del cine mudo.

LA VIDA LENTA / LA VIDA LENTA Josep Pla

Destino · 21 €

Cuadernos de notas de Josep Pla, similares a los que, correspondientes a otros años de su vida, se habían publicado únicamente dentro de sus obras completas. No se trata de un libro de Josep Pla. No hay el más mínimo grado de elaboración literaria. Pero estos resúmenes caligráficos de lo sucedido a lo largo del día, más allá del interés que puedan tener para los estudiosos, nos permiten una privilegiada visión de la lamentable vida cotidiana del escritor.

FUMAR-SE EL FRANQUISME
Francesc Canosa
L'Avenç · 16,90 €