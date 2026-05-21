El entrenamiento que cada vez más mujeres siguen durante la menopausia para ganar fuerza y energía

La menopausia no es el final de nada. Es una nueva etapa en la vida de la mujer y, con el plan adecuado, también puede convertirse en un momento para recuperar fuerza, mejorar hábitos y sentirse mejor por dentro y por fuera.

El mejor plan para cuidarse durante la menopausia combina entrenamiento de fuerza, cardio moderado, movilidad, nutrición equilibrada y acompañamiento profesional. Frente a las dietas imposibles o los entrenamientos extremos, este método propone seis semanas de ejercicio guiado, recetas sencillas, menús semanales y rutinas de 30 minutos al día para ayudar a mejorar la fuerza, la energía, la salud ósea y la confianza corporal.

Los cambios hormonales pueden afectar al descanso, al peso, a la masa muscular, al estado de ánimo, a la salud ósea o a la sensación de hinchazón, pero el ejercicio y la alimentación pueden ser dos grandes aliados para atravesar este periodo con más energía.

Cada vez más mujeres buscan programas específicos para la menopausia que no se limiten a “hacer ejercicio”, sino que entiendan realmente lo que ocurre en esta etapa. La clave está en combinar movimiento, fuerza, nutrición, constancia y acompañamiento profesional.

La clave está en combinar movimiento, fuerza, nutrición, constancia y acompañamiento profesional.

Desde esa idea nace este programa para la menopausia, una propuesta de entrenamiento y nutrición de ISN Virtual Gym pensado para mujeres que quieren cuidarse, mantenerse activas y recuperar confianza en su cuerpo.

El objetivo no es entrenar más, sino entrenar mejor

¿Serías capaz de entrenar tan solo 30 minutos al día durante seis semanas?

El plan está diseñado para seis semanas y propone sesiones de 30 minutos al día, una duración realista para integrarla en la rutina sin que el entrenamiento se convierta en una carga.

La menopausia puede traer cansancio, cambios de energía o falta de motivación, por eso resulta fundamental que el programa sea accesible, progresivo y fácil de seguir.

El mejor plan para cuidarse durante la menopausia es el que combina ejercicios de fuerza, cardio moderado, movilidad, alimentación equilibrada y acompañamiento profesional. Es construir una rutina sostenible.

La propuesta incluye entrenamientos de cardio, sesiones de suelo pélvico y transverso, pilates, recetas, consejos, planes nutricionales semanales y lista de la compra. El objetivo no es entrenar más, sino entrenar mejor.

Durante esta etapa, el ejercicio de fuerza y el trabajo de movilidad cobran especial importancia porque ayudan a conservar masa muscular, mejorar la autonomía y proteger la salud ósea.

La pérdida de estrógenos durante la menopausia puede influir en la densidad ósea y aumentar el riesgo de osteoporosis, por lo que las estrategias relacionadas con movimiento, alimentación y nutrientes como calcio y vitamina D son especialmente relevantes.

Las rutinas de 30 minutos facilitan mantener el hábito sin exigencias extremas / Jevgeni Salihhov

Por qué el entrenamiento cambia tanto en la menopausia

Durante años, muchas mujeres han asociado el ejercicio con sudar, quemar calorías o perder peso rápidamente. Sin embargo, en la menopausia el enfoque debe ser más amplio. No se trata solo de adelgazar, sino de ganar fuerza, mejorar la postura, cuidar las articulaciones, activar el metabolismo y sentirse con más energía en el día a día.

El entrenamiento de fuerza es uno de los pilares más importantes en esta etapa. Trabajar los músculos ayuda a mantener una composición corporal más saludable y puede contribuir a mejorar el control del peso.

Cuando se combina con cardio moderado, Pilates, suelo pélvico o actividades más dinámicas, el resultado es un plan variado, más fácil de sostener, menos monótono, y que mejora la inflamación pélvica.

Este programa busca precisamente ese equilibrio: sesiones pensadas para mujeres que quieren moverse sin exigencias extremas, pero con una estructura clara. La combinación de fuerza, cardio, pilates y baile permite adaptar el entrenamiento a distintos niveles, estados de ánimo y necesidades físicas.

Un plan de nutrición semanal con recetas sencillas y lista de la compra para hacerlo más fácil

La alimentación es otro de los grandes puntos del programa. Muchas mujeres notan en la menopausia que ya no les funciona lo mismo que antes: aparece más hinchazón, cuesta más controlar el peso o se sienten con menos energía. Por eso, el plan incorpora menús semanales, recetas y lista de la compra, una herramienta especialmente útil para organizarse y evitar improvisaciones.

Menús semanales y recetas para cuidarse mejor durante la menopausia / Freepick / EL PERIODICO

La idea no es seguir una dieta restrictiva, sino aprender a comer de forma más equilibrada. Un menú bien planteado puede ayudar a mantener la saciedad, cuidar la salud digestiva, aportar proteínas suficientes, favorecer la recuperación tras el ejercicio y prestar atención a nutrientes clave para esta etapa.

El programa también tiene en cuenta alimentos de interés durante la menopausia, como aquellos ricos en calcio, vitamina D o fitoestrógenos. Estos últimos están presentes en alimentos vegetales como la soja, algunas legumbres o semillas, y suelen formar parte de los enfoques nutricionales dirigidos a mujeres en esta etapa. En cualquier caso, la alimentación debe entenderse siempre como una herramienta de bienestar, no como una solución milagrosa.

Contenido del ISN Virtual Gym

Laura Pertusa, una entrenadora especializada para guiar cada paso

El programa está dirigido por Laura Pertusa, entrenadora principal y graduada universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Cuenta además con formación en Alto Rendimiento para Deportes Individuales y en Dietética y Nutrición Deportiva, junto a otras titulaciones oficiales especializadas.

Su experiencia como entrenadora y deportista de élite permite plantear un programa con criterio, técnica y progresión. Durante las sesiones, Laura guía los ejercicios, explica cómo realizarlos correctamente y acompaña a las usuarias para que puedan entrenar con seguridad.

Su enfoque es personalizado y cercano. Cada mujer vive la menopausia de una forma distinta, por lo que el entrenamiento debe tener en cuenta esa realidad. No se trata de imponer un único ritmo, sino de ayudar a que cada persona avance desde su punto de partida.

Qué beneficios busca el programa para la menopausia

El programa está diseñado para acompañar a mujeres que quieren sentirse más fuertes, activas y equilibradas. Entre sus objetivos principales se encuentran el fortalecimiento óseo, el apoyo al metabolismo, el control del peso, la mejora de la salud digestiva y la reducción de la sensación de hinchazón.

El objetivo es que cada mujer encuentre un ritmo que pueda mantener, sin compararse y sin exigirse más de lo necesario

También busca ayudar a crear una rutina. Ese es uno de los grandes retos: no empezar con mucha intensidad para abandonar a los pocos días, sino construir un hábito sostenible. La menopausia puede ser una etapa de cambios, pero también una oportunidad para ordenar prioridades y poner el cuidado personal en el centro.

El ejercicio regular también puede tener impacto positivo en el bienestar general, especialmente cuando se combina con una alimentación adecuada y una rutina asumible en el tiempo.

Para qué mujeres está pensado este plan

Este programa está dirigido a mujeres que atraviesan la menopausia o la perimenopausia y quieren cuidar su salud de una forma guiada. También puede ser útil para quienes sienten que han perdido fuerza, han ganado peso, tienen más hinchazón, duermen peor o necesitan recuperar una rutina de movimiento.

No hace falta partir de un gran nivel físico. La propuesta está pensada para acompañar de forma progresiva, con entrenamientos que puedan adaptarse a cada persona. El objetivo es que cada mujer encuentre un ritmo que pueda mantener, sin compararse y sin exigirse más de lo necesario.

La clave está en sentirse acompañada. Entrenar desde casa puede ser cómodo, pero también requiere orientación, estructura y motivación. El formato de ISN Virtual Gym permite acceder a las sesiones, recetas y consejos desde cualquier lugar, con una planificación clara semana a semana.

El plan propone seis semanas de rutinas realistas para mujeres en menopausia / Freepick / EPE

Menopausia: cómo recuperar fuerza, energía y confianza

La menopausia puede traer cambios físicos y emocionales, pero también puede ser el comienzo de una relación más consciente con el cuerpo. Entrenar, comer mejor, descansar y mantener una rutina adaptada puede marcar una gran diferencia en cómo se vive esta etapa.

El programa para la menopausia reúne entrenamiento, nutrición, recetas, lista de la compra y acompañamiento profesional en un mismo espacio. Una propuesta pensada para mujeres que quieren cuidarse, ganar fuerza, mejorar su bienestar y afrontar esta nueva etapa con más energía, equilibrio y confianza.