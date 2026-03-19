Ejercicio durante el embarazo y el postparto: por qué puede ayudarte más de lo que imaginas

Hay un momento, durante el embarazo, en el que muchas mujeres empiezan a mirar su cuerpo de otra manera. Ya no se trata solo de verse bien o de mantener una rutina. Se trata de encontrarse cómodas, de aliviar molestias, de respirar mejor, de dormir un poco más tranquilas y de llegar al parto con la sensación de que el cuerpo, pese a todos los cambios, sigue siendo un aliado.

Y después llega el postparto. Ahí la conversación cambia otra vez.

Aparecen el cansancio, la falta de tiempo, las dudas, las prisas ajenas y esa idea, tan instalada como injusta, de que hay que “recuperarse” cuanto antes. Como si todo pudiera volver a su sitio con solo apretar los dientes. La realidad es otra. El cuerpo necesita escucha, paciencia y movimiento bien entendido.

Por eso, cada vez más especialistas y plataformas de entrenamiento adaptado insisten en la misma idea: el ejercicio durante el embarazo y el ejercicio postparto no tienen que ver con exigirse más, sino con cuidarse mejor.

Durante años se asumió que el embarazo implicaba reposo. Hoy esa idea ha cambiado.

Embarazo no significa parar, significa aprender a moverse de otra forma

Durante mucho tiempo, muchas mujeres crecieron con un mensaje casi automático: embarazo igual a reposo. Hoy esa visión ha cambiado. Salvo que exista una contraindicación médica, mantenerse activa puede ser una de las decisiones más beneficiosas durante estos meses.

No hablamos de entrenamientos agresivos ni de perseguir marcas personales. Hablamos de movimiento inteligente. De ese que ayuda a aliviar la pesadez de piernas, a reducir el dolor lumbar, a mejorar la postura y a convivir mejor con un cuerpo que cambia a una velocidad sorprendente. De ahí que cada vez más mujeres busquen entrenamiento para embarazadas seguro, adaptado a cada fase de la gestación.

El bienestar durante el embarazo también pasa por el autocuidado, la calma y una rutina adaptada a cada etapa de la gestación / EL PERIODICO

Qué aporta el ejercicio durante el embarazo

El entrenamiento para embarazadas bien planteado puede ayudar a mejorar la circulación, mantener el tono muscular, controlar mejor el aumento de peso y afrontar el día a día con más energía. También puede influir en algo que a veces se menciona menos de lo que debería: el bienestar emocional.

Moverse, aunque sea con una rutina suave, también es una forma de reconectar con una misma en una etapa en la que casi todo gira hacia fuera. El cuerpo deja de ser solo cuerpo. Se convierte en refugio, en proceso, en cambio. Y el ejercicio adaptado puede ayudar a vivir todo eso con menos miedo y más confianza.

El problema llega cuando se intenta seguir un entrenamiento pensado para otro momento vital, para otro cuerpo o para otra exigencia.

El gran error no es hacer ejercicio, es hacerlo sin adaptación

La pregunta no debería ser tanto si una embarazada puede entrenar, sino cómo debe hacerlo. Porque no todo vale. Y ahí es donde muchas mujeres se pierden. Internet está lleno de consejos, vídeos, rutinas exprés y mensajes contradictorios.

El problema llega cuando se intenta seguir un entrenamiento pensado para otro momento vital, para otro cuerpo o para otra exigencia. Lo que sirve antes del embarazo no tiene por qué servir durante la gestación. Y lo que parece suave, a veces no lo es tanto.

Por eso conviene saber qué ejercicios puede hacer una embarazada y cuáles deben ajustarse según el momento.

Qué tipo de ejercicios suelen ser más recomendables

En general, funcionan bien las rutinas de fuerza adaptada, movilidad, trabajo postural, respiración y ejercicios específicos para el core profundo y el suelo pélvico. Suelen ser muy útiles las caminatas, el yoga prenatal, el pilates adaptado y los programas de entrenamiento en casa para embarazadas. La clave no está en hacer mucho, sino en hacer lo adecuado.

Mujer embarazada realizando ejercicio suave en casa para mejorar su bienestar físico y emocional durante la gestación / EL PERIODICO

Entrenar en casa durante el embarazo también puede ser una gran solución

No todas las mujeres pueden ir a un gimnasio. No todas tienen horarios estables, energía de sobra o facilidad para desplazarse. Y eso no significa renunciar a cuidarse. Ahí es donde el entrenamiento en casa durante el embarazo ha ganado tanto peso. Porque permite adaptar la rutina al ritmo real de cada día.

Hay días en los que una mujer embarazada se siente fuerte y ligera. Y otros en los que simplemente necesita veinte minutos de movilidad, respiración y algo de activación muscular para encontrarse mejor. Tener acceso a programas guiados, pensados para cada trimestre, cambia mucho las cosas.

Realizar ejercicios para embarazadas de forma segura en casa puede marcar la diferencia entre improvisar y entrenar con criterio.

No solo por comodidad, sino porque reduce la improvisación. Y en una etapa tan concreta, improvisar no suele ser la mejor idea.

Cuando una rutina acompaña de verdad

Una buena rutina no es la que te deja exhausta. Es la que termina y te hace pensar: “Esto me ha sentado bien”. Esa es la sensación que muchas embarazadas buscan. No competir. No demostrar nada. Solo tener 'esa sensación' al acabar de realizar los ejercicios un poco mejor de antes de empezar.

El suelo pélvico deja de ser una palabra técnica cuando empiezas a entender lo importante que es

Hasta que una mujer se queda embarazada, el suelo pélvico suele ser ese gran desconocido del que apenas se habla. De repente aparece en consultas, clases, redes sociales y recomendaciones. Y con razón. El embarazo y el parto exigen mucho a esta zona.

Por eso, dentro del fitness para embarazadas, aprender a activarlo y cuidarlo puede marcar una diferencia importante tanto en el embarazo como en la recuperación posterior.

El ejercicio durante el embarazo ayuda a mejorar el bienestar y preparar el cuerpo para el parto. / EL PERIODICO

Por qué conviene trabajar el suelo pélvico

Un suelo pélvico bien entrenado puede ayudar a mejorar la estabilidad, prevenir ciertas molestias y acompañar mejor todos los cambios que vive el cuerpo. Pero aquí también conviene alejarse de simplificaciones. No se trata solo de “apretar”. Se trata de entender cómo respirar, cómo activar y cómo integrar ese trabajo dentro de una rutina global.

Por eso, los mejores programas de ejercicio no lo tratan como un añadido, sino como una parte central del entrenamiento.

También hay presión en el embarazo y en el postparto, y conviene decirlo

A veces esa presión llega disfrazada de buenos consejos. Otras veces entra por redes sociales, por comparaciones o por esa obsesión moderna de hacer todo deprisa. Estar bien, entrenar bien, recuperarse bien, volver a verse bien. Todo demasiado rápido.

Pero el embarazo no es una pausa incómoda entre dos versiones productivas del cuerpo. Y el postparto tampoco es una carrera para volver atrás. Ese enfoque hace mucho daño, porque convierte el movimiento, que debería ser una ayuda, en otra fuente de exigencia.

Las mujeres buscan algo más simple: una rutina pensada para ellas, en el momento exacto en el que están. Ni una tabla genérica. Ni una moda de redes. Ni una exigencia imposible. Porque una mujer que acaba de ser madre no necesita más presión. Necesita herramientas.

Ejercicio postparto: volver a ti no siempre significa volver a ser la de antes

El postparto es una etapa delicada, intensa y poco parecida a lo que muchas imaginan. Hay amor, claro. Pero también hay cansancio, desorden, hormonas, falta de sueño y un cuerpo que necesita tiempo para recolocarse.

Por eso, volver a entrenar después del parto no debería plantearse como un castigo ni como una cuenta atrás. La pregunta no es cuánto tardas en recuperar la forma. La pregunta es cómo puedes empezar a encontrarte mejor sin forzar procesos que tienen su propio ritmo.

Cuándo empezar a hacer ejercicio después del parto

No hay una única respuesta. Depende del tipo de parto, de la recuperación, del estado del suelo pélvico, de cómo se encuentre cada mujer y de la valoración profesional.

Pero hay algo que sí parece cada vez más claro: empezar poco a poco, con trabajo específico y bien guiado, suele ser mucho más inteligente que lanzarse a entrenar “como antes”. El ejercicio postparto en casa, cuando está adaptado, puede ser una forma amable y realista de retomar el movimiento.

Respiración, movilidad suave, activación profunda, conciencia corporal. A veces el comienzo está ahí. Y eso también cuenta como entrenar.

Recuperar no es correr, es reconstruir

Uno de los errores más comunes en el entrenamiento postparto es centrarse demasiado pronto en el abdomen plano, el peso o la imagen. Pero el cuerpo acaba de pasar por una transformación enorme. Antes de pedirle rendimiento, toca devolverle estabilidad. Reconstruir la base: esa es la idea.

El ejercicio en el postparto ayuda a recuperar la movilidad, fortalecer el cuerpo y favorecer el vínculo con el bebé. / EL PERIODICO

Qué debería incluir un buen programa postparto

Un programa bien diseñado suele trabajar el core profundo, la postura, el suelo pélvico, la movilidad de pelvis y espalda, y una progresión razonable hacia ejercicios de fuerza. Sin prisas artificiales. Sin promesas vacías. Sin ese tono militar que a veces invade el mundo del fitness. Porque una mujer que acaba de ser madre no necesita más presión. Necesita herramientas.

El valor de contar con una guía adaptada en cada etapa

En medio de tanta información suelta, cada vez más mujeres buscan algo más simple: una rutina pensada para ellas, en el momento exacto en el que están. Ni una tabla genérica. Ni una moda de redes. Ni una exigencia imposible. Ahí es donde cobran sentido las plataformas que ofrecen programas de entrenamiento online para embarazadas y postparto, con ejercicios concretos, progresiones reales y una mirada más humana del proceso. No se trata solo de entrenar desde casa. Se trata de sentir que alguien ha pensado en lo que tu cuerpo necesita ahora. En lo que puede hacer. En lo que aún no toca. En lo que sí ayuda.

El ejercicio adaptado durante el embarazo puede ayudar a mantener la movilidad, mejorar el bienestar físico y preparar el cuerpo para el part / EL PERIODICO

Un programa guiado para entrenar durante el embarazo con seguridad

ISN Virtual Gym ofrece un programa de entrenamiento durante el embarazo diseñado para que las mujeres puedan mantenerse activas de forma segura sin salir de casa y con el acompañamiento de profesionales. El plan incluye una evaluación inicial por videollamada, seguimiento periódico con entrenadoras y un programa personalizado que combina ejercicios de fuerza, cardio, movilidad, pilates para embarazadas, activación del suelo pélvico y meditación.

El objetivo es ayudar a mejorar la postura, prevenir dolores de espalda, favorecer la movilidad de la pelvis y preparar el cuerpo para el parto y el postparto, además de contribuir al bienestar emocional y al control del estrés durante esta etapa. El programa se completa con sesiones en directo, materiales formativos y consejos prácticos para adaptar el entrenamiento al ritmo y a las necesidades de cada embarazo. Es, en la práctica, una propuesta de entrenamiento para embarazadas online pensada para acompañar a cada mujer según su momento.

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Moverse para cuidarse, no para exigirse

Quizá esa sea la idea que mejor resume todo lo demás. Durante el embarazo y el postparto, el ejercicio puede ser una forma de autocuidado profundamente útil. No para hacer más. No para llegar antes. No para encajar en una expectativa ajena.

Simplemente para estar mejor. Para tener menos dolor de espalda. Para sentir más energía. Para recuperar poco a poco la conexión con el cuerpo. Para respirar con más conciencia. Para notar que, en medio de tantos cambios, hay algo que sigue siendo tuyo. Y eso, en una etapa tan intensa, vale muchísimo.