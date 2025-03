¿Por qué todos los streamers del mundo quieren ir a la Sagrada Família con Pol?

No se veía tanta expectación desde que apareció el enigma de quién es M. Rajoy. Cada vez que un ‘influencer’ anuncia que viene a Barcelona, alguien etiqueta a este hombre: “¡Ve con Pol –aconseja todo quisqui por redes-, ve con Pol!”. Se ha convertido en “el guía oficial de los ‘streamers’ de la Sagrada Família”, así lo llaman ya. Quizá no le suene su cara a los mayores de 30, pero tiene vídeos con más audiencia que diez hogueras de Montoya en ‘La isla de las tentaciones’.

Nombre en el DNI: Pol Turrents. Nadie diría que tiene 48 años. Se sabe toda la jerga adolescente. Tiene dos vidas, se justifica él. Eso es quedarse corto. Se tardaría más en explicar cómo se gana Pol la vida que en descubrir en qué trabaja Froilán. Es director de fotografía, ha sido nominado a los Gaudí ('Xtrems'), especialista en cine digital, pionero del 3D, adicto a la innovación, asesor, formador, académico. Habla de películas hasta en sueños. Pero también es ‘streamer’. El famoso Polispol. Colega de Auronplay. Juega en directo al menos hora y media al día. Un ‘showman’ de las redes. Tiene más de 5,5 millones de seguidores.

“Streamers Pol's Tours”, los han bautizado en X. “Algunos dirán que los ‘streamers’ no dejan nada bueno-dice un seguidor por redes- pero… Hoy me pidieron mencionar una obra arquitectónica y lo primero que pensé fue en la Sagrada Família porque @polispol siempre nos cuenta de ella”.

“Lo del meme de llevar de turismo a colegas a la Sagrada Família –asume Pol- se me está yendo de las manos”. Lo resumió en un post de Instagram con una decena de selfies con la basílica de fondo y los mejores ‘streamers’ y ‘youtubers’ con sonrisa de pa-ta-ta. Ahí se ve posando a Fernanfloo (85 millones de seguidores entre Twich, Youtube, Instagram, TikTok y X), TheGrefg (55M), El Mariana (59M) o directamente al CEO de Twitch, Dan Clancy.

El meme se remonta a sus paseos en pandemia. “Yo colgaba muchas fotos de la Sagrada Família”, recuerda Pol. Vive al lado, así que se paraba a hacerse selfies cada vez que pasaba por delante. Llenó su Twitter con todos los ángulos posibles del templo de Gaudí. Por entonces estaba creciendo muchísimo en el mundo ‘streaming’, así que enseguida pasó a tener estatus viral. “Pol no para de subir fotos de la Sagrada Família”, era la comidilla de las redes. Total, que cuando acabaron las cuarentenas, cada ‘streamer’ internacional que venía de visita a Barcelona le empezó a pedir que le llevara a la Sagrada Família con selfie incluido. Ya habrá hecho ‘tours’ con más de 40 -calcula- entre mil fotos y vídeos en IRL (In Real Life). Turismo con millones de visualizaciones.

A estas alturas virales, a Pol ya le han contactado hasta de la Sagrada Família, cuenta con emoción. “Hace unos meses me invitaron a ir en una jornada especial con la basílica cerrada. Es un Honor con mayúsculas”. Lo cierto es que ya debe de conocer el templo mejor que Gaudí. Hasta lo ha construido en Minecraft: tardó 2 meses, 4 horas diarias a pico y piedra en directo.

Lo hicimos.

Para el que no la vió, la sagrada familia de @Tortilla_Land, acabada! pic.twitter.com/99aZfQHHru — Pol Turrents (@polispol) November 30, 2022

“Cuando vino el Papa [Benedicto XVI] a consagrar la basílica –te suelta de repente-, yo estaba de cámara 3D”. Una hora con Pol debería convalidar cualquier tipo de máster. Lo mismo te habla de trucos de fotografía que de inteligencias artificiales o de un ave gigantesca que aterrorizó Barcelona en 1990.

No es solo un selfie con la Sagrada Família, no. Pol les organiza el ‘tour’ completo: paseo por el Born, la Catedral, Sant Felip Neri, ahora los está llevando al Umbracle. “Amo esta ciudad con locura”, dice con la boca grande. “Todo lo que sea proyectar la imagen de Barcelona al mundo me gusta”. Comparte muchos, muchos chascarrillos históricos. “Años haciendo documentales”, sonríe.

Esta imagen es una suma de 5 fotos que tomé en 10 minutos en una tormenta sobre Barcelona. pic.twitter.com/plSPNEXAqu — Pol Turrents (@polispol) September 15, 2022

Él ya era Polispol antes de las redes. Así apareció en los 90 del siglo pasado en los créditos de un programa de humor de Betevé. Entonces no había muchos chicos que se llamaran Pol. “¿Pero Pol es Pablo? –le preguntaban siempre-. ¿Pol es Pau?”. “No, no, Pol es Pol”. Y así se quedó.

Pol se hace un selfie de ruta por Barcelona con Quackity, aXoZer, Imantado, Komanche, Zoker, Missa, Jcorko y Pereira. / Pol Turrents

¿Que cómo acabó siendo ‘streamer’? “Si te fijas –se encoge de hombros-, todo mi camino lleva a la innovación”. Por contactos del cine, recuerda Pol, empezó a hacer vídeos con ‘streamers’ de la gigantesca agencia YouPlanet. De eso hace ya 8 años. Así se hizo amigo de Auronplay. Llegó el covid, las cuarentenas y el Among Us, la famosa búsqueda de impostores por una nave espacial, el hit de la pandemia tras el papel higiénico. Auron le invitó a jugar en ‘streaming’ y Pol acabó haciendo sus propios directos de Twitch. Y sus seguidores empezaron a multiplicarse a lo plaga bíblica: 1,2 millones en Twitch, 1,6M en X, 1,6M TikTok, casi 1M en Instagram, cerca de 150.000 entre sus dos cuentas de YouTube. Eso sin contar las legiones de comunidades de Policarpiers. Sí, se hacía llamar Policarpio cuando no tenía claro si quería ser una imagen pública. Pero todo el mundo –se ríe ahora Pol- encontró su cuenta oficial el mismo día.

“Son grandes creadores todos”, dice de Auron y compañía. “De estos chicos he aprendido una barbaridad –asegura Pol-. De hecho, aprendo una barbaridad todos los días. De comunicación saben como nadie”. ¿El secreto para enganchar a tanta gente? “Hay dos –responde-. Uno es la regularidad, la constancia. Y el otro, tener personalidad propia”.

¿Su hazaña más viral? Descubrió un coche de Google Maps atropellando a un motorista en Senegal mientras jugaba a GeoGuessr. Fue hace dos años, pero aun hoy sigue sumando clics. “Cada dos meses o así –detalla Pol- me sale un aviso de que un periódico de Australia o Noruega lo ha publicado y salen recopilatorios de los mejores clips de internet con 20 millones de visitas. Es una salvajada”.