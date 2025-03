Los mejores tardeos de marzo en Barcelona

Es de las pocas cosas buenas que nos deja el covid: el tardeo. Las fiestas de tarde se han convertido en uno de los platos fuertes del ocio de Barcelona. ¿La receta del éxito? La misma diversión que en las discotecas de toda la vida pero sin una resaca infernal al día siguiente. Da igual que seas de la Generación Z, 'boomer' o Jordi Hurtado. Aquí podrás bailar de día sin sentirte un cuñado de boda. Estos son los mejores tardeos de este mes de marzo.

Son impulsores del tardeo ya desde antes de la pandemia: El Paripé. Llenan Pachá cada sábado tarde de una marabunta que copea como si no hubiera un mañana (Passeig Marítim de la Barceloneta, 38). De "verbeneo", que dicen ellos. Han llegado a ser 2.500 personas bailando que ni a las 5 de la mañana. Ahora incluyen también Solos y Solas: para conocer a gente nueva (y lo que surja) también de día. De 16.30 a 22.30h. Entrada anticipada: desde 12 € con consumición. Acceso gratis de 16.30 a 17.30.

Este es El Tardeo Cool de Barcelona. Tardes de indie & hits en las que te puedes topar hasta con un oso bailongo. El pasado finde celebraron su segundo aniversario. “Solo en el grupo de Barcelona de WhatsApp –añaden- ya somos casi 1.000 personas”. Van alternando entre La Biblio (Moià,1) y La Fira Villarroel (Villarroel, 216). De 18 a 23.45 h. Entradas anticipadas desde 12 €.

A principios del año pasado, Apolo estrenaba una nueva sala: la Cinc. 'CINC a les cinc' es la propuesta con la que han llenado de programación este bar de copas integrado en el club. El nuevo "refugio -dicen- de los que no saben si van o vienen". Sesiones de tardeo curadas por Apolo (Nou de la Rambla, 113). Cada sábado a las cinco en la Cinc. De 17 a 23.30h. Entrada gratuita.

El Tardet. Música en directo y djs con pachangueo de los 90s y 2000s. El día 8, toca Remembers en Luz de Gas (Muntaner, 246). El día 15 habrá "Tardetazo Exclusive" con concierto de Pignoise en Sutton (Tuset, 13). El día 22, la sesión Remembers se instalará en Seven San Cugat (Av. Corts Catalanes, 8) y el día 29, de vuelta al Sutton. De 18h a 00h. Entrada anticipada con consumición: 12 €.

Cada sábado tarde, Otto Zutz (Lincoln, 15) ofrece cuatro décadas de música a sus bailongos más veteranos. Classics by Otto Zutz, lo llaman. Edad: 40-60. De 19 a 23h. Entrada + copa: 12 €

La fiesta indie de Luis le nuit (Fantástico, Razzmatazz, Magnífico) y Nacho Ruiz (Sidecar). Hey!, se llaman sus tardeos. Montan uno por mes. Sala Taro (Rossend Arús, 9). De 17 a 23 h. Entradas: 7 € en DICE / 10 € en taquilla.

Festival de tarde. Segunda edición de Súper 90s en La Farga de L'Hospitalet (Av. de Josep Tarradellas i Joan). 6 horas de conciertos noventeros con más de 15 artistas, como Corona ('The rhythm of the night') o Double You ('Please don't go'). También habrá photocall con la nave de V, zona arcade y karaoke. De 17 a 23 h. Entrada general desde 25 €.

"La fiesta oficial de los antiguos Malalter@s": Malalts el reencuentro. Eso incluye al DJ residente de la época, DJMIKI, y a todos los antiguos camareros. El día 29 de marzo sonarán hits de 1998-2015. El día 22 harán sesión ochentera para ‘boomers’ con el DJ residente Jordi Carreras. Malalts de Festa (Coure, 9 Cornellà). De 18 a 23h. Entrada anticipada: 12 € con copa.

Magnífico Club rebobina 30 años: "Los grandes éxitos de 1995 serán el hilo conductor de una sesión -prometen- que estará plagada de clásicos atemporales". Indie, pop, rock, alternative con Crocoman, Tini y Monamí. Sala Magic (paseo Picasso, 40). De 18 a 0.30h. Entradas anticipadas a partir de 12 € con consumición.

Es la gran fiesta 'queer' de Barcelona por la que se ha dejado ver hasta Katy Perry. Los domingos toca Churros con chocolate. ‘Hot spot’ del famoseo local e internacional con 'hits' pop y mucho petardeo. A partir de las 16 horas en Apolo (Nou de la Rambla, 113). Entradas desde 13,50 € con consumición.

Casanova’s Sunday Party. “Los 80's, 90's y 2Mil más bailables”, promete Raúl Orellana, el que fuera DJ residente del ochentero Studio 54 barcelonés. Ahora monta sesiones 'vintage' un domingo al mes con Julián Buenavista en la Fira Casanova (Casanova, 171). Este mes celebran su primer aniversario. De 18 a 22h.