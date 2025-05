Alejandro Mesonero (Alfa Romeo): «El automóvil es arte, es una escultura, una experiencia de vida y de libertad»

La 15ª edición de los Premios Automobile Barcelona han tenido este año a un protagonista de excepción. Desde El Periódico y el Automobile Barcelona hemos querido reconocer la labor profesional de alguien que ha dado mucho al sector y que sigue haciéndolo. De sus trazos, sus ideas y su gestión de equipos han salido coches de ensueño... y los que saldrán. Estamos hablando de Alejandro Mesonero Romanos, máximo artífice de los diseños de Alfa Romeo, una marca que habla con el corazón.

Cuatro años ya en Alfa Romeo. ¿Orgulloso de lo hecho?

Estoy contento, porque hemos hecho primero de todo un equipo de diseño que prácticamente estaba un poco desmembrado. Había que trabajar para hacer un equipo fuerte, porque al final los coches, siempre me entrevistáis a mí, pero detrás tengo un equipo que sin ellos no podría hacer lo que hago. Soy su embajador de alguna manera. Hemos hecho el equipo, hemos puesto a punto un proceso de diseño que nos ha permitido hacer en cuatro años cinco coches. El primero en el que estuve trabajando fue el Junior, que lo hemos sacado al mercado y que nos está funcionando muy bien.

¿Funciona bien?

Siempre digo que la curva más bonita de un coche es la curva de ventas. Hemos vendido 35.000 coches en poco menos de un año.

Has hablado de cinco modelos. ¿Qué nos cuentas del resto?

El segundo coche, prácticamente al mismo tiempo que el Junior, hemos hecho el 33 Stradale. Que es un sueño. Para un diseñador como yo, que empezó dibujando coches deportivos a los 12 años, hacer un coche puede parecer un cliché, pero hacer un coche así es un sueño. No está al alcance de todos los diseñadores. He tenido la suerte de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Parecía una locura y ahí está. Ya hemos entregado el primer coche y a punto de entregar el segundo de los 33.

Alejandro Mesonero recibe el Abrazote de Manolo Domenech / Xavier Pérez

¿También Stelvio y Giulia, no?

Sí, el Stelvio, que lo veréis muy pronto, y el Giulia, también. Hemos trabajado en el Giulia Short Wheel Base, el paso corto, que era también un proyecto one-off (especial de una única serie) para un cliente alemán, con Zagato.

¿Te sigue divirtiendo diseñar?

Eso es condición sine qua non. Siempre lo ha sido para mí, divirtiendo con mucho esfuerzo, porque supongo que como todo, como los deportistas, te diviertes, pero no quiere decir que todo sea fácil. Pero ésta es la motivación. Me lo paso bien en el sentido de que creo que estamos haciendo algo que sirve, que funciona. Y en una marca maravillosa, Alfa Romeo.

¿Tienes herramientas para seguir trabajando y disfrutando?

Sí. En el contexto actual es difícil . Para mí y para todos. Porque estas herramientas dependen mucho de cómo va la salud de la industria, en este caso europea. Y la salud no es buena, con lo cual digamos que es un reto muy fuerte el poder hacer todo lo que hacemos cada vez con menos, con menos recursos, con menos tiempo. Hay que adaptarse un poco a lo que la competencia hace, en condiciones un poco diferentes. La mayoría de la competencia, sobre todo los chinos, vienen de startups creadas hace poco tiempo. Nosotros tenemos unas empresas de hace mucho tiempo, que tenemos que transformar. A veces es más difícil transformar que hacer lo nuevo. Conclusión: Con las herramientas que tengo hemos hecho unos coches estupendos.

Alejandro Mesonero / Alfa Romeo

¿Se pueden mejorar esas herramientas?

Sí. Y espero que esta crisis de la industria europea en la que estamos, pase.

Hablas de China. Parece que en sus diseños no hay tradición y si mucha tecnología. ¿Cuál es el camino?

Buena pregunta. Una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que cree la gente. Yo de estómago, te lo digo de estómago, yo creo que sí, que tenemos que seguir, porque eso es lo que nos diferencia de ellos. Yo sé que los chinos, al no tener historia, no le dan importancia. La historia no se puede inventar. Parten de empresas que son pequeñas, que son ágiles, que son modernas. Y hablando con ellos también, te das cuenta que para ellos la prioridad no es para nada establecer códigos basados en su historia o códigos que les diferencien de otras marcas. Ellos creen que al consumidor, al final, por lo menos en China, en su principal mercado, no le da tanta importancia a eso.

Vamos, que sigues apostando por el diseño emocional y de corazón...

Absolutamente. Tenemos estructuras que son pesadas, que son poco competitivas respecto a ellos. Pero es un tema absolutamente normal, si tú lo piensas, son empresas que se crean nuevas hace poco tiempo, además subvencionadas por el gobierno, con lo cual no tienen las dificultades que tenemos nosotros. Y ellos arrancan de una hoja en blanco, entonces es mucho más fácil partir de una hoja en blanco donde tienes que hacer un dibujo nuevo, que modificar un dibujo con goma y lápiz. El problema es que en Europa somos un poco lentos porque estamos acostumbrados a otro ritmo, no estamos acostumbrados a tener una competición de fuera en masa.

¿Tecnología? No podemos perder de vista lo que necesita el usuario en realidad Alejandro Mesonero — Director de Diseño de Alfa Romeo

¿La tecnología condiciona los diseños? ¿El coche conectado?

Buff. Toda esta tecnología que está abrumando hoy en día el mundo de la automoción, a todos los sectores, tal vez no sea tan necesaria. No debe entorpecer para ver lo que hay en un buen diseño. A veces respondemos a preguntas que nadie ha preguntado y, efectivamente creo que en esto, en el automóvil también, estamos en una carrera un poco tecnológica . Creo que perdemos un poco de vista lo que realmente el cliente necesita y valora. Lo que podemos conseguir con la tecnología es increíble ,y nos hace hacer cosas que quizás no son apreciadas o, como decía, quizás no las ha pedido el cliente. Estamos complicando demasiado nuestros productos y metiendo una tecnología que está muy bien en la seguridad, en la aerodinámica, pero todo lo que es la conectividad es exagerado.

De coche autónomo ni hablar, claro...

Estoy en una fase en la que cuanto más cosas, más lo complicamos. Deberíamos de poner un poquito de sentido común, pararse un momento y decir qué es necesario, qué es lógico, qué tiene sentido, siempre con el cliente, con la gente, en la cabeza y no dejarnos llevar por el tren de la tecnología, por la tecnología. . El coche autónomo también es una cosa que parecía que todos íbamos a ir en el año 2030 en coche autónomo y en realidad no, porque quizás nadie lo está pidiendo.

¿Más creatividad o más pensar en el usuario?

Siempre es una mezcla. Tengo mis convicciones pero hay quer ser flexible. Al final, lo bueno de hacer un coche en equipo es que cada uno tira de la manta de una esquina. Con esto consigues que la manta sea grande y que cubra bien. Si yo tirara solamente del diseño, haríamos un coche que probablemente sería carísimo, precioso, fantástico, pero carísimo, invendible. Si el producto tirara de ellos, haríamos un coche que tendría más funciones de las que probablemente el cliente necesita. Si lo hicieran los financieros, el coche no tendría nada. Considero los diseñadores un poco los abogados del cliente.

Alejandro Mesonero recibe el premio del salón de manos de Enrique Lacalle / Jordi Cotrina

¿Crees en la importancia de salones como el Automobile Barcelona?

Sin duda. El automóvil es un sueño, no es un objeto como otro cualquiera. Puedes venir a ver un salón del automóvil y ver coches, gente, colores, emoción, gente que prueba un producto, que critica, que le gusta. El automóvil es un elemento cultural de nuestra vida, absolutamente yo creo que esencial, es sinónimo de libertad, de pasión, de viaje, de emoción. Todos cuando somos pequeños nos ponen un cochecito pequeño, nos empujan y ¿qué haces? Sonríes, movimiento, es arte. Yo siempre he considerado el coche de una escultura, visto desde fuera, una forma que refleja la luz, pero visto desde dentro es prácticamente una televisión al mundo. Ir a un salón de lavadoras igual sería aburrido. Al del automóvil, no.

¿Que te ha parecido el salón de Barcelona, tradicionalmente?

El mejor del mundo. Tiene posibilidades para hacer cosas interesantes. Llevo 30 años visitándolo. Yo venía a Barcelona desde Madrid en tren, cuando tenía 16 años. Y venía aquí y conseguía una entrada, o no, alguna vez, incluso que no me oiga Enrique Lacalle, creo que alguna vez me colaba. Venía aquí a ver los coches y alucinaba, con los modelos, toda la gente, la prensa, las cámaras, los colores, la luz y aquello me impresionó. No hay ningún escenario como éste. Con palacios modernistas, integrado en la ciudad. Es maravilloso.

Alejandro Mesonero firma en el libro de honor del Automobile Barcelona / Xavier Pérez

¿Cambiarías cosas?

A mí me encantaría poder hacer en la avenida un salón en movimiento. Porque al final, el automóvil es automóvil, no es autostático, es movilidad. Ver los coches evolucionar delante tuyo, en tres dimensiones, donde van apareciendo las luces, las sombras, ves ángulos diferentes. Es la esencia de un concurso de elegancia, pero que se puede hacer perfectamente con coches modernos, bien hecho.

¿Hay Alejandro Mesonero diseñador para rato?

Haciendo la creatividad con los diseñadores y liderando los equipos de diseño, pues yo me veo todavía una buena tirada. Tengo 57 años.

¿En Europa?

Sí. Todavía no hay que jubilarse en otros sitios. He rechazado varias veces las llamadas de China, porque a mí me interesa trabajar para una marca que siento, una marca que encuentro que tiene, no solamente la historia, sino una finalidad, un algo.