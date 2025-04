Cinco plantas con flores de mayo: origen y cuidados

Antiguamente, el año se dividía en dos estaciones climáticas: la del buen tiempo (que los romanos llamaban 'tempus vernum' o 'tempus aestivum') y la del mal tiempo ('hibernum tempus'). Es decir, verano e invierno.

Pero en latitudes mediterráneas, las temperaturas se suavizan y los inviernos se atemperan, danto lugar al otoño -estación de transición del verano al invierno- y la primavera -que transita entre el invierno y el verano-.

Y es precisamente en esta última, en la primavera, donde las plantas y flores salen de su particular hibernación por las heladas y las frías temperaturas y florecen, dando pinceladas de color a campos y bosques.

Eso sí, para que salgan de su hibernación, las flores y plantas necesitan haber estado regadas por las aguas de abril. "Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a mayo florido y hermoso", reza el refranero.

Las últimas lluvias de abril han hecho que, pese a los calores precedentes, las flores empiecen a salir y a lucir en su máximo esplendor.

Es decir, el clima y, sobre todo, el sol tienen mucho que ver en el proceso de floración de las plantas y las que florecen en el norte de Europa en primavera, en España lo hacen en invierno, por el cambio climático que hay de un lugar a otro.

Es el caso de los tulipanes. Alejandro Lliso, presidente de la Asociación Española de Floristas, explica que "para los países del norte, el tulipán es una flor de primavera. Sin embargo, para nosotros es una flor de invierno", afirma.

Todo ello no quita el hecho de que mayo sea el mes de las flores por excelencia. Aunque es cierto que hay plantas que tienen flores todo el año y otras que resisten perfectamente al calor y al frío, lo habitual es que las plantas mediterráneas muestren su máximo esplendor en primavera.

Es el caso del muguet, también conocido como lirio de los valles o lirio convalia (convallaria majalis), una pequeña planta herbácea que se caracteriza por sus delicadas flores blancas en forma de campana y su fragancia distintiva, entre jazmín y rosa. Esta planta suele regalarse el 1 de mayo y durante todo el mes en Francia, una tradición que, cada vez más, se extiende a nuestro país.

Pero hay otras muchas. De las decenas que se deben plantar y posteriormente florecen en primavera, algunas de las más comunes en latitudes mediterráneas son:

Originaria de Asia y, más concretamente, de Japón y China, que son los países en los que existen mayores variedades de hortensias. Su nombre procede del vocablo latino 'flos hortorum' ('hortus' , que significa jardín, flor de jardín). Hoy en día se cultiva en una gran cantidad de países que cuentan con zonas de clima templado. La hortensias también se ha utilizado como planta ornamental por su belleza . La época ideal para plantarlas es ahora, la primavera, puesto que no soportan temperaturas inferiores a 12 grados y requieren de mucho sol para crecer. En verano, conviene regarlas por la mañana o por la noche . Si sus hojas se empiezan a poner marrones , es posible que les falte agua.

También llamada lirio de agua, procede de Sudáfrica y es una planta que puede estar situada en exterior e interior, puesto que no requiere de sol directo (es de sombra o semisombra, como la <strong>campanilla de invierno</strong>). Las flores de las calas, que surgen en primavera, tienen forma de embudo, generalmente de color blanco, y desprenden un perfume muy agradable. La cala necesita un suelo muy húmedo y se desarrolla mejor a la sombra, aunque puede darle el sol si no es demasiado fuerte. También soporta temperaturas bajo cero, pero no heladas, por lo que conviene meterla dentro de casa si es posible en los días más fríos.