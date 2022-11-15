Polonia plantea activar el Artículo 4 de la OTAN tras la caída de los misiles rusos: ¿Qué significa?

La caída de dos misiles rusos en Polonia cerca de la frontera con Ucrania ha avivado la preocupación de que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania se expanda también en territorio de la OTAN.

El portavoz del Gobierno polaco, Piotr Muller, ha confirmado que el impacto de los misiles ha matado a dos personas y que, a raíz del incidente, están aumentando la preparación de unidades militares. Pero también ha indicado que necesitan verificar si tienen que activar el artículo 4 de la OTAN, por el que convocarían a la Alianza para analizar el estado de su integridad y seguridad nacional.

¿Pero qué significaría la activación del Artículo 4 de la OTAN? En concreto, permite a los miembros de la OTAN someter a debate en el Consejo del Atlántico Norte cualquier asunto que les preocupe en seguridad, integridad territorial, independencia política o de tener seguridad cuando algún país se sienta amenazado, según el tratado.

Polonia podría activar este artículo, pero no garantizaría que la alianza actuara inmediatamente. Eso sí, es un paso importante para poner en la mesa el problema e intensificar el debate entre los miembros para decidir si actuar o qué solución encontrar.

Desde su creación, el artículo se ha invocado en siete ocasiones, la última de ellas a raíz de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero. Entonces, Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia pidieron mantener consultas sobre el mismo artículo.

Tras la explosión

Bajo la petición de Polonia, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mantendrá una "reunión de emergencia" este miércoles con los embajadores ante la alianza militar transatlántica sobre las explosiones en el país polaco. Asimismo, un diplomático europeo ha avanzado a la agencia Reuters que la alianza actuará con cautela y necesita tiempo para verificar cómo ocurrió exactamente el incidente

Por el otro lado, el Pentágono no ha llegado a desmentir ni confirmar el posible ataque ruso. "No tenemos información ahora mismo que corrobore que haya habido un ataque con misiles. Lo estamos investigando", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz del Pentágono, quien ha recordado que Estados Unidos tiene "una gran variedad de medios para verificar la información", por lo que informará de la situación si se confirma.