"Acuerdo para el reparto de 120.000 refugiados", en la portada de EL PERIÓDICO

La portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA de este miércoles se hace eco del avance de los 28 ante la crisis de los refugiados, aunque sin consenso. El titular es "Acuerdo para el reparto de 120.000 refugiados". La decisión alcanzada por la Unión Europea ha tenido en contra a Hungría, República Checa, Rumanía y Eslovaquia. La reubicación se hará en dos fases, y la primera afectará a 66.000 desplazados.

La fotografía principal muestra a Mariano Rajoy y a Xavier García Albiol en el acto electoral que han protagonizado este martes en Reus. También en relación con el 27-S se destaca que Unió y PSC plantean un Govern contra la ruptura, que Rajoy avala un acuerdo amplio si Junts pel Sí no obtiene mayoría absoluta, y una entrevista con el líder socialista Pedro Sánchez, quien ha manifestado que "el 'no' de Rajoy y el 'no' de Mas no son soluciones políticas". La pregunta del día sobre la independencia de Catalunya es si se repartiría la deuda.

Otras noticias recogidas por la primera página son la detención en Francia de los dos máximos jefes de ETA y que el comercio de Barcelona exige las mismas horas de luces navideñas.