Descubre cuánto cobrarás de pensión en 2024 | CALCULADORA

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el dato de inflación adelantada de noviembre, que según la última reforma de las pensiones sirve para calcular cuánto subirán todas las prestaciones contributivas a partir del año que viene. Las cuantías aumentarán a partir del 1 de enero del 2024 un 3,8%, tanto las de jubilación, como las de viudedad o las de orfandad.

Más de 10 millones de pensionistas se verán beneficiados por este mecanismo de revalorización automático de sus prestaciones. Su paga a final de mes conservará así el poder adquisitivo.

Este mecanismo automático aprobado en la reforma de las pensiones de la pasada legislatura no rige para las pensiones no contributivas y para las mismas habrá que esperar a la decisión política del Gobierno, que deberá valorar qué cifra plasma en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de final de año. La previsión inicial del Ejecutivo es revalorizar estas pensiones no contributivas un 6,8%, si bien el porcentaje definitivo podría ser más bajo.