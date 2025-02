Juventus, el paraíso de la defensa

La dimensión del milagro que necesita el Barça ante la Juventus es, aparentemente, menor que el que disfrutó para echar al PSG y asombrar al mundo. Un gol menos (del 4-0 al 3-0) para llegar al mismo punto: el empate en la eliminatoria y el acceso a la prórroga. Pero los antecedentes no fomentan el optimismo por más que el Barça, en aquella ocasión, no tuvo que recurrir al tiempo extra. <strong>El 6-1 se consumó en 90 minutos.<img alt="" src="https://estaticos-cdn.elperiodico.com/epc/resourcescas/infographics/2017/abril/goles-buffon.jpg" style="width: 250px; height: 366px; float: right; padding:10px"/></strong>

La Juventus no es el PSG ni Gianluigi Buffon es Kevin Trapp. Esta vez el Barça se enfrenta a un equipo experimentado y que, como todo representante italiano, disfruta del paraíso de su defensa. Quizá sea esa tranquilidad –y los pocos goles encajados– la que ha permitido al meta, de 39 años, alcanzar 20 temporadas de carrera europea.

EL UNITED Y EL BAYERN

El raquítico palmarés internacional que tiene (una UEFA con el Parma en 1999) contrasta con la contundencia de los números que disuadirían hasta el más optimista de los culés. En el juego de los datos que fomentan o aniquilan las expectativas, el panorama invita a una sesión de cine. Buffon solo ha encajado una vez en 147 partidos europeos el resultado que conduciría el duelo a la prórroga. Y fue un 0-3 con la Juventus ante el Manchester United en la segunda liguilla de la Champions 2002-03.

En 139 de 147 partidos europeos (94,5%), la Juventus de Buffon encajó menos de tres goles y en 61 mantuvo la portería a cero

Los antecedentes avalan la consistencia de Buffon y la Juventus. Solo en el 6% de los casos (8 partidos de 147), el conjunto italiano encajó tres o cuatro goles (el Bayern lo logró las dos veces). Pero también anotó, con lo que el marcador resultaría insuficiente para los azulgranas.

Dicho de otro modo: en el 94,5% de los partidos, la Juventus nunca encajó la cantidad de goles como los que necesita el Barça. Tres para empezar: si los blanquinegros anotan, los azulgranas se verían obligado a meter cinco. Lo que sería, sin duda, un momento histórico en la carrera de Buffon, que acarició hace dos años la Champions League en <strong>la final perdida de Turín. Hoy firmaría sufrir aquel 3-1.</strong>

CON LAS ANTENAS ERGUIDAS

"Cuando acaba una noche así, no tienes la sensación de que todo está todo terminado. La grandeza del Barcelona es aquello que hizo contra el PSG, y nos debe servir para ir con humildad y con las antenas erguidas", explicó 'Supergigi' en la <strong>gloriosa noche turinesa</strong> de la pasada semana.

"La grandeza del Barcelona es aquello que hizo contra el PSG, y nos debe servir para ir con humildad y con las antenas erguidas"

Buffon volará hacia Barcelona en estado de alerta. Si echa mano de las estadísticas, verá que el Barça, pese a todo, fue el equipo que más veces le ha disparado en esta Champions: 16 intentos hubo en su 'paradisíaca' área, aunque solo cuatro iban bien dirigidos entre los tres palos.

Y DYBALA SE RECUPERA

El único signo de preocupación de la Juve se disipó ayer. Paulo Dybala, autor de dos goles en la ida, se entrenó con el grupo, con lo que se le da por recuperado del esguince de tobillo que sufrió el sábado en Pescara y se le da, también, por titular en el Camp Nou.