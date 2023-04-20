¿Qué es un eclipse híbrido o mixto, el fenómeno astronómico que solo se verá 7 veces este siglo?

Un eclipse es un fenómeno astronómico en el que un objeto celeste pasa entre otro objeto celeste y la fuente de luz, creando una sombra que oscurece temporalmente el objeto que se encuentra detrás. Dependiendo de la alineación exacta de los objetos y de la posición del observador, los eclipses pueden ser parciales, totales o híbridos.

Un eclipse parcial ocurre cuando solo una parte del sol o de la luna se oscurece. En un eclipse parcial de sol, la luna pasa por delante del sol, pero no lo cubre completamente, dejando una porción del sol visible en todo momento. Este tipo de eclipse solo es visible desde una estrecha franja de la Tierra, ya que solo las áreas dentro de esta franja experimentarán la ocultación parcial del sol.

Por otro lado, un eclipse parcial de luna ocurre cuando solo una parte de la luna entra en la sombra de la Tierra. Este tipo de eclipse es visible desde cualquier lugar de la Tierra donde la luna esté sobre el horizonte en el momento del eclipse.

Sombra total

Un eclipse total ocurre cuando el objeto eclipsante cubre completamente al objeto eclipsado, creando una sombra total. En un eclipse total de sol, la luna se interpone entre la Tierra y el sol, oscureciendo completamente el sol en una franja estrecha de la Tierra. Este tipo de eclipse es un evento raro y espectacular, y solo se puede ver desde una pequeña porción de la Tierra. El área de oscuridad total se conoce como la "zona de totalidad", y aquellos que se encuentren dentro de esta zona experimentarán una oscuridad total durante unos minutos.

En un eclipse total de luna, la Tierra se interpone entre el sol y la luna, creando una sombra que cubre completamente la luna. Este tipo de eclipse es visible desde cualquier lugar de la Tierra donde la luna esté sobre el horizonte durante el eclipse.

Características comunes

Finalmente, un eclipse híbrido (también conocido como eclipse mixto o anular-total) es un tipo de eclipse solar que combina características de los eclipses parciales y totales. Durante un eclipse híbrido, la sombra de la luna cae sobre la Tierra, pero debido a la forma en que la Tierra y la luna se mueven, la zona de totalidad cambia de una forma anular a una forma total (o viceversa) a medida que se mueve a través de la superficie de la Tierra. Esto significa que las personas que se encuentran en ciertas áreas pueden experimentar tanto la fase anular como la fase total del eclipse. Un eclipse híbrido es bastante raro y solo ocurre en un pequeño porcentaje de los eclipses solares.

Y este jueves hay uno que se iniciará a las 3.34 hora peninsular española en el océano Índico y terminará a las 8.59 horas en el océano Pacífico. La duración total del fenómeno será de 325 minutos (algo menos de 5 horas y media), según el Instituto Geográfico Nacional español.

De hecho, Nasa ha recordado que hacía 18 años que no sucedía un eclipse similar y en este siglo, que se producirán 223 eclipses solares, solo 7 de ellos serán mixtos (anular/total).