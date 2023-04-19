¿Qué día de abril es el eclipse mixto o híbrido, el raro fenómeno astronómico que solo se dará 7 veces este siglo?

La primavera de este año deja dos eclipses. El primero será un acontecimiento especial, porque se trata de un eclipse mixto o híbrido, algo que este siglo ocurrirá solo siete veces. En este caso, empieza como eclipse anular, se convierte en total y vuelve a ser anular poco antes de terminar.

El término eclipse proviene de la palabra griega 'ekleipsis', que significa desaparición o abandono, del sol o la luna que abandona o desaparece del cielo. Para entender cómo se produce un eclipse, ya sea de sol o de luna, es importante tener en cuenta las posiciones y órbitas (o movimientos) de la Tierra, la luna y el sol en el espacio.

La luna orbita alrededor de la Tierra en una trayectoria elíptica, y esta orbita alrededor del sol de manera similar.

Movimiento solar

El sol es el único cuerpo celeste de los tres que no describe una trayectoria alrededor de ninguno de los otros dos -ni de la luna ni de la Tierra-, aunque sí tiene una rotación propia y se mueve en la Vía Láctea. Cuando los tres cuerpos celestes están alineados de una manera particular, se produce un eclipse solar o lunar.

Un eclipse solar ocurre cuando el sol, la tierra y la luna están alineados y la luna bloquea la luz del sol, creando sombras en la Tierra. Un eclipse lunar ocurre cuando el sol, la Tierra y la luna están alineados y la Tierra bloquea la luz del sol, creando una sombra en la luna.

El eclipse mixto o híbrido de este abril, también llamado anular-total, es un eclipse en este caso de sol que se caracteriza por oscurecer el cielo progresivamente durante horas, primero con un eclipse que pasará de ser parcial a anular -y que dejará a la vista lo que se conoce como 'anillo de fuego', que en realidad son los bordes del sol- y finalmente se convertirá en total.

Oscurecimiento del cielo

Todo ello lleva a un sorprendente oscurecimiento del cielo. Se calcula, en efecto, que en este caso, este impresionante eclipse transcurrirá durante unas cuatro horas, entre las que se verán varias fases.

La Nasa ha recordado que hacía 18 años que no sucedía un eclipse similar, y aunque este año se prevén otros eclipses (cada año, de hecho, ocurren un mínimo de cuatro eclipses, dos solares y dos lunares), este es especialmente esperado.

De hecho, a lo largo de este siglo se producirán 223 eclipses solares, 68 de ellos serán totales, 72 anulares y solo 7 serán mixtos (anular/total). También habrá 76 de penumbra (parciales), y 230 eclipses lunares -85 de ellos totales, 58 parciales y 87 penumbrales-.

La agencia espacial ha anunciado que este eclipse solar híbrido, al que ha llamado Ningaloo -como la franja de arrecife de coral ubicado frente a la costa oeste de Australia- podrá ser observado por miles de personas alrededor del mundo.

La lástima es que no será visible desde España ni desde ningún punto de Europa: solo será visible en el sudeste asiático, las islas Filipinas y Oceanía. Más allá del sureste asiático, otras zonas como algunos países de Sudamérica podrán ver el eclipse, pero de manera parcial.

Inicio de madrugada

El eclipse parcial se iniciará el próximo día 20 a las 3.34 hora peninsular española en el océano Índico y terminará a las 8.59 horas en el océano Pacífico. La duración total del fenómeno será de 325 minutos (algo menos de 5 horas y media), según el Instituto Geográfico Nacional español.

El eclipse mixto se iniciará a las 4 horas y 37 minutos (hora peninsular española) en un punto del océano Índico al este de las islas Kerguelen en las Tierras Australes y Antárticas Francesas. Atravesará el océano Índico de sudoeste a noreste, tocando tierra en Australia Occidental, Timor Oriental e Indonesia. Finalizará a las 7 horas y 57 minutos en el océano Pacífico.

El máximo del eclipse mixto se dará a las 7 horas y 17 minutos (hora peninsular española) al sudeste de Timor Oriental. La magnitud máxima será 1,01 y su duración máxima 1 minuto 16 segundos.

El que sí será visible desde España es el segundo eclipse que ocurrirá esta primavera. Se trata de un eclipse lunar penumbral, que ocurrirá el 5 de mayo, y será visible en toda España excepto en el noroeste de la Península y en las Islas Canarias.