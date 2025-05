Los 5 restaurantes favoritos del chef Jordi Vilà

El chef de Alkimia (una estrella Michelin), Al Kostat, Vivanda y Fàbrica Moritz intenta escaparse cuando puede a conocer nuevos restaurantes. En su agenda de locales preferidos aparecen estos cinco, cada uno distinto al otro.

Restaurante Coure: receta Linguine con erizo / El Periódico

Coure

"Una cocina honesta, con rigor y sabores limpios y elegantes"

"Me encanta su honestidad porque no especulan con el producto: siempre es de máxima calidad, sea una zanahoria o un pescado. Cocinan con rigor, con sabores limpios y elegantes. Me gustan cómo tratan las verduras y mi plato favorito es el mero con salsa de azafrán. Y es alternativo porque no sale en el circuito de las guias. Pasaje de Marimon, 20".

Los icónicos macarrones gratinados de Monocrom. / Manu Mitru

Monocrom

"Cocina como en Alkima y vinos ligeros"

"Un bar de vinos con un estilo de cocina parecido al de Alkimia (algunos de sus cocineros trabajaron conmigo). La carta de vinos me encanta: los hay naturales, de baja graduación y ligeros. Plaza de Cardona, 4".

Mateu Casañas, Eduard Xatruch y Oriol Castro en Disfrutar. / JORDI OTIX

Disfrutar

"Creatividad, vanguardia y humildad"

"Me gusta su cocina porque se sale de mi registro: vanguardia. Y creatividad, palabra que le viene grande a muchos pero no_a Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, cuya humildad es admirable. Villarroel, 163».

El tofu de tuétano con caviar a la brasa y salsa de lentejas de Enigma. / Pau Arenós

Enigma

"Ganas de cambio constantes"

"Sus ganas de cambio son constantes._Se replantean todo en todo momento, y si vuelves en tres años no reconocerás nada. Buscando lo esencial, la pureza, Adrià va dos pasos por delante. Sepúlveda, 38-40".

El salmonete a la brasa y su 'nigiri' en Koy Shunka. / Jordi Otix

Koy Shunka

"El mejor japonés de Barcelona"

"El mejor japonés de Barcelona. Sublima lo que más me gusta de la cocina nipona y que intento aplicar:_usar el mejor producto, interpretar lo que necesita ese producto y, con él, elaborar el plato al momento. Copons, 7".