El Bicing metropolitano verá la luz 10 años después

Enero del 2009. Una quincena de alcaldes metropolitanos palmean al alimón a favor de la denominada Área Bicing, esto es, la ampliación del servicio de bicicleta compartida para que el entorno de la capital catalana también pudiera beneficiarse del sistema que Barcelona había puesto en marcha a mediados del 2007. Marzo del 2010. El proyecto fracasa por la falta de ofertas solventes y los municipios empiezan a apostar por el Bicibox, cajas metálicas en la calle para que los vecinos guarden sus propias bicicletas. Diez años después, será la propia Administración la que saque adelante el plan inicial. Se hará de manera tímida, con 300 bicis eléctricas en 12 municipios. Más adelante, ya se verá. Dicen que en función de la demanda.

Se sabía dónde irían las paradas, cuántas bicis le tocaban a cada ciudad o de qué manera se podría compatibilizar con el servicio que ofrecía en la gran ciudad Clear Channel. Se habló de 3.500 unidades por un coste anual aproximado de 10 millones de euros, con la idea, y ahí es donde se produjo el naufragio, de que la publicidad pagara el 50% de la factura. En el epicentro de la crisis, buscar anunciantes era como esperar lluvia en el desierto de Atacama.

Mantener el orden

Si ahora todo sale como está previsto, en este nuevo intento todo debería ponerse en marcha en enero del 2019, justo diez años después. El servicio recibirá el nombre de e-Bicibox, funcionará de siete de la mañana hasta la medianoche y las 300 bicis estarán en 45 módulos de 14 plazas exclusivas cada uno. Por la noche, para que todo vuelva a empezar, y del mismo modo que Barcelona sube las bicis a los barrios de montaña en furgoneta por la noche, las unidades se devolverán a su origen para mantener el orden establecido. Las municipios agraciados son los siguientes: Castelldefels (19 bicis), Cornellà (56), Esplugues (12), Gavà (12), L'Hospitalet (71), El Prat (20), Sant Boi (12), Sant Cugat (28), Sant Feliu (12), Sant Joan Despí (34), Sant Just Desvern (12) y Viladecans (12). Se podrá circular libremente por esas ciudades y dejar la bici donde sea, aunque el salto a Sant Cugat se perfila complicado.

Lo que no se podrá es dejar el e-Bicibox en Barcelona por la incompatibilidad con el sistema. La capital catalana tiene previsto estrenar el nuevo Bicing en las mismas fechas. Resulta paradójico que el Área Metropolitana y el ayuntamiento no se hayan puesto de acuerdo, aprovechando que terminaba el contrato blindado de 10 años con Clear Channel en la ciudad y que el consistorio volvió a sacar el proyecto a concurso público. El caso es que se mantiene la frontera técnica, y también se mantiene la imposibilidad de ir o salir en bici de la capital catalana en un sistema compartido de explotación pública. Teniendo en cuenta que uno de los principales retos de la movilidad metropolitana son las conexiones con Barcelona, habrá quien piense que valía la pena el esfuerzo. No sucederá lo mismo, si siguen su expansión, con las empresas privadas como Scoot, que ya tienen por las calles centenares de unidades. Lo privado, si todo sigue así, podría lograr lo que lo público no ha conseguido en una década.

El e-Bicibox tendrá un precio anual de 30 euros, a lo que hay que añadir una tarifa según franjas horarias. Las bicicletas (unos 1.100 euros por unidad) las pagarán los ayuntamientos correspondientes. preguntado sobre el crecimiento del sistema, Antoni Poveda, vicepresidente de Transportes y Movilidad de la AMB y alcalde de Sant Joan Despí, ha asegurado que se irá haciendo "en función de la demanda". "Por un tema de prudencia, hemos empezado por los municipios que tienen más demanda de Bicibox", ha explicado.