Así es el Jeep Compass 2026: el SUV sin miedo a ningún tipo de terreno

En un mercado donde los SUV compactos compiten a base de argumentos tecnológicos y de eficiencia, la nueva versión del Jeep Compass demuestra que aún es posible hacerlo a través de la personalidad propia del vehículo. La nueva actualización del modelo refuerza el ADN de Jeep combinando electrificación, un diseño contemporáneo y unas capacidades que van más allá del uso urbano habitual.

Electrificación y eficiencia sin renunciar a las prestaciones

La propuesta mecánica refleja claramente el momento que vive la industria. El Compass apuesta por soluciones electrificadas que permiten reducir consumos y emisiones sin sacrificar prestaciones ni versatilidad. El resultado es un vehículo cómodo en el día a día —especialmente en entornos urbanos y desplazamientos interurbanos— pero con recursos suficientes para afrontar viajes largos con solvencia. Esa dualidad sigue siendo uno de sus grandes argumentos: eficiencia cuando se necesita y carácter cuando se busca disfrute al volante.

Más allá de los datos técnicos, la sensación de conducción transmite una evolución evidente. La plataforma mejora la estabilidad y el confort, mientras que la insonorización y la respuesta de los sistemas electrónicos contribuyen a una experiencia más refinada. El conductor percibe un SUV más maduro, sin perder la robustez que siempre ha definido al modelo.

Más refinado, más estable, más maduro

El nuevo coche de la marca americana está disponible en tres motorizaciones: e-Hybrid de 145 CV, e-Hybrid Plug-In de 225 CV y una Full Electric (BEV) de 213 CV.

Diseño reconocible con un enfoque más tecnológico

La evolución también se percibe en el diseño. La silueta mantiene rasgos icónicos como la reconocible parrilla frontal de siete ranuras, pero introduce líneas más limpias y una presencia más tecnológica.

En el interior, la digitalización gana protagonismo con pantallas de gran formato, conectividad total con el smartphone y asistentes a la conducción que simplifican la vida cotidiana, tanto en los trayectos diarios como en las escapadas de fin de semana. La sensación es la de un habitáculo moderno, práctico y alineado con las exigencias actuales del segmento.

Un coche amplio y con espacio

Uno de los puntos que destacan del Jeep Compass es su tamaño. Mide 4,55 m de largo, 1,90 m de ancho y 1,65 m de alto y cuenta con una altura libre del suelo extraordinaria de 200 mm, algo que le da ese toque tan característico de los todoterrenos de la marca. Si hablamos de almacenamiento, el Compass dispone de un maletero de 550 litros y almacenamiento interior de 34 litros. Esto lo convierte en un coche idóneo para el día a día, pero también para viajes largos familiares.

Un SUV que no teme salir del asfalto

Uno de los puntos diferenciales del Compass sigue siendo su capacidad para abandonar la carretera con garantías. Sin necesidad de convertirse en un todoterreno extremo, conserva soluciones técnicas que permiten afrontar caminos, superficies deslizantes o rutas de montaña con mayor seguridad que la mayoría de SUV de su categoría.

Esa versatilidad forma parte esencial de su atractivo: un vehículo familiar y funcional entre semana, pero con espíritu aventurero cuando llega el fin de semana.

Tecnología y seguridad

La nueva versión del Compass cuenta con un cuadro de instrumentos digital y una pantalla multimedia de 16 pulgadas Uconnect 5 con conexión Apple Car Play y Android Auto.

Descubrir el Jeep Compass 2026 en primera persona en Tarragona

Para quienes quieran descubrirlo de primera mano, en Jeep Tarragona, concesionario oficial situado en Tarragona, es posible conocer el nuevo Compass con asesoramiento personalizado. El equipo profesional acompaña al cliente durante todo el proceso, desde la configuración del vehículo hasta la prueba dinámica y las opciones de financiación, con una atención orientada a encontrar la solución que mejor encaje con cada necesidad. Para quienes buscan un SUV con identidad propia, tecnología actual y espíritu aventurero, el nuevo Compass confirma que evolucionar no significa renunciar al carácter, sino reforzarlo.