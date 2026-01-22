Jeep Compass 2026: electrificación, funcionalidad y ADN todoterreno en clave europea

La presentación del nuevo Jeep Compass marca un paso decisivo en la evolución de uno de los modelos estratégicos de la marca en Europa. Diseñado y fabricado en el continente, el Compass afronta una nueva etapa con una arquitectura profundamente revisada, una oferta mecánica electrificada más amplia y un claro refuerzo en confort, tecnología y eficiencia. Todo ello sin perder de vista los valores que han definido históricamente a Jeep: robustez, capacidad todoterreno, seguridad y versatilidad.

Diseño exterior y dimensiones: funcionalidad como seña de identidad

El nuevo Compass mantiene una de las características más reconocibles de la marca: su diseño funcional. En Jeep, cada elemento responde a una función concreta y nada se incorpora por un mero criterio estético. Este enfoque se refleja en un exterior que evoluciona hacia una imagen más sólida y eficiente, con un frontal rediseñado que mejora tanto la protección como la aerodinámica, y con cámaras y radares ahora situados en posiciones más elevadas para minimizar daños en conducción fuera del asfalto.

El crecimiento hasta los 4,55 metros de longitud no es solo una cuestión de presencia visual. Este incremento repercute directamente en la habitabilidad y la capacidad de carga, con un aumento de 20 mm en el espacio para las piernas de las plazas traseras y una ganancia de 45 litros en el maletero, que alcanza los 550 litros de capacidad. Una mejora que refuerza la polivalencia del modelo y su idoneidad para un uso familiar o profesional.

El nuevo Compass mantiene una de las características más reconocibles de la marca: su diseño funcional

Interior y vida a bordo: practicidad, confort y enfoque Jeep

El habitáculo del nuevo Jeep Compass da un paso adelante en calidad percibida, ergonomía y confort, manteniendo un planteamiento claramente práctico. La arquitectura interior prioriza la facilidad de uso, con una disposición de mandos lógica y accesible, pensada para una conducción intuitiva tanto en carretera como fuera de ella.

Uno de los aspectos más destacados es la abundancia de huecos portaobjetos, repartidos de forma inteligente por todo el habitáculo, añadiendo 34 litros de almacenamiento. Estos espacios, concebidos para el uso cotidiano, refuerzan la sensación de vehículo funcional y bien pensado. A ello se suma una mejora notable del aislamiento acústico, gracias a nuevos materiales y a un cristal trasero más grueso.

El habitáculo del nuevo Jeep Compass da un paso adelante en calidad percibida, ergonomía y confort / Jeep

Cinco motorizaciones y diferentes tracciones: electrificación sin renuncias

La gama mecánica del nuevo Compass es una de las más completas del segmento. En el momento de su lanzamiento, está disponible con tres opciones: e-Hybrid de 145 CV, e-Hybrid Plug-In de 225 CV y Full Electric (BEV) de 213 CV con tracción delantera. A estas se sumarán próximamente dos versiones eléctricas adicionales, con potencias de 231 CV y hasta 375 CV, esta última equipada con tracción integral 4xe.

El sistema Selec-Terrain® sigue siendo uno de los grandes elementos diferenciadores del modelo. Sus distintos modos de conducción adaptan de forma real la respuesta del vehículo —motor, tracción y controles electrónicos— para optimizar el comportamiento en superficies como nieve, arena o barro.

El sistema Selec-Terrain® sigue siendo uno de los grandes elementos diferenciadores del modelo / Jeep

Sistemas de seguridad: asistencia avanzada y enfoque preventivo

En el apartado de seguridad, el nuevo Compass refuerza su posicionamiento con la incorporación de sistemas de asistencia a la conducción de nivel 2 de serie. El control de crucero adaptativo predictivo ajusta la velocidad en función del trazado y los límites, mientras que el asistente de cambio de carril semiautomático incrementa la seguridad y el confort en vías rápidas. Estos sistemas trabajan de forma integrada con el ESP, el ABS y el control de tracción, reforzando la sensación de control y confianza en cualquier escenario de conducción.

El nuevo Compass refuerza su posicionamiento con la incorporación de sistemas de asistencia a la conducción de nivel 2 de serie / Jeep

Tecnología y conectividad: experiencia digital integrada

El nuevo Jeep Compass da un salto relevante en conectividad y servicios digitales. El puesto de conducción combina un cuadro de instrumentos digital de 10,25 pulgadas con una pantalla central de 16 pulgadas y Head-Up Display, concentrando la información en una interfaz clara y fácil de manejar.

La conectividad se articula en torno a la aplicación Jeep 2.0, y al paquete Connect ONE, , incluido en el precio del vehículo durante 10 años, que permite gestionar de forma remota múltiples funciones del vehículo. A ello se suma la integración de ChatGPT en el sistema de infoentretenimiento, una solución que amplía las posibilidades de interacción y refuerza la experiencia tecnológica a bordo.

El Jeep Compass e-Hybrid First Edition está disponible con una oferta de financiación que contempla una entrada de 4.852 euros, una mensualidad de 260 euros durante 24 meses y una última cuota de 30.312,65 euros.

Primeras impresiones al volante: más equilibrio y madurez

Durante la presentación tuvimos ocasión de probar la versión Full Electric (BEV) de 213 CV y tracción delantera, en un recorrido por carreteras locales y autovías. La impresión fue claramente positiva. Destacan la comodidad de la postura de conducción, el elevado nivel de silencio y aislamiento a bordo y la suavidad de funcionamiento del motor eléctrico, con una respuesta inmediata y progresiva.

Especialmente relevante resulta el nuevo tarado de la suspensión, sensiblemente mejorado respecto a la generación anterior: menos balanceo de la carrocería, mayor aplomo y una dirección directa y fiable que transmite seguridad. El resultado es un Compass más equilibrado y coherente con su nueva etapa electrificada.

El Jeep Compass e-Hybrid First Edition está disponible con una oferta de financiación que contempla una entrada de 4.852 euros, una mensualidad de 260 euros durante 24 meses y una última cuota de 30.312,65 euros.