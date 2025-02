"Cerco mundial a los antivacunas", en la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

La portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA de este miércoles destaca el "Cerco mundial a los antivacunas". La Organización Mundial de la Salud (OMS) inicia una campaña global entre los grupos sociales que se oponen a la inmunización. Por su parte, los médicos catalanes expulsarán a los doctores que desaconsejen usar los fármacos.

La fotografía principal muestra una imagen del pleno extraordinario celebrado en el Congreso de los Diputados, que ha ratificado el aval español al tercer rescate griego. En el mismo, y por deseo de Rajoy, el ministro de Economía, Luis de Guindos, dedicó su intervención a lanzar pullas a Podemos y al PSOE por sus acuerdos.

Otras noticias recogidas en la primera plana son que Pedro Sánchez asegura que solo el PSOE garantiza la reforma de la Constitución, y que Duran optaría por una disposición adicional para la singularidad catalana.

EL PERIÓDICO DEL VERANO destaca que las bajas y la sanción a Gerard Piqué siembran dudas en el inicio de la temporada de un Barça en cuadro, y que bajan las picaduras de medusas en el litoral catalán, aunque nadie sabe por qué. También dedica un espacio al cineasta japonés Mamoru Hosoda, que presentará la película de animación 'The boy and the beast' en el festival de San Sebastián.