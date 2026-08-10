De 121 a 51 euros: Leroy Merlin liquida las últimas unidades de este ventilador de techo que el gran favorito del verano

Cuando llega el verano y su calor característico, necesitamos herramientas que nos refresquen y nos ayuden a sobrellevar estos meses de la mejor manera, como la mosquitera magnética autoadhesiva que es un auténtico éxito en ventas para frenar a los insectos de la época. El aire acondicionado o un potente ventilador pueden ser la única forma de no sufrir por las altas temperaturas.

Cada vez son las más personas que se decantan por un ventilador de techo y lo consideran el mejor artículo para no pasarlo mal por el calor. Los motivos están claros: consumen mucho menos que un aire acondicionado, puedes tenerlo puesto toda la noche sin que te afecte lo más mínimo y desde el techo no puede molestar o cambiar la decoración. Ahora, Leroy Merlin tiene uno de sus modelos superventas muy rebajado... ¡A más de la mitad de su precio original!

Rebajado más de 70 euros el ventilador de techo que arrasa este verano

Rebajado más de 70 euros el ventilador de techo que arrasa este verano / Freepik

Este ventilador de techo te llamará la atención por su atractivo precio, pero te acabará fascinando por su larga lista de ventajas. Y es que parece de ciencia ficción que un producto de esta calidad esté rebajado más de 70 euros y pueda ser tuyo por apenas unos 50 euros, pero es cierto. Una de las ofertas más espectaculares del verano y que tú no deberías dejar pasar.

COMPRAR EN LEROY MERLIN Botón para comprar en Leroy Merlin.

Este ventilador de techo de Leroy Merlin reúne frescura, ahorro y diseño en un solo dispositivo. Tiene 6 velocidades, mando a distancia y también funciona en invierno para distribuir mejor el aire caliente.

Sus aspas retráctiles lo convierten en una moderna lámpara cuando no está en uso, con luz LED de 30 W regulable en intensidad y temperatura de color.

Además, tiene una función de memoria incorporada, para aumentar tu comodidad. Así, sí has encontrado justo la luz que te gusta y no quieres cambiar nada, se repita siempre que lo utilices. Y con un solo botón puedes activar el modo luz nocturna, que dejará la estancia con un ambiente acogedor y perfecto para leer uno de los libros más recomendados del momento.

Las habitaciones en las que puedes colocar este potente ventilador de techo

COMPRAR EN LEROY MERLIN Botón para comprar en Leroy Merlin

El ventilador de techo de Leroy Merlin tiene un diámetro de 106 centímetros, con una altura de techo de 31. Esto quiere decir que es ideal para refrescar habitaciones de hasta 22 metros cuadrados, llenando grandes dormitorios, salones y oficinas.

Está fabricado en hierro reforzado y pantalla en PVC. Son materiales muy resistentes, de gran durabilidad y con los que encajarán a la perfección en cualquier decoración, gracias a su estilo moderno.

Su diseño es sencillo y puede estar instalado en pocos minutos, al contar con pocas piezas.

Las personas que lo han probado están encantados con su compra y lo recomienda para tu vivienda. Además, para tu tranquilidad absoluta, aseguran que es muy silencioso, así que nada te molestará mientras te refrescas. Su luz es suficiente para iluminar toda la estancia.

Al 69% de descuento el ventilador ideal tanto para exterior como interior

Para los que quieran consulta otras opciones, deben saber que en Leroy Merlin tienen algunos de sus mejores modelos a precios muy rebajados. Como este ventilador de techo, igual de eficaz en interior como exterior, sin riesgo de que se oxide, que puede ser tuyo con un descuento de más de 200 euros.

El color de las aspas es de madera natural y puedes regular la velocidad entre sus 6 diferentes con su mando intuitivo y de gran conectividad. También puedes regular la intensidad de la luz.

Como las aspas no son de madera, solo imitan el color, pesan menos. Eso quiere decir que el motor no tiene que resistir tanto y consume menos.

Además, no necesitas ser un manitas para tenerlo instalado. Su montaje es muy sencillo y lo puedes tener listo en unos minutos.

Otro modelo muy rebajado para los que prefieren aspas de madera

Enlace a MOVISTAR

Si buscas un diseño más clásico, pero igual de bueno, este otro modelo de Leroy Merlin 6 aspas de madera puede ser tu mejor opción. Además de que es otro artículo muy rebajado, casi a mitad de precio. Un modelo de gran calidad y funciones puede ser tuyo... ¡Por menos de 75 euros!

Las comodidades con este ventilador de techo también son muy grandes. El mando para el control te permite ajustar con la mayor precisión la velocidad de las aspas, en función de tus necesidades de cada momento. Un dato importante es que cuenta con un temporizador, para que no tengas que hacer nada y empiece a funcionar por su cuenta.

Está diseñado para cuidar la tranquilidad de la casa y por eso es el modelo más silencioso que puedes encontrar. No habrá ruidos aunque lo tengas puesto en la máxima velocidad, perfecto para dejar puesto toda la noche, si hiciera falta.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.