Más de 10 apuestas seguras para el Día del Libro: libros que sí cumplen lo que prometen

El Día del Libro activa, casi sin previo aviso, ese impulso (a medio camino entre la nostalgia y el propósito) de volver a leer. O, al menos, de intentarlo. De pronto, se multiplican los títulos sugerentes, las portadas irresistibles y las entrevistas a autores que invitan a empezar (o retomar) ese libro que un día nos atrapó, pero que ahora yace en algún lugar impreciso de la casa, sepultado bajo la inercia del día a día.

En ese contexto, conviene ponérselo fácil. Apostar por un dispositivo ligero y siempre a mano, como Kindle o Kobo, puede marcar la diferencia. Especialmente si, además, se acompaña de una suscripción asequible que permita explorar sin compromiso, saltar de género en género y leer sin la presión de elegir “bien” a la primera.

Porque de eso va, precisamente, esta selección: de probar. Si Sant Jordi nos recuerda cada año la importancia de leer, también pone sobre la mesa otra verdad menos evidente: encontrar el libro adecuado lo cambia todo.

Para ayudarte en esa búsqueda y, de paso, acercarte a ese 65 % de la población que afirma leer en su tiempo libre, según datos del Boletín Oficial del Estado, desde ESNCIAL hemos reunido una serie de títulos que funcionan tanto para regalar como para (re)descubrir cuando apetezca. Porque a veces solo hace falta dar con la historia correcta para que el hábito deje de ser un propósito y se convierta en placer.

Los 12 libros que no nos cansamos jamás de recomendar y que de verdad merecen la pena

'Han cantado bingo', Lana Corujo

Se ha convertido en un auténtico fenómeno en redes y, la verdad, no es para menos. 'Han cantado Bingo' cuenta con la dosis exacta de acción y tragedia, acompañado de mini dosis de píldoras de humor que se deja ver entre el sentimiento de culpa.

En cuanto a la sinopsis, os adelantamos: todo empieza con un juego: algunas noches, en los diez minutos suspendidos antes de que Abuela regrese del bingo, dos hermanas salen a escondidas por la puerta de atrás hasta El Ahorcado -un volcán redondo como una panza bocarriba-, cuentan hasta tres y corren de vuelta sin mirar atrás. Sin embargo, una noche algo cambia… porque una vez traspasado el terreno de una infancia violenta, ¿cómo se mira el mundo?

En un cartón de bingo aparecen quince números (los mismos que las edades de la protagonista a lo largo de la novela, presentes como una mosca o una mariposa revoloteando sobre el título de cada capítulo), y en esos diez minutos suspendidos que dura una partida, todo es posible.

'Mentira', de Juan Gómez-Jurado

Este thriller ha convertido a Juan Gómez-Jurado en el autor más leído en español. La historia gira alrededor a Eva Ramon, una mentirosa profesional que, tras un trabajo fallido, termina atrapa en una aislada asturiana con su hermana Pablo. Enfrentando una tormenta y secretos oscuros, Eva lucha por sobrevivir en este inquietante juego de engaños y posverdad.

'A sangre fría', de Truman Capote

Publicado en 1966, 'A sangre fría' es mucho más que la crónica de un crimen real: es el germen de una nueva forma de contar la realidad. Con este libro, Truman Capote no solo arrojó luz sobre el asesinato de la familia Clutter, sino que se consolidó como una figura clave del llamado Nuevo Periodismo.

Antes incluso de que los culpables fueran detenidos, Capote viajó a Kansas acompañado de su amiga de la infancia, la también escritora Harper Lee. Juntos entrevistaron a vecinos, testigos e investigadores, construyendo (a partir de miles de páginas de notas) un relato minucioso y profundamente humano.

Semanas después, los responsables, Richard Hickock y Perry Smith, fueron arrestados. Su destino, como el de esta historia, quedó sellado en Kansas. El de Capote, en cambio, cambió para siempre: había inaugurado una manera distinta (y decisiva) de narrar la realidad.

'Nunca mientas', de Freida McFadden

Si bien 'La asistenta' se ha convertido en un auténtico fenómeno. Este otro título de Freida McFadden no se queda atrás. Combina la tensión del thriller con adivinar quién es el culpable de la trama.

¿De qué va? Tricia y Ethan acaban de casarse y están a la búsqueda de la casa de sus sueños. Pero cuando visitan la remota mansión que una vez perteneció a la doctora Adrienne Hale, una reconocida psiquiatra que desapareció sin dejar rastro hace cuatro años, una feroz tormenta los deja atrapados.

Mientras busca un libro para entretenerse hasta que pare de nevar, Tricia tropieza con una habitación secreta que contiene las transcripciones de las conversaciones con todos y cada uno de los pacientes que trató la doctora Hale. Y, cuando escucha las cintas, descubre la aterradora sucesión de acontecimientos que condujo a la misteriosa desaparición de la psiquiatra.

'El Proyecto Hail Mary', de Andy Weir

Proyecto Hail Mary arranca con una certeza inquietante: Ryland Grace es el único superviviente de una misión que no admite errores. Si falla, no habrá segunda oportunidad para la humanidad. El problema (y también el motor de la historia) es que él aún no lo sabe.

Cuando despierta de un coma inducido, no recuerda ni su propio nombre. Tampoco el propósito que lo ha llevado hasta allí. Solo tiene dos certezas: se encuentra a millones de kilómetros de la Tierra y no está exactamente acompañado, sino rodeado de ausencia. Sus compañeros de tripulación yacen muertos, convertidos en el único rastro de lo que fue una misión colectiva.

A medida que la memoria regresa, fragmentada y caprichosa, también lo hace la magnitud de lo que está en juego.

'La desapición de Stephanie Mailer', de Joël Dicker

La noche del 30 de julio de 1994, la apacible población de Orphea, en la región de los Hamptons, asiste a la gran apertura del festival de teatro. Pero el alcalde se retrasa... Mientras tanto, un hombre recorre las calles vacías buscando a su mujer, hasta hallar su cadáver ante la casa del alcalde. Dentro, toda la familia ha sido asesinada.

Jesse Rosenberg y Derek Scott, dos jóvenes y brillantes policías de Nueva York,resuelven el caso. Pero veinte años más tarde, en la ceremonia de despedida de la policía a Rosenberg, la periodista Stephanie Mailer lo afronta: asegura que Dereck y Jesse se equivocaron de asesino a pesar de que la prueba estaba delante de sus ojos, y afirma poseer información clave. Días después, desaparece.

'Iliada'

¿Te apetece leer algo más clásico? Entonces, aprovechando el inminente estreno de la película... no podemos evitar no recomendarte leer la Iliada.

La Iliada es una de las obras cumbres de la literatura de la antigua Grecia. Compuesta en el siglo viii, narra parte de la gran epopeya de la guerra de Troya a través de un personaje fundamental, Aquiles.

Esta obra clásica ha sobrevivido al paso de los siglos y se ha asentado para siempre como fundamento básico de la cultura occidental.

'A doce pasos de ti', de Carmen Amil

Lorena tiene tres problemas: está atrapada en una relación que la hace tan infeliz como el loft en el que vive, acaba de protagonizar el mayor de los ridículos en su trabajo en el peor momento posible y, por si fuera poco, está Daniel. Compañero de oficina, especialista en sacarla de quicio y presencia constante en todo lo que intenta evitar.

Entonces, en mitad de ese caos que a veces se parece demasiado a la vida adulta, llega un correo inesperado: una beca para estudiar inglés en Estados Unidos. Y, con ella, la promesa de empezar de cero. Porque, cuando todo se tambalea, poner nueve mil kilómetros de por medio puede parecer la única salida posible.Lo que Lorena no imagina es que escapar no siempre significa dejarlo todo atrás. Mucho menos cuando Daniel aparece, en el último momento, para sentarse a su lado en el avión.

'La intriga del funeral inconveniente', de Eduardo Mendoza

Se ha convertido en uno de los libros más buscados y más vendidos del Día del Libro, este trata sobre la breve crónica de un funeral insignificante en un diario local ocasiona el despido del periodista novato que la escribe.

Sin saberlo, Ramoncito Valenzuela ha provocado una reacción en cadena que desemboca en la investigación de una trama financiera de alto nivel y en una conspiración de consecuencias desproporcionadas.

'Maite', de Fernando Aramburu

Mientras su marido está de viaje por trabajo, Maite recibe a su hermana Elene, que, tras pasar largos años en Estados Unidos, vuelve a su ciudad porque la madre de ambas ha sufrido un ictus. En los días que pasarán juntas, las hermanas y la madre conviven y conversan pero rehúyen decirse toda la verdad.

También evitan mirar de frente la tensión social que las rodea: ETA ha secuestrado a un concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, y amenaza con ejecutarlo si no se cumplen sus demandas. Los hechos históricos corren en paralelo a la intimidad de Maite, una mujer sensible, compasiva, atenta, pero atrapada en convenciones que le impiden abrir los ojos y afrontar la realidad.

'Maldecir el amor', de Paula Ramos

Anne Prescott siempre ha sido una firme escéptica del amor. Por eso, cuando su mejor amiga ve cómo su boda se desmorona a solo unos meses de celebrarse, Anne no puede evitar cuestionar —una vez más— esa idea edulcorada del “felices para siempre” que, en su opinión, no es más que un mito bien contado.

Pero hay palabras que, dichas en el momento equivocado, parecen tener consecuencias. Y las suyas toman forma en Miss Fire: una mujer vestida de rojo, con una lengua tan afilada como sus stilettos, que asegura ser la mismísima Cupido. Anne, por supuesto, no da crédito. O no al principio.

Murdoku: 80 acertijos de lógica y asesinatos

Si bien no entra en la categoría de libro-libro, no podemos evitar recomendaron este libro de rompecabezas que combina lo mejor de los sudokus con los clásicos acertijos. En concreto, incluye 80 casos inmersivos a todo color que se pueden resolver de manera lógica.

En cuanto a la dinámica, es muy sencilla: deberás completar la cuadrícula utilizando todos los elementos a tu disposición (personajes, habitaciones, muebles, animales, objetos…), ya que cualquier detalle podría ser clave para resolver la investigación.

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