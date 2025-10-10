Fiebre por las ‘blind boxes’: nueva apertura viral con cajas sorpresa en Barcelona

Uno no sabe bien si está en una cola o en una conga. Unas 40 personas esperan en fila en Portaferrissa entre griterío, aplausos y un mini Lamborghini circulando con regalos de aquí para allá. A mediodía vienen a amenizar la espera unos bailarines acrobáticos. Por la tarde, un mago. Muchos se han cogido el día libre para poder venir a la inauguración. La primera de la fila ha llegado dos horas antes, una espera asumible en el mundo de las 'blind boxes'. Esta es la tercera tienda que abre en Barcelona en apenas dos meses, tras las dos inauguraciones de masas de Pop Mart (48 horas de cola). No se veía tanta expectación por unas cajas sorpresa desde los tiempos de la caja B de Bárcenas.

Es el ‘unboxing’ de moda. La última tendencia en muñecos coleccionables: ‘blind box’. Se ha convertido en un negocio multimillonario habitual en ‘Forbes’. Se compran sin tener ni idea de lo que llevan dentro. Se abren en TikTok con grititos de euforia y visualizaciones virales. "No son solo muñecos –justifican sus compradores-, es arte".

Los primeros clientes de Blind Box, esta mañana. / Manu Mitru

Blind Box, así se llama este nuevo imán de tiktokeros, coleccionistas y adictos a las cajas sorpresas. Ya le han dado su bendición viral buena parte de los ‘influencers’ de Barcelona. Esta es su segunda tienda en España tras otra apertura a bombo y platillo en Madrid. El nuevo local tiene apenas 3 metros de ancho, 20 de largo. Estética de diseño ideal para posturear. Vitrinas de neón llenas de muñequitos adorables con cara de “llévame a casa”. Portaferrissa, 27, está pegando a las Galerias Maldà, a un minuto de la fábrica de Labubus Pop Mart, ese fenómeno de masas que hace apenas dos meses provocaba colas de 48 horas en el Portal de l’Àngel. Ahora recibe entre 2.500 y 3.500 visitantes al día, según datos facilitados por la compañía.

Aquí nadie habla de Labubus. “Esa es la gracia–dice Sergi-, aquí se centran en otras ‘blind boxes’ que no solo son Pop Mart”. Sergi Benito es @arbenla3 en redes. Él y su pareja acumulan en casa un millar de figuritas, calcula. Aún no las suficientes. Sale de la tienda con la 'tote bag' llena. “La tienda es preciosa, no es por hacer la pelota –promete-. Está cuidada al detalle. Y tienes las colecciones expuestas, eso es un plus increíble. Tiene buenos precios y mucha variedad de marcas”.

Una clon de la muñeca Emma posa en Blind Box en su mini Lamborghini. / Manu Mitru

“Va a ser el nuevo templo de los coleccionistas”, predice también Iván Gálvez (@elviajedeiván, 366.000 seguidores en Instagram). Lo dice un ‘influencer’ que ha colgado en redes más de 300 vídeos de ‘unboxings’.

Un clon de Emma –la muñecas exclusiva de la casa- reparte regalos en un mini Lamborghini. A mediodía entretendrán la cola bailarines de salsa caleña con acrobacias callejeras. Esta tarde habrá un mago. Se ve mucho muñeco peludo con orejitas a lo Labubu, como las Lovely Emma, los Farmer Bob o Monboo. También hay figuras de Space Molly Rick and Morty tamaño niño. Y Mr Bone exclusivos de casi 300 euros. “Solo hay 1.000 en el mundo”, justifican. ¿Lo que más gusta? "La variedad", responde Anna. "Parece un museo", dice Sara. La mayoría de estos primeros clientes son coleccionistas. "Es la excusa para gastar el dinero", se ríe Sara.

La primera de la cola, con su Lovely Emma. / Manu Mitru

¿A qué se debe tanto ‘boom’? “Al final es como un juego de azar, como un rasca y gana, una lotería –responde Arbenla-. No hay que negar que es un poquito adictivo. Hay que saber cuándo parar”. Un medio estatal chino, de hecho, pidió este junio regulaciones más estrictas. El Gobierno de Pekín prohíbe desde el 2023 la venta de ‘blind boxes’ a menores de 8 años.

La ruta 'blind box' de Barcelona

No es nada nuevo, no. Hace años que los tiktokeros se graban de ruta ‘blind box’ por Barcelona con la misma devoción milagrera que si fueran de peregrinación a Lourdes. El más veterano es Blackout (Torrent de l'Olla, 24). “Llevo casi 22 años en esta tienda”, detalla Javier. “Tengo mil marcas que nadie sabe ni que existen". Es coleccionista de siempre, ya no le cabe nada más, resopla. No entiende -se encoge de hombros- cómo la gente va a las tiendas que les dicen en TikTok y no a las de toda la vida. El mundo ‘blind box’ –predice- “acabará petando”. “Han aparecido mil empresas”.

En un minúsculo local del Triángulo Friqui han tenido hasta colas con lloros. “Gente que venía con báscula”, prometen. Por Tiktok hay tutoriales hasta para saber el peso exacto de los peluches más buscados. Stick And Tape (paseo de Sant Joan, 5). Es una minipapelería asiática kawaii. Apenas tiene un aforo de 7 personas, pero suma miles de visualizaciones en Instagram. “Todo lo kawaii, japonés, asiático siempre triunfa”, garantizan.

Por la zona se puede ir a buscar más peluches adorables a la veterana Momo Store (Ausiàs March, 56), otro 'hub' color pastel con madriguera para fans del k-pop. En las Galerías Maldà (Portaferrissa, 22), hay que ir a rebuscar 'blind boxes' a Neko Nook, la tienda de fantasía de la ilustradora Littlebethh. Otra favorita de los coleccionistas es Impact Store (Roger de Lluria, 5), dan mucha alternativa a los Labubus. Y Unbox it! (Bonavista, 9), no lleva ni tres meses. “Fuimos los primeros en abrir una tienda completamente especializada en 'blind boxes”, resume Carla Andrade. Hacen mucho directo en Instagram. "La mayor parte de nuestra clientela son mujeres -detalla-, y se sienten muy apoyadas por la comunidad. La mayoria se ha sentido despreciada por sus aficiones".

En agosto llegaron las inauguraciones de masas. El tótem chino Pop Mart abría en Barcelona su primera tienda en España con colas más propias de un concierto de Taylor Swift (Portal de l'Àngel, 3). La escena fan se repitió un mes después con el segundo local (Pelai, 17). Ahora reciben entre las dos tiendas hasta 5.000 visitantes al día, detalla la compañía. “En los próximos días –añade- se anunciará la llegada de Pop Mart a Madrid”.

En Barcelona hay hasta una galería de arte especializada en ‘art toys’, así llaman a estos muñecos de coleccionista. Al famoso Labubu, por ejemplo, lo creó hace una década el artista de Hong Kong Kasing Lung. “Los ‘art toys’ fueron un poco los que inventaron el concepto de ‘blind box’”, explica Sergio Gallegos. “Es la manera de entrar al mundo del coleccionismo”. Hace dos años que él abrió Sra Gallery (Mendez Nuñez, 7bis). “Es probablemente donde irán a parar de aquí a 5 años –sonríe- los que sigan coleccionando ‘blind boxes’”. Él mismo produce muñecos de diseño.