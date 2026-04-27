La gran fiesta del espárrago vuelve a Gavà: el programa de ‘Temps d’Espàrrecs’ 2026

La llegada de la primavera en Gavà tiene un protagonista muy peculiar y sabroso: el espárrago blanco. Ya hace noventa años que la ciudad del Baix Llobregat celebra la ‘Fira d'Espàrrecs’, que se ha consolidado como un evento de referencia que atrae cada año a más de 30.000 personas. Bajo el lema “Fem Fira”, la edición de este año, que arrancó el 24 de abril, ha puesto el foco en la reivindicación del sector agrícola y, sobre todo, en el papel de la mujer en el campo, la gastronomía y la vida social local.

La programación se extenderá hasta el 10 de mayo dentro del ciclo ‘Temps d’Espàrrecs’, vivirá su clímax entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con la arrancada de la ’71ª Fira d'Espàrrecs’ en la plaza de Jaume Balmes, donde se concentrarán la mayor parte de actividades.

La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, destacó durante la presentación del evento que la feria “refuerza el vínculo con el territorio y el producto de proximidad”, en un contexto marcado por la incertidumbre del sector agrario. El lema de este año, añadió, no solo apela a la participación colectiva, sino también a la necesidad de “reconocer y reivindicar la pagesía”.

El presidente de la Cooperativa Agropecuària de Gavà, Josep Pañella, a la izquierda; la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, en el centro; y el presidente del Gremi de Restauradors de Gavà, Santi Peñarrocha durante la presentación / Cedida

Mucho más que una feria agrícola

La Mostra Agrícola, que abrirá el 1 de mayo en el pabellón Jacme March, regresará una vez con la exhibición de los lotes de espárragos y de verduras en cestas artísticas. A ello se suma un mercado de payés con venta directa (carrer Sant Pere) de espárragos y otros productos de la huerta del municipio. “Con el ‘Temps d’Espàrrecs’ queremos dar valor al producto de proximidad y recordar la importancia de consumir producto de casa”, apuntó durante la presentación Josep Pañella, presidente de la Cooperativa Agropecuària de Gavà.

A estas dos actividades se sumarán la muestra comercial, artesanal y de automoción, que abrirá sus 59 expositores el 30 de abril y la ya consolidada Mostra d’Entitats, que reunirá a medio centenar de asociaciones locales. La programación de ese fin de semana se completará con actividades como el espacio ‘petits pagesos’ o visitas al Museo y al Parque Arqueológico, entre otros.

Panera artística con espárragos de Gavà / Cedida

Gastronomía local con sello propio

Los restaurantes del municipio tendrán un especial protagonismo con GastroGavà. Un total de 20 restaurantes agremiados participarán en la ruta “a la carta”, que empezó el 24 de abril, y también estarán presentes en la feria a partir del día 30 y hasta el 3 de mayo.

El presidente del Gremi de Restauradors de Gavà, Santi Peñarrocha, destacó en la presentación del evento la evolución de las propuestas: “Cada año son más elaboradas, combinando innovación con recetas tradicionales”. El espárrago se presenta así en múltiples formatos, desde elaboraciones clásicas hasta fusiones con otros productos locales como la fresa de Gavà.

Además, el programa incluye talleres y showcookings abiertos al público, reforzando el carácter divulgativo de la cita.

Un concert durant el GastroGavà / Cedida

Programación musical femenina

El cartel musical será femenino. Encabezará la programación el 30 de abril María Peláe, la cantante malagueña que se hizo famosa en el programa “Tu cara me suena”. Ese mismo día la velada la cerrada Dj Neus González. El 1 de mayo será el turno de la cantante Indie Suu y Señoras Bien Dj. El sábado se sumarán a ellas Nat Simons y Queralt Lahoz con el cierre de Dj MMMEEL y el domingo 3 se cerrará el programa con el concierto de Miri’s Way.

El Tour de Francia, presente

La segunda etapa del Tour de Francia pasará este año también por Gavà el 5 de julio y esta edición de ‘Temps d’Espàrrecs’ expondrá el trofeo oficial del premio durante la feria en la Biblioteca Josep Soler Vidal. Asimismo, se podrá visitar el ‘stand’ de la Diputación de Barcelona dedicado a Le Grand Départ del Tour de Francia 2026.