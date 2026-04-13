Celebración local
La 71ª edición de la feria Temps d'Espàrrecs de Gavà reivindicará el papel de las mujeres en el campo catalán
El eje central de la fiesta será la Fira d'Espàrrecs y el GastroGavà, donde 20 restaurantes mostrarán sus creaciones
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Gavà celebrará entre el 24 de abril y el 10 de mayo una nueva edición de Temps d'Espàrrecs, la feria que une tradición, identidad y gastronomía por ser el "gran escaparate de la ciudad". Con el lema 'FEM FIRA', para reivindicar el papel “esencial” de las mujeres en el campo catalán, el punto culminante de la fiesta será un año más la Fira dels Espàrrecs que se vivirá el 30 de abril al 3 de mayo en la plaza Jaume Balmes y su entorno. En la Mostra Agrícola, los payeses exhibirán los lotes de espárragos y las tradicionales cestas de semillas, los dos emblemas de la feria. Para mostrar todas las potencialidades del espárrago blanco, veinte restaurantes de la ciudad ofrecerán, tanto en sus locales como en la misma feria, tapas y platillos elaborados con este producto.
Durante la presentación de la feria, Josep Pañella, presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Gavà, ha explicado que aunque la temporada de espárragos de este año es peor que la del año pasado, "habrá para todos y de la máxima calidad". Pañella, sin embargo, ha recordado que este cultivo es "muy delicado" y que es necesaria la implicación de más campesinos para poder dar respuesta a una "demanda creciente".
Una demanda que crece, principalmente, por la apuesta de la restauración por este producto. Una muestra de ello es que este año una veintena de restaurantes locales participarán en el GastroGavà, ofreciendo una ruta para degustar platillos, platos y menús con el espárrago blanco como protagonista estrella. Durante los días de la Feria de Espárragos también ofrecerán tapas en el espacio gastronómico de la plaza Jaume Balmes. Entre las novedades de este año se encuentra, en honor de las Fallas valencianas, un fartón relleno de espárrago blanco.
La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, se ha mostrado orgullosa de celebrar una nueva edición de una fiesta que es "emblema" de la ciudad y que cada año "atrapa" a más visitantes. Badia ha destacado que este año reivindicará el papel de las mujeres tanto en el mundo del campesinado como en el día a día de la ciudad. Una reivindicación que se ha querido hacer visible, por ejemplo, haciendo que el cartel musical de la feria "sea 100% femenino" con las actuaciones de Maria Peláe, Nat Simons o Queralt Lahoz
Fira dels Espàrrecs
La Fira d'Espàrrecs, aparte de la Mostra Agrícola, contará también con el Mercado de Pagès situado en la calle de Sant Pere. En este espacio los visitantes podrán comprar espárragos de Gavà y otros productos frescos del Parc Agrari, como las fresas, ahora en plena temporada.
La muestra comercial, artesanal y de automoción abrirá sus puertas al 30 de abril con 59 stands que se situarán en la calle de Sant Pere y en la calle de Martí l'Humà. Este espacio quiere ser un paradero en el que los comerciantes locales puedan promocionar sus productos y aprovechar la alta afluencia de visitantes.
Por quinto año consecutivo, en el marco de la feria se celebrará el 1 de mayo la Mostra d'Entitats en la que el tejido asociativo de Gavà mostrará sus proyectos. Emplazada en la avenida Diagonal y en el pasaje de la Casa de la Vila, unas 50 entidades compartirán inquietudes y experiencias y organizarán diferentes actividades, como exhibiciones de baile, actuaciones musicales y de danza y deportes, entre otros.
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