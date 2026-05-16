Catalunya destina cinco millones de euros a la formación en IA de hasta 250.000 trabajadores públicos

El Govern sigue desplegando su plan para convertir la inteligencia artificial en una apuesta "de país". La Generalitat de Catalunya ha puesto en marcha esta semana un "ambicioso" programa de formación "masiva" con el que pretende promover el uso de esta tecnología entre más de 250.000 trabajadores públicos, un objetivo al que destinará un presupuesto de cinco millones de euros.

"La IA no sustituirá a nadie, pero debemos hacer uno uso masivo de ella para que la administración sea más eficiente y nos facilite el día a día (…) No nos podemos quedar atrás", ha indicado el conseller de Presidència, Albert Dalmau.

El Ejecutivo catalán activó el pasado lunes una primera fase de formación en la que participarán unos 40.000 profesionales públicos y que se ampliará a otras 40.000 personas antes del verano. En total, 130.000 funcionarios participarán de forma obligatoria en un curso general para que aprendan a utilizar la IA generativa de forma "responsable y ética". Para otros colectivos públicos como Mossos d’Esquadra o Agents Rurals, esa formación no será obligatoria, pero sí recomendable.

El Ejecutivo de Salvador Illa movilizará hasta 2028 un paquete de acciones formativas que incluirá un curso básico de tres horas, jornadas tanto presenciales como virtuales y talleres más específicos para adaptar la IA a distintos departamentos de la administración pública. La IA servirá, por ejemplo, para agilizar la redacción de correos electrónicos, para facilitar traducciones o para procesar documentos de forma más óptima, entre otros casos.

Magda Teruel, de Microsoft, forma a los funcionarios catalanes sobre cómo utilizar la IA en la administración pública. / Carles Planas Bou

Agentes de IA

La formación del funcionariado ha sido diseñada por el gobierno catalán en colaboración con Microsoft. La Generalitat ya trabaja con Copilot, el asistente virtual de IA del gigante tecnológico que funciona con la misma tecnología que ChatGPT. Esta herramienta corporativa, controlada y supervisada por la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, es la inicialmente elegida por la administración catalana. Sin embargo, también cuenta con acceso a Gemini, la IA de Google, y se abre la puerta al uso de otros modelos generativos como Claude, de Anthropic, empresa con la que ya negocia, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

El Govern irá más allá de la formación básica para capacitar a los profesionales públicos para que aprendan a utilizar la IA para generar agentes que automaticen una parte de su flujo de trabajo. Por eso, habilitará expertos técnicos que asesoren a los funcionarios sobre la creación de esos mayordomos digitales. La administración prevé acompañar el despliegue de hasta un centenar de "soluciones útiles". Estos agentes de IA se limitarán a casos de uso internos y de bajo riesgo, explica el director general de Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades a l’Administració, Jaume Miralles. Por ejemplo, un buscador que agilice el acceso a información departamental o un generador de borradores. Las herramientas "siempre serán supervisadas" por humanos, asegura.

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La administración catalana profundiza así en una reforma interna que busca impulsar un "cambio cultural" del cuerpo funcionarial. "No podemos concebir que haya servidores públicos sin la capacidad de utilizar la IA, al igual que tampoco podemos hacerlo con los ordenadores", ha remarcado Albert Tort, secretario de Telecomunicacions i Transformació Digital.