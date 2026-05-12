El fenómeno teatral que emociona sin texto llega al Grec Festival de Barcelona este verano

El teatro también puede emocionar sin necesidad de un texto complejo. Esa es la escenciade Kulunka Teatro, la compañía vasca que ha recorrido los escenarios de más de treinta países con un lenguaje propio basado en las máscaras y los gestos. El universo visual de Kulunka desembarcará en Barcelona durante el Grec Festival 2026, con tres propuestas únicas dentro de la programación del 50 aniversario de esta cita tan importante de las artes escénicas en la ciudad condal.

Su trilogía escénica formada por ‘André y Dorine’, ‘Solitudes’ y ‘Forever’ podrá verse en el Teatre Condal a partir de julio, una oportunidad única para adentrarse en el universo emocional de una de las compañías de teatro visual más reconocidas del panorama internacional. y, además, el público podrá acceder un abono especial para poder sumergirse de lleno en el universo de Kulunka. Con esta fórmula se puede acceder a los tres espectáculos con un precio de 66 euros —con hasta un 25% de descuento— y a dos por 49 euros —hasta un 15% menos—.

Máscaras, gestos y un lenguaje universal: así es el teatro de Kulunka

Uno de los grandes rasgos diferenciales de Kulunka Teatro son las máscaras. La compañía ha convertido el teatro gestual en una experiencia emocional capaz de conectar con cualquier espectador sin necesidad de texto ni diálogos.

Sus obras construyen las historias a través del movimiento, la música y la expresividad física de los intérpretes, creando un lenguaje universal que ha emocionado a públicos de más de treinta países. El resultado es un teatro universal que logra conectar con el público desde la transmisión de emociones. En escena conviven el humor, la ternura, la crudeza y la reflexión sobre cuestiones tan cotidianas como el amor, la soledad o la familia.

'André y Dorine' forma parte de la trilogía que Kulunka traerá al Teatre Condal / Cedida / Aitor Matauco

La trilogía de Kulunka en el Teatre Condal

Aunque cada espectáculo tiene entidad propia y puede disfrutarse de forma independiente, juntas forman una trilogía emocional sobre las relaciones humanas, la familia, la incomunicación, la soledad y el paso del tiempo.

‘André y Dorine’: el espectáculo que convirtió a Kulunka en un fenómeno internacional

La primera que llegará al Teatre Condal será ‘André y Dorine’, que podrá verse del 1 al 9 de julio. La obra, convertida ya en un fenómeno internacional, cuenta la historia de una pareja de ancianos atrapada en la rutina. Él escribe. Ella toca el violonchelo. La pieza se va moviendo entre la comedia y el drama para hablar del amor, la vejez y de los recuerdos.

Con una puesta en escena delicada y profundamente cinematográfica, ‘André y Dorine’ se ha consolidado como uno de los espectáculos más emblemáticos de Kulunka Teatro. Ha recorrido 30 países desde 2010 y ha recibido múltiples premios.

‘Solitudes’: una historia sobre la soledad que existe dentro de las familias

Del 10 al 19 de julio llegará ‘Solitudes’, una historia que profundiza sobre la soledad y la incomunicación en una misma familia. La historia parte de una situación aparentemente sencilla: un hombre mayor se siente incomprendido porqué ya solo busca sencillez en su vida. El mismo equipo creativo de ‘André y Dorine’ está detrás de esta obra que ha realizado más de 150 funciones en una decena de países. ‘Solitudes’ también ha sido multipremiada con galardones como el MAX al mejor espectáculo y composición musical en 2018, entre otros.

‘Forever’

La trilogía culminará su paso por el Teatre Condal con ‘Forever’, programada del 22 de julio al 2 de agosto. La obra explora cómo una familia se va alejando poco a poco de aquello que imaginó que sería. Sobre una plataforma giratoria y con un lenguaje muy cinematográfico, Kulunka aborda temas como la maternidad, la discapacidad, la educación o la incomunicación.

El espectáculo combina humor e ironía con momentos de intensidad emocional y ha sido reconocida con algunos de los principales premios teatrales recientes, entre ellos varios Premios Max y Premios Talía.

El Abono Kulunka: una experiencia cultural completa

El Grup Focus ha creado el Abono Kulunka, una fórmula especial para disfrutar de las tres obras con descuento.

La opción completa permite ver ‘André y Dorine’, ‘Solitudes’ y ‘Forever’ por 66 euros —hasta un 25% menos—, mientras que también existe la posibilidad de elegir dos espectáculos por 49 euros —con hasta un 15% de descuento—.

El sistema es completamente digital y flexible: el usuario puede seleccionar ‘online’ la función y el espectáculo que prefiera y gestionar individualmente sus reservas mediante el código de barras del abono.

Una de las propuestas teatrales destacadas del verano en Barcelona

La presencia de Kulunka Teatro dentro de la programación del Grec Festival refuerza la apuesta del certamen por propuestas escénicas contemporáneas capaces de conectar con diferentes públicos. Con su mezcla de sensibilidad visual, humor y emociones, Kulunka Teatro propone una experiencia escénica diferente.