Las obras imprescindibles del Grec 2026 que tienes que ver este verano (antes de que se agoten)

Hace 50 años, en plena efervescencia cultural durante los años de la Transición, empezó a andar la primera edición del Festival Grec de Barcelona en el mítico escenario de Montjuïc que hasta entonces había estado casi abandonado. Lo que empezó en aquel escenario de la mano de la ‘Assemblea d’Actors i Directors’, se ha convertido en una propuesta que, en la actualidad, suma en su programación de artes escénicas a medio centenar de espacios de Barcelona.

El Grec Festival de Barcelona 2026 volverá a llenar Barcelona de artes escénicas desde el 29 de junio al 31 de julio. Este evento consolidado de los veranos de la ciudad condal contará, como siempre, con propuestas internacionales y mucho talento local.

Algunos espectáculos del Grec 2026, sala a sala

El Grup Focus, que este año cumple 40 años, reafirmará su papel como uno de los grandes motores del teatro barcelonés, con una programación única durante la celebración del Grec 2026, que combinará algunos clásicos renovados, teatro contemporáneo y propuestas visuales con impacto emocional en tres de sus salas: El Teatre Romea, el Teatre Condal y La Villarroel.

Una experiencia única: Àngels Gonyalons en ‘El retrat de Dorian Gray’ en el Teatre Romea

Del 30 de junio al 2 de agosto

El Teatre Romea acogerá una versión impactante y contemporánea del clásico de Oscar Wilde que conecta directamente con obsesiones actuales como el culto a la imagen o el temido ‘FOMO’ – la necesidad constante de no perderse nada - . Àngels Gonyalons firma un auténtico despliegue interpretativo dando vida no solo a Wilde, sino también a Dorian Gray y al resto de personajes en un fascinante ejercicio escénico.

Una creación de Marc Rosich y Jordi Cornudella, autores de la dramaturgia y la composición musical respectivamente, y con dirección escénica de Marc Rosich, cuenta con música en directo con un trío vocal masculino y un quinteto de cuerda. Una propuesta elegante, intensa y visualmente poderosa que convierte este clásico en una experiencia imprescindible del verano.

‘Primera llei de Newton’ en La Villarroel

Del 1 de julio al 2 de agosto

La Villarroel presenta una de las historias más provocadoras de la temporada: ‘Primera llei de Newton’, una obra de Eu Manzanares, dirigida por Nelson Valente, sitúa al espectador frente a una pregunta incómoda: ¿todo vale cuando el sistema es injusto?

En un instituto de alta complejidad premiado por su proyecto educativo se descubre que Izan, un alumno de último año, ha aprobado copiando. Esto y la presencia de una periodista interesada en conocer la historia de éxito del centro pondrá a todos contra las cuerdas. ¿Es legítimo hacer trampas en un sistema injusto?

'Primera llei de Newton' / Cedida

Tres historias que emocionan: Kulunka Teatro y una trilogía imprescindible

Kulunka Teatro desembarca en el Teatre Condal con una trilogía imprescindible que ha conquistado al público internacional. Teatro visual en estado puro, donde el gesto y la máscara lo dicen todo.

‘André y Dorine’

Del 1 al 9 de julio

Una historia de amor multipremiada en la que dos abuelos, André y Dorine, han caído en la desidia y han olvidado aquello que los unió. Sin texto, pero cargada de emoción, la obra es una montaña rusa de risas y lloros que camina entre el drama y la comedia.

'André y Dorine' forma parte de la trilogía que Kulunka traerá al Teatre Condal / Cedida / Aitor Matauco

‘Solitudes’

Del 10 al 19 de julio

La segunda de la historias de Kulunka que defiende las cosas simples. El protagonista de ‘Solitudes’ ya solo quiere cosas sencillas, como todos los ancianos. Lo extraordinario es su lucha por conseguir sus pequeños deseos y la determinación con la que lo hace.

Una escena de 'Solitudes' / Cedida / David Ruiz

‘Forever’

Del 22 de julio al 2 de agosto

Finalmente, el gran éxito reciente , galardonada en los Premios Max 2024 a la mejor dirección y a la mejor autoría. Una mirada incisiva a la familia contemporánea. Con humor e ironía, el espectáculo aborda temas como la maternidad, la discapacidad y la incomunicación, en una puesta en escena dinámica y de lenguaje casi cinematográfico. Un viaje emocional que cuestiona hasta dónde pueden llegar las fracturas familiares.

Las obras de Kulunka también pueden disfrutarse con el abono para dos espectáculos o con el abono para ver las tres.

Un verano para redescubrir el teatro

Con esta programación, Focus no solo refuerza su presencia en el Grec Festival de Barcelona, sino que consolida Barcelona como una ciudad donde el teatro es una experiencia viva, diversa y en diálogo constante con la realidad.

Una oportunidad perfecta tanto para los amantes del teatro como para quienes quieren descubrirlo por primera vez. Porque hay historias que no se explican: se viven.