Los bordados de Lorca, a un paso de ser declarados Bien Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO

La Consejería de Educación, Cultura y Universidades y el Ayuntamiento de Lorca han logrado dar un paso más para que el arte del bordado de Lorca y su puesta en escena en los desfiles Bíblico-Pasionales sea declarado candidato a Bien Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

En la reunión mantenida este martes en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, responsables de la Consejería de Cultura, del Ayuntamiento y de la Asociación del bordado de Lorca expusieron a la comisión de expertos del Grupo 1 la propuesta para lograr este reconocimiento internacional.

En la reunión, los expertos seleccionados por el Ministerio decidieron elevar la propuesta presentada por la Consejería de Cultura para que sea debatida en el Consejo de Patrimonio Histórico que se celebrará en Lanzarote el 17 y 18 de noviembre.

De esta forma, se logra superar un requisito más de los necesarios para que los bordados de Lorca logren la inscripción y entren en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.