MOSTRADO EN LOS DESFILES BÍBLICO-PASIONALES

Los bordados de Lorca, a un paso de ser declarados Bien Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO

El Consejo de Patrimonio Histórico debatirá en Lanzarote el próximo noviembre si se otorga el reconocimiento

Paso Blanco Agustina bordando en el estandarte del Rosario.

Paso Blanco Agustina bordando en el estandarte del Rosario. / ASOCIACIÓN EL ARTE DEL BORDADO DE LORCA

La Consejería de Educación, Cultura y Universidades y el Ayuntamiento de Lorca han logrado dar un paso más para que el arte del bordado de Lorca y su puesta en escena en los desfiles Bíblico-Pasionales sea declarado candidato a Bien Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

En la reunión mantenida este martes en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, responsables de la Consejería de Cultura, del Ayuntamiento y de la Asociación del bordado de Lorca expusieron a la comisión de expertos del Grupo 1 la propuesta para lograr este reconocimiento internacional.

En la reunión, los expertos seleccionados por el Ministerio decidieron elevar la propuesta presentada por la Consejería de Cultura para que sea debatida en el Consejo de Patrimonio Histórico que se celebrará en Lanzarote el 17 y 18 de noviembre.

De esta forma, se logra superar un requisito más de los necesarios para que los bordados de Lorca logren la inscripción y entren en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Una novela sobre "los esplendores y las miserias" del paseo de Gràcia gana el Premi Santa Eulàlia

Leiva, Víctor Manuel, Sílvia Pérez Cruz...: los nominados al Goya disertan sobre “la canción perfecta” en la sala Gatsby

¿El nuevo single de Quevedo ya es el himno del Carnaval 2026 en Canarias? Así suena 'Ni borracho'

Elma Correa gana el Biblioteca Breve con una historia de amistad femenina y culpa en la frontera mexicana

¿Qué esconde ‘Ni borracho’, lo nuevo de Quevedo? Nuevo videoclip y el homenaje al carnaval canario

Los finalistas del Benidorm Fest se preparan para la gala del sábado: "Queremos subirnos otra vez al escenario para volver a sentir esa energía"

La cuantiosa cifra que Rodolfo Sancho paga para que su hijo Daniel tenga privilegios en la cárcel tailandesa

Fiestas, ‘fan zones’ y el hotel Don Pancho: el Benidorm Fest convierte la ciudad en el epicentro del eurofan

