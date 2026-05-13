Alejandro Mesonero y el Alfa Romeo 33 Stradale: el coche que nació como una apuesta imposible

Hay coches que se explican con cifras y otros que necesitan una historia. El Alfa Romeo 33 Stradale pertenece claramente al segundo grupo. Hemos visto y probado coches más rápidos, más exclusivos, e incluso más caros. Pero nunca tan bonitos.

Alfa Romeo 33 Stradale / Alfa Romeo

Esa es la sensación que te deja el Alfa Romeo 33 Stradale después de verlo de cerca, sentarse en su interior y escuchar al español Alejandro Mesonero, director de diseño de Alfa Romeo, contar cómo nació uno de los proyectos más personales de su carrera. Porque este coche no se entiende solo por sus 33 unidades, ni por su motor V6 biturbo de 630 CV, ni por los 333 km/h que puede alcanzar en circuito. Todo eso importa, pero no explica lo esencial.

El nuevo Alfa Romeo 33 Stradale es, ante todo, una obra de arte sobre ruedas. Una pieza creada con la misma lógica con la que antes nacían los grandes deportivos italianos: proporción, emoción, artesanía y riesgo. Un coche que no parece concebido para ganar una guerra de prestaciones, sino para devolver a Alfa Romeo su esplendor.

“La génesis del proyecto nació con más pasión y ganas que otra cosa”, reconoce durante una presentación que tuvo más de relato íntimo que de típica rueda de prensa. Y esa frase resume mejor el coche que cualquier dato técnico. El 33 Stradale no surgió de una estrategia fría, sino de una intuición. De una conversación, de un pequeño modelo del 33 original dispuesto sobre la mesa del despacho del madrileño, y de la convicción de que Alfa Romeo necesitaba hacer algo realmente especial.

Alfa Romeo 33 Stradale / LUCA DANILO ORSI

El punto de partida era casi imposible de mejorar: el Alfa Romeo 33 Stradale de 1967, una de las creaciones más admiradas de la historia del automóvil. Aquel coche derivaba directamente del Tipo 33 de competición, el proyecto con el que Alfa Romeo regresó a las carreras bajo el impulso de Giuseppe Eugenio Luraghi y Carlo Chiti, de Autodelta. Su debut llegó el 12 de marzo de 1967 en la subida de Fléron, cerca de Lieja, con Teodoro Zeccoli al volante, y terminó con victoria. Después llegarían más triunfos, incluidos los campeonatos mundiales de marcas de 1975 y 1977.

Sobre esa base nació el 33 Stradale de calle, diseñado por Franco Scaglione y fabricado entre 1967 y 1969 en solo 18 ejemplares. Seis de aquellos chasis sirvieron además para crear prototipos míticos como el Carabo, el P33 Roadster GS, el 33/2 Coupé Speciale, el Cuneo, el Iguana o el Navajo. Es decir, el 33 Stradale no fue solo un coche precioso, fue la una semilla de un diseño que influyó durante años en la historia del automóvil.

El icono original

Mesonero habla de aquel coche con respeto y fascinación. Lo define como “una escultura absolutamente esencial”. Y ahí está una de las claves del nuevo 33 Stradale. El objetivo no era copiar el pasado, sino entenderlo. Llevar al presente aquello que hacía especial al modelo original. Por eso el nuevo 33 Stradale no es una réplica. El propio Mesonero lo deja claro: “No queríamos hacer un coche réplica, ni nostálgico ni hacer un coche antiguo con tecnología moderna, sino construir un coche actual con valores clásicos”.

La historia del proyecto tiene algo casi cinematográfico. Mesonero recuerda cómo, en una fase muy temprana, prepararon bocetos para enseñárselos a potenciales clientes durante el Gran Premio de Monza. No había coche definitivo. No había prototipo acabado. Solo había dibujos, una idea y un sueño en su cabeza. Un sueño que pronto se hizo realidad cuando poco después de aquella reunión los clientes “ya habían señalizado varias unidades sin tener todavía ninguno acabado, y ni siquiera el prototipo acabado”, explica. Los primeros clientes no compraron solo un superdeportivo, compraron una de las 33 obras de arte que les mostró en su cuaderno Mesonero. Ni una producción amplia, ni una operación especulativa, ni una serie alargada para aprovechar la demanda. Alfa Romeo podría haber vendido muchos más. Mesonero reconoce que hay más de 50 personas en lista de espera. Pero fabricar 200 ó 300 habría cambiado por completo el proyecto. Más coches significaban más años de producción, menos control, menos intimidad y menos sentido.

Alfa Romeo 33 Stradale / Alfa Romeo

Esa decisión explica buena parte del valor del coche. El 33 Stradale no solo es exclusivo porque haya pocos, sino porque cada uno de ellos ha sido creado de forma individual. Alfa Romeo habla de una fabricación a medida en la que los clientes han podido dejar su huella en elementos funcionales y estéticos como las tomas de aire, las llantas o el escudo frontal. Nunca habrá dos unidades idénticas. Incluso el número de bastidor puede ser firmado personalmente por el cliente con ocho dígitos elegidos por él y marcado en el túnel central.

Todo esto se articula a través de la Bottega Fuoriserie Alfa Romeo, un equipo multidisciplinar inspirado en los talleres del Renacimiento y en los carroceros italianos de los años 60. Su sede está en la Sala del Consiglio del Museo de Arese, el mismo lugar donde se aprobó el diseño del 33 Stradale original en 1967. También existe un 33 Committee encargado de aprobar las peticiones de los clientes y garantizar que cada coche respete la historia y el carácter icónico del modelo.

A medida

Pero lo más interesante es cómo lo cuenta Mesonero. Para él, la participación del cliente no es un lujo añadido, sino una parte emocional del coche. Lo compara con una casa relojera que invita al comprador a participar en la creación de su propio reloj. Esa experiencia, dice, es “impagable”. Y se nota en la forma en que habla del proyecto: como algo vivido con clientes reales, con conversaciones, dudas, gustos personales, colores buscados durante horas y decisiones tomadas casi pieza a pieza.

Consola central del Alfa Romeo 33 Stradale / Alfa Romeo

La palabra “artesanía” aparece constantemente en la conversación. La nota oficial habla de un meticuloso trabajo de orfebrería, de colaboración con Carrozzeria Touring Superleggera, de monocasco de fibra de carbono, techo con estructura de aluminio y pintura manual de tres capas. Mesonero lo baja a tierra con una frase mucho más directa: “Material frío, o sea material real”. Es decir, aluminio cuando parece aluminio, cuero cuando parece cuero, fibra de carbono cuando toca fibra de carbono. Nada de imitaciones.

El interior es uno de los mejores ejemplos de esta artesanía. Recupera los “canelones” de la tapicería clásica de Alfa Romeo, pero no como un guiño superficial, sino como parte de una arquitectura moderna. La consola está hecha en aluminio con cepillado manual, algunos clientes han podido grabar mensajes personales y las maletas se han diseñado específicamente para el coche.

Y luego está el volante. Quizá uno de los detalles más puros todo el coche. Los clientes querían algo distinto a los deportivos modernos llenos de botones, pantallas y menús. Mesonero recuerda la petición como un reto: “un volante que sirva para conducir”. Nada más, es decir, un volante sin botones. Un coche en el que no haya que preocuparse “ni de pantallas, ni de botones ni de nada”. Parece sencillo, pero en la industria actual eliminar cosas puede ser más complicado que añadirlas. El 33 Stradale reivindica justo eso: quitar ruido para devolver protagonismo a la conducción.

Volante del Alfa Romeo 33 Stradale, sin un solo batón / Alfa Romeo

También la aerodinámica sigue esa lógica. El coche alcanza 333 km/h en circuito, pero no recurre a una estética agresiva de alerones y spoilers. Mesonero pone el foco en lo difícil que es lograr que todo funcione sin romper la belleza del coche.

Belleza funcional

El faro, por ejemplo, no es solo un faro, ya que integra funciones de iluminación, refrigeración y canalización aerodinámica. Las tomas de aire, los retrovisores, la forma del lateral y la caída de la carrocería están pensadas para trabajar con el aire sin parecer forzadas. “Todo está hiper estudiado y nada es casual”, resume Mesonero. Pero el mayor mérito es que no se nota. El coche no parece sacrificado por la técnica, ni rectificado por los ingenieros. El 33 Stradale no impresiona por acumulación, sino por su simplificación. Parece diseñado para que uno pueda detenerse en el capó, en los faros bajos, en el escudetto, en la curva del paso de rueda, en el habitáculo... es un coche que pide ser observado con calma.

Detalle del faro del Alfa Romeo 33 Stradale / LUCA DANILO ORSI

También emociona saber que no nació de un ejército de ingenieros y ejecutivos, sino de un equipo pequeño. Mesonero habla de “cuatro gatos”, y en su voz se intuye orgullo hacia los grandes y jóvenes profesionales que lo rodean. Pocas personas, mucha implicación, decisiones directas y una libertad difícil de encontrar en una gran organización. Su papel, explica, fue el de “director de orquesta. Los diseñadores eran los músicos”.

Nueva etapa

La creación del 33 Stradale también ha abierto una nueva etapa para Alfa Romeo. La marca ha recuperado con él la tradición de los automóviles fuoriserie, coches hechos a medida que mezclan ingeniería, diseño, artesanía y relación directa con el cliente. No es solo un homenaje al pasado. Es una declaración de intenciones. Mesonero incluso adelanta que ya trabaja en el siguiente proyecto de este tipo. Y lo resume con una frase breve, pero cargada de expectativas: “Será espectacular”. Incluso se aventuró a decir que “mejor” que el 33 Stradale.

Alfa Romeo 33 Stradale / Alfa Romeo

Después de escucharlo, se entiende mejor por qué el 33 Stradale no puede juzgarse como un deportivo más. Sí, hay coches más potentes. Los hay más radicales. Más caros. Más inaccesibles. Pero pocos tienen esta mezcla de belleza, relato y artesanía. El Alfa Romeo 33 Stradale de Alejandro Mesonero es una de esas raras ocasiones en las que una marca se sumerge de verdad en su pasado para hacer un coche moderno con el verdadero alma del antiguo. Un objeto de deseo que prueba que la belleza y la pasión siguen teniendo sentido en una industria del automóvil marcada por las chispas y las pantallas.

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Y por eso la frase vuelve al final con más fuerza que al principio: hemos visto y probado coches más rápidos, más exclusivos e incluso más caros. Pero ninguno tan bonito.