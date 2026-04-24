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La DGT puede obligarte a pasar una ITV extraordinaria

Así funciona la inspección técnica obligatoria en carretera y las novedades de la normativa en 2026

La DGT puede obligarte a pasar una ITV extraordinaria

La DGT puede obligarte a pasar una ITV extraordinaria / Archivo

Elena Castellano

Madrid
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La mayoría de conductores conoce la importancia de tener el vehículo en regla, pero no todos saben que pueden ser obligados a pasar una inspección fuera de lo habitual. La normativa permite a los agentes de tráfico exigir una revisión técnica si sospechan que un coche no cumple las condiciones de seguridad.

Esta medida se aplica cuando existe la posibilidad de que el vehículo suponga un riesgo en la carretera. En ese caso, los agentes pueden ordenar una Inspección Técnica de Vehículos extraordinaria para comprobar su estado.

Cuándo pueden exigirte una ITV adicional

Si durante un control los agentes detectan indicios de fallo mecánico, pueden obligar al conductor a someterse a una revisión. Eso sí, esta inspección no será completa, sino que se centrará únicamente en el elemento que genera sospechas.

Además, si consideran necesario verificarlo de inmediato, pueden ordenar el traslado del vehículo a una estación de ITV concreta.

Límites en el traslado del vehículo

La normativa establece que la distancia hasta el centro de inspección no debe superar los 30 kilómetros. Sin embargo, hay una excepción: si la estación se encuentra en el mismo sentido de la marcha, no existe límite de distancia.

Pasar la ITV

Estación de ITV / ITV Maco

Durante el trayecto, el conductor irá acompañado por los agentes, que supervisarán el desplazamiento hasta completar la inspección.

El coste de esta ITV extraordinaria depende del resultado. Si se detectan defectos, será el conductor quien asuma los gastos. En cambio, si el vehículo está en perfecto estado, la administración será la responsable de abonar la revisión.

Procedimiento y base legal

Las estaciones de ITV están obligadas a actuar con rapidez ante estos requerimientos, sin interferir en la labor de control del tráfico. Todo este proceso está regulado por el Real Decreto que rige las inspecciones técnicas en España, bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Turismo.

Este año llegan novedades importantes. La entrada en vigor de la normativa Euro 7 endurece los controles, especialmente en lo relativo a emisiones contaminantes, adaptándose a las nuevas tecnologías del automóvil.

Un problema aún frecuente

A pesar de la normativa, los datos reflejan que todavía hay margen de mejora. Según la Dirección General de Tráfico, tres de cada diez camiones y furgonetas circularon en 2025 sin la ITV en vigor.

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Esto pone de relieve la importancia de cumplir con este requisito, no solo para evitar sanciones, sino para garantizar la seguridad de todos los usuarios en la carretera.

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