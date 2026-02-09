Abre el nuevo Complejo Deportivo Municipal Espronceda, en el distrito de Sant Andreu
El nuevo Complejo Deportivo Municipal Espronceda ha abierto las puertas para dar lugar a la diversidad deportiva de Barcelona. Con una superficie construida de 5.500 metros cuadrados y una inversión de 16,8 millones de euros, permitirá practicar deportes minoritarios como tiro con arco, tenis de mesa, gimnasia artística, hockey, baloncesto, voleibol y balonmano
El nuevo equipamiento deportivo CEM Espronceda, situado en el barrio de Navas, en el distrito de Sant Andreu, se convertirá en un punto de referencia para la actividad física, con un nuevo pabellón triple polideportivo y espacios para practicar deportes minoritarios como el tenis de mesa, la gimnasia artística o el tiro con arco.
Situado en la calle de Espronceda, 320-324, este nuevo equipamiento llega para dar respuesta a las necesidades detectadas por el Mapa de instalaciones y equipamientos deportivos de Barcelona (MIEMB) de crear nuevos pabellones deportivos y espacios específicos para la práctica de deportes minoritarios con una distribución equilibrada por toda la ciudad. Se prevé que acogerá diariamente a ochocientos deportistas.
Situado en dos parcelas donde antes había edificaciones industriales fuera de uso, la transformación de este espacio ha permitido dotar el distrito de Sant Andreu de un equipamiento deportivo moderno, accesible e integrado en el entorno urbano, pensado tanto para la práctica deportiva federada como para el uso del resto de la ciudadanía.
El proyecto incorpora criterios de máxima autosuficiencia energética e hídrica y de excelencia ambiental, así como el incremento del verde y la biodiversidad.
- El Prat creará una zona naranja de estacionamiento para frenar los aparcamientos fantasma del aeropuerto
- El Park Güell se ilumina de azul para dar la bienvenida a Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura de 2026
- La policía investiga 30 aparcamientos fantasma junto al aeropuerto de Barcelona: 14 detenidos y más de 100 identificados
- Ridley Scott en la Torre Glòries de Barcelona: solo este fin de semana y de una manera muy a lo 'Blade Runner
- El cruce más peligroso de Barcelona acumula 18 accidentes en un año: “Pasar el semáforo es jugarte la vida”
- Barcelona amplía la plaza prevista en las casitas de Encarnació, cuya reforma empezará en 2027
- No sé dónde ha estado mi coche': cómo los aparcamientos fantasma engañan a clientes en el aeropuerto de Barcelona
- Los críticos con la ZBE de Barcelona usan la contaminación de Tersa para defender al vehículo privado en los tribunales