La nueva tienda, Ve de Barcelona , integra cuatro ámbitos —libros, diseño, gastronomía y moda de autor— con la voluntad de resultar un espacio para la promoción del talento y la creatividad de Barcelona.

Barcelona Llibres: difusión del conocimiento sobre la ciudad

El establecimiento ofrece el fondo de Barcelona Llibres , el sello editorial del Ayuntamiento de Barcelona, que publica anualmente una cincuentena de títulos sobre arquitectura, urbanismo, memoria, artes, literatura, ecología y cultura visual.

Diseño de proximidad

La selección de objetos de diseño sigue criterios de calidad, funcionalidad y proximidad y configura un escaparate del talento creativo local y un punto de referencia para el diseño contemporáneo barcelonés.

Gastronomía del territorio

La tienda incorpora productos gastronómicos elaborados por productores locales con el objetivo de dar visibilidad al campesinado catalán y hacer valer la calidad, la sostenibilidad y la diversidad de la gastronomía del territorio.

Barcelona Fashion Forward: impulso de la moda emergente

La sección de moda presenta piezas de diseñadores emergentes vinculados al programa Barcelona Fashion Forward , que apoya la profesionalización de marcas jóvenes mediante programas formativos y de acompañamiento especializado.

Ve de Barcelona, la nueva librería y tienda cultural de la ciudad / Ceci Fimia

Un entorno patrimonial y cultural de referencia

La ubicación dentro de El Born-Museo de Historia de Barcelona , uno de los principales espacios patrimoniales de la ciudad y un entorno con una actividad cultural y comercial intensa, refuerza la voluntad del proyecto de conectar la creatividad contemporánea y el patrimonio histórico.

El espacio es el que antiguamente ocupaba el bar restaurante del Mercado del Born, que es parte de la Sala Castellví.

Horarios

De martes a sábado, de 10.00 a 19.00 horas

Domingos y festivos, de 10.00 a 20.00 horas

El 26 de diciembre, abierto hasta las 14.30 horas

Cerrado: todos los lunes laborables, el 1 de enero, el 1 de mayo, el 24 de junio y el 25 de diciembre