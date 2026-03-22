Intercarn lidera el espacio expositivo de Alimentaria + Hostelco con 350 participantes

Innovación, compromiso con la sostenibilidad y adaptación a las nuevas demandas del consumidor son las claves del éxito del sector cárnico, el cuarto mayor sector industrial del país. Intercarn volverá a erigirse como el gran motor de Alimentaria 2026, consolidando su papel como principal plataforma internacional para la industria cárnica española. Durante los cuatro días del salón, el pabellón 3 de Gran Via de Fira de Barcelona acogerá la que será el área más extensa del certamen, con más de 350 empresas expositoras y una superficie superior a los 15.000 metros cuadrados, un 10% más que en la edición del 2024, ocupando ya el 25% del total.

Intercarn reunirá a las principales compañías del sector, que representan en torno al 70% de la facturación cárnica nacional, junto a una amplia presencia de pymes, comunidades autónomas y sellos de calidad. También reforzará su dimensión internacional, con un 30% de empresas extranjeras procedentes de países como Alemania, Países Bajos, Polonia o Dinamarca.

Empresas de prestigio

El salón atraerá compañías líderes españolas como Noel Alimentaria, Jamones Aljomar, Argal Alimentación, Covap, Costa Brava Mediterranean Foods, Costa Food Group, El Pozo, Grupo Vall Companys, Grupo Norteños, Grupo Jorge, BonÀrea, Carpisa Foods, Jamones Cerezo, Litera Meat o Fisan. Asimismo, contará con la participación de firmas internacionales como Noridane Foods (Dinamarca), Ameco (Países Bajos) y Damak Food (Polonia), entre otras, y pabellones agrupados como German Meat (Alemania).

Expositor de jamón ibérico en la pasada edición de Intercarn. / Fira de Barcelona

Según destaca Anna Bosch, presidenta del Comité Organizador de Intercarn y de Noel Alimentaria, la industria cárnica española mantiene una posición de liderazgo en producción y exportación “gracias a su capacidad de adaptación a un consumidor que demanda productos más saludables, sostenibles y de mayor valor añadido”. En el 2025, el sector alcanzó un valor total de 131.000 millones de euros, lo que supuso un incremento del 5,8% respecto al año anterior. El consumo de productos cárnicos, en concreto, logró una facturación de 22.593 millones de euros.

Mercados prioritarios

Con el objetivo de maximizar las oportunidades comerciales, Intercarn amplía su programa de Hosted Buyers con la invitación de grandes operadores de la importación y la distribución de mercados prioritarios como China, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Tailandia y Singapur, entre otros.

Asimismo, en esta edición de récord se prevé un incremento notable de profesionales pertenecientes al canal horeca y 'foodservice', que representarán más del 30% de los compradores que visiten Intercarn.