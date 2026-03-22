Intercarn lidera el espacio expositivo de Alimentaria + Hostelco con 350 participantes
El sector cárnico incrementa su espacio en el marco del salón, que se celebra del 23 al 26 de marzo, con más de 15.000 metros cuadrados, un 10% más que en la anterior edición
Núria Bonet
Innovación, compromiso con la sostenibilidad y adaptación a las nuevas demandas del consumidor son las claves del éxito del sector cárnico, el cuarto mayor sector industrial del país. Intercarn volverá a erigirse como el gran motor de Alimentaria 2026, consolidando su papel como principal plataforma internacional para la industria cárnica española. Durante los cuatro días del salón, el pabellón 3 de Gran Via de Fira de Barcelona acogerá la que será el área más extensa del certamen, con más de 350 empresas expositoras y una superficie superior a los 15.000 metros cuadrados, un 10% más que en la edición del 2024, ocupando ya el 25% del total.
Intercarn reunirá a las principales compañías del sector, que representan en torno al 70% de la facturación cárnica nacional, junto a una amplia presencia de pymes, comunidades autónomas y sellos de calidad. También reforzará su dimensión internacional, con un 30% de empresas extranjeras procedentes de países como Alemania, Países Bajos, Polonia o Dinamarca.
Empresas de prestigio
El salón atraerá compañías líderes españolas como Noel Alimentaria, Jamones Aljomar, Argal Alimentación, Covap, Costa Brava Mediterranean Foods, Costa Food Group, El Pozo, Grupo Vall Companys, Grupo Norteños, Grupo Jorge, BonÀrea, Carpisa Foods, Jamones Cerezo, Litera Meat o Fisan. Asimismo, contará con la participación de firmas internacionales como Noridane Foods (Dinamarca), Ameco (Países Bajos) y Damak Food (Polonia), entre otras, y pabellones agrupados como German Meat (Alemania).
Según destaca Anna Bosch, presidenta del Comité Organizador de Intercarn y de Noel Alimentaria, la industria cárnica española mantiene una posición de liderazgo en producción y exportación “gracias a su capacidad de adaptación a un consumidor que demanda productos más saludables, sostenibles y de mayor valor añadido”. En el 2025, el sector alcanzó un valor total de 131.000 millones de euros, lo que supuso un incremento del 5,8% respecto al año anterior. El consumo de productos cárnicos, en concreto, logró una facturación de 22.593 millones de euros.
Mercados prioritarios
Con el objetivo de maximizar las oportunidades comerciales, Intercarn amplía su programa de Hosted Buyers con la invitación de grandes operadores de la importación y la distribución de mercados prioritarios como China, Corea del Sur, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Tailandia y Singapur, entre otros.
Asimismo, en esta edición de récord se prevé un incremento notable de profesionales pertenecientes al canal horeca y 'foodservice', que representarán más del 30% de los compradores que visiten Intercarn.
Café, panadería y pastelería doblan su espacio expositivo
Paseando por la ciudad, resulta fácil detectar el auge del sector del café, la panadería y la pastelería. En España, por ejemplo, más de 235.000 establecimientos ofrecen café, un 0,75% más que el año anterior, según la Asociación Española del Café. Y, en total, los consumidores tomaron más de 67 millones de tazas al día, un tercio de ellas en en los locales. Como no podía ser de otra forma, esto se verá reflejado en el área Coffee, Bakery & Pastry, que doblará su espacio expositivo.
Este salón ocupará la totalidad del pabellón 7 del recinto de Gran Via; son más de 5.500 metros cuadrados, lo que representa el doble de la primera edición, celebrada en 2024. Aquí se mostrarán más de 170 empresas tanto de alimentos y bebidas como de equipamiento, complementos y accesorios dirigidos a las industrias del retail, la gran distribución y el canal horeca.
Entre las empresas expuestas en esta área se encuentran Cafés Novell, Cafés Pont, Cafés El Criollo, Coffee is Incapto, Coffee Center, La Spaziale, Bongard, Farinera Coromina, Monbake, Panabad, Pastisart, Wiesheu o Zeelandia.
A este crecimiento del espacio de exposición y empresas participantes se une un programa de actividades innovador. Coffee, Bakery & Pastry incluye The Coffee Stage, un punto de encuentro para la cultura del café, con un escenario monográfico que reúne congreso, catas, demostraciones y competiciones que invitan a aprender, probar y conectar en un sector en plena transformación. También acogerá la final del primer campeonato de baristas de estudiantes de hostelería que impulsa Fórum Café.
La ruta del café será otra iniciativa que tendrá lugar en el salón y que permitirá recorrer toda la cadena de valor de este producto, desde los cafetales y microtostadores hasta las grandes marcas y la maquinaria más avanzada.
Por su parte, The Bakery & Pastry Hub dará a conocer las últimas tendencias para comprender cómo cambia el oficio, los nuevos ingredientes y tecnologías, y cómo se redefine el papel del artesano en un mundo cada vez más global, tecnológico y sostenible.
Además, se premiará el mejor pan elaborado artesanalmente en un concurso patrocinado por Alimentos de España.
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