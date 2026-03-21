Alimentaria, el salón referente del sector de la alimentación, cumple 50 años

La próxima edición de Alimentaria + Hostelco, que se celebra del 23 al 26 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, tendrá un sabor especial. La cita conmemora con diversas actividades el 50º aniversario de Alimentaria, una cifra redonda que pocos eventos pueden alcanzar y que se explica por su capacidad de ejercer como un auténtico punto de encuentro, capaz de abarcar la industria de alimentos y bebidas en su globalidad, al mismo tiempo que ofrece a cada segmento una atención especializada. La posterior alianza con Hostelco reforzó la presencia del sector horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), confirmando su papel como plataforma única de negocios que sirve no solo para tomar el pulso del presente sino para trazar los caminos de futuro.

La cita ha sido clave en la promoción de la internacionalización, la innovación y la visibilidad de la industria alimentaria a lo largo de estas cinco décadas. “Alimentaria ha sido un motor clave para impulsar la innovación y mejorar la competitividad de las empresas del sector, desde las grandes referentes, a pymes y startups. Les ha ofrecido siempre una plataforma estratégica para dar visibilidad a sus productos, detectar tendencias emergentes y establecer conexiones comerciales de alto valor”, resume Antoni Llorens, presidente de Alimentaria.

Visitante en la pasada edición de Alimentaria + Hostelco. / Fira de Barcelona

Cifras de récord

Alimentaria + Hostelco se han convertido así en el referente internacional de la industria de la alimentación, el 'foodservice' y la hostelería, algo que queda reflejado en las cifras previstas para la presente edición: un área de exposición de más de 100.000 metros cuadrados para acoger a más de 3.300 empresas, 30% internacionales, y cerca de 110.000 visitantes procedentes de 120 países. Serán siete pabellones, la práctica totalidad del recinto ferial, para continuar potenciando dos de los factores clave de su éxito: la especialización por sectores productivos que configura sus áreas en exposición y la innovación, con especial hincapié en los nuevos lanzamientos y proyectos empresariales, así como un amplio programa de actividades.

“Espacios como The Alimentaria Hub y otras actividades de innovación permiten a las pymes acceder a conocimiento, inspiración y contactos que serían difíciles de conseguir por otras vías. Esta proyección ha contribuido no solo a acelerar su crecimiento, sino también a reforzar su posicionamiento en el mercado y a fomentar procesos de mejora continua”, añade Llorens. Asímismo, The Horeca Hub anticipará tendencias, analizará retos y generará nuevos modelos operativos que inspiren a toda la industria de la hostelería y la restauración, convertida en la mayor plataforma de innovación y negocio para el sector.

“Alimentaria ha sido un motor clave en estas cinco décadas para incrementar la competitividad de las empresas del sector” Antoni Llorens — Presidente de Alimentaria

Oferta transversal

Alimentaria + Hostelco articulan su oferta en torno a sectores clave entre los que destaca Intercarn, el salón cárnico, como sector locomotor del evento, que concentrará cerca del 25% de la superficie expositiva total, reafirmando su peso estratégico en la industria alimentaria española. El auge de la alimentación sostenible cobrará protagonismo en Organic Foods que dará máxima visibilidad a los productores ecológicos españoles e incorporará un programa propio de actividades divulgativas y de networking. Y a ellos se añaden otros sectores: Interlact (lácteos), Expoconser (conservas), Restaurama (food service), Snacks, Biscuits & Confectionery (aperitivos y dulces), Fine Foods (productos gourmet), Bakery & Pastry (cafetería, panadería y pastelería), Alimentaria Trends, International Pavilions (oferta internacional a través de participaciones agrupadas), Lands of Spain (con representación de distintos territorios de España) y Grocery Foods (productos alimentarios diversos).

Degustaciçon en la última edición de Alimentaria + Hostelco. / Fira de Barcelona

Asimismo, y con el objetivo de fomentar la innovación, el talento, los nuevos modelos de negocio y el ecosistema emprendedor, se presentará por primera vez una única zona expositiva destinada a 'startups', denominada Food & Hospitality Startups, donde se darán cita potenciales inversores y los grandes players estratégicos de la industria, en busca de innovaciones y de nuevas soluciones para sus negocios. En esta área, apoyada por el IRTA, se mostrarán las iniciativas más transformadoras de cerca de 60 startups en el mundo de la alimentación, las bebidas y el equipamiento para restauración, hotelería y colectividades.

Industria hostelera

El sector horeca y del 'foodservice' estará representado por más de 600 empresas, el 30% de ellas internacionales. Hostelco se volverá a estructurar en torno a cinco sectores: Fully Equipped, con equipamiento, maquinaria y accesorios; Setting, sobre menaje y servicio de mesa; Atmosphere, con soluciones de interiorismo, decoración, textil, mobiliario y bienestar; Tech, centrado en la tecnología, software y entretenimiento; y Coffee, Bakery and Pastry, sector que comparte con Alimentaria y que, tras el éxito en su primera edición, duplicará su área expositiva.

“Hostelco impulsa oportunidades de negocio y fomenta la innovación, la digitalización y la excelencia del sector” Pere Taberner — Presidente de Hostelco

La plataforma también acogerá el espacio The Horeca Hub, que contará con cerca de 200 actividades, entre ponencias estratégicas, 'showcooking's de chefs de prestigio, degustaciones y presentaciones de productos. “Los más de 50.000 visitantes profesionales del canal previstos podrán conocer de primera mano los productos y soluciones innovadoras que marcarán el futuro del sector horeca”, remarca Céline Pérez, directora de Hostelco. Paralelamente, los Horeca Awards reconocerán las buenas prácticas en cuatro ejes estratégicos: innovación, sostenibilidad, experiencia de cliente y mejora productiva.

Expositor de galletas en Alimentaria + Hostelco. / Fira de Barcelona

Mirada al futuro

La potencia expositiva de Alimentaria + Hostelco sumada al programa de actividades previsto permite también detectar las tendencias de la industria alimentaria, marcadas por la “por la sostenibilidad, la innovación y la adaptación a nuevas necesidades del consumidor”, tal y como detalla Anna Canal, directora de Alimentaria. De esta manera, en espacios como The Alimentaria Trend se podrá comprobar el protagonismo de los alimentos que facilitan su consumo, productos enriquecidos y suplementos diseñados para mejorar la salud digestiva y cognitiva y alimentos reformulados para reducir el contenido de azúcar y sal.

Al mismo tiempo, también se pondrán sobre la mesa algunos de los principales desafíos a escala mundial, con el cambio político y lo conflictos geopolíticos como telón de fondo. “Será necesario abastecer a una población en constante crecimiento, asegurando que los recursos sean suficientes para alimentar a más de 8.000 millones de personas, así como garantizar la seguridad alimentaria, evitando desperdicios, optimizando la producción y asegurando el acceso equitativo a los alimentos”, analiza Canal.

De esta forma, Alimentaria + Hostelco siguen marcando el ritmo del sector de la alimentación, la hostelería y la restauración de la mano de su capacidad histórica para aglutinar negocio, innovación y proyección internacional.