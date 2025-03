Institut del Teatre: más de 100 años formando a profesionales en las artes escénicas

Desde 1913, el Institut del Teatre ha sido un referente en docencia, creación, investigación, conservación y difusión del patrimonio de las artes escénicas en Catalunya y en el ámbito internacional. Es por ello que, actualmente, esta institución, creada por la Diputación de Barcelona, se ha convertido en uno de los centros más prestigiosos para formarse en cualquier disciplina de las artes en vivo. Prueba de ello es que, cada año, más de 1.000 alumnos deciden cursar sus estudios superiores, profesionales y de perfeccionamiento de danza, arte dramático y de técnicas de las artes del espectáculo en esta institución.

Con el fin de especializar a profesionales y graduados en el campo de las artes escénicas, el Institut del Teatre ha abierto las inscripciones a su máster y posgrados para el próximo curso. Así, de cara al curso 2024-2025, los estudiantes que busquen incrementar su formación y optar a una oferta laboral más amplia, pueden apuntarse a alguno de los programas formativos que ofrece el Institut del Teatre.

Máster Universitario en Estudios Teatrales

Para los apasionados por las artes escénicas que busquen profundizar en su estudio, el Máster Universitario en Estudios Teatrales (MUET) se presenta como una de las mejores opciones. Coordinado con la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), este título universitario es reconocido en todos los países de la Unión Europea y de Latinoamérica y ofrece una formación integral en el ámbito teatral.

El MUET está diseñado para licenciados o graduados, preferentemente en el ámbito de las Humanidades o del Arte Dramático. La versatilidad del MUET se refleja en las múltiples salidas profesionales que ofrece. Algunas de las áreas en las que podrán desarrollarse profesionalmente incluyen la investigación en artes escénicas, la docencia, la crítica teatral y la gestión cultural, entre muchas otras.

Concretamente, la duración de este programa es de un curso académico completo, distribuido en 60 ECTS (crédito del Espacio Europeo de Educación Superior). Su estructura se divide en dos semestres, donde se abordan módulos obligatorios y de especialidad, así como módulos optativos, el trabajo de fin de máster y la posibilidad de hacer prácticas en producciones escénicas profesionales. Para aquellos interesados en formar parte de esta formación única en el ámbito teatral, la inscripción ya está abierta y la matriculación se llevará a cabo el próximo septiembre, con un total de 30 plazas disponibles.

Posgrado en Escena y Tecnología Digital

Este año, el Institut del Teatre presenta su tercera edición del Posgrado en Escena y Tecnología Digital. Un programa que busca experimentar la convivencia entre las artes en vivo y las nuevas herramientas digitales. Este posgrado invita a pensar en la tecnología como agente sensible, es decir, con la capacidad de percibir e interpretar el entorno y afectar a nuestras emociones. Su principal objetivo es incorporar las herramientas digitales en los procesos artísticos de los profesionales, no solo como soporte, sino por su valor expresivo. El posgrado en Escena y Tecnología Digital cuenta con la colaboración de L'Estruch, fábrica de creación de las artes en vivo, el Graner, centro de creación de danza y artes vivas, y el ESMUC, Escola Superior de Música de Catalunya. El posgrado iniciará su curso el 27 de septiembre del 2024 y finalizará el 21 de junio del 2025. La inscripción deberá realizarse on line a través de la web del Institut del Teatre hasta el 30 de mayo de 2024.

Posgrado en Artes Escénicas y Acción Social

Juntamente con la ESMUC y Xamfrà, Centre de Música i Escena del Raval, el Institut del Teatre llevará a cabo la octava edición del Posgrado en Artes Escénicas y Acción Social. Un programa dirigido a graduados y a profesionales en el ámbito de las ciencias sociales, la educación y las artes escénicas que busquen crear un impacto positivo en la comunidad.

En los últimos años, se ha incrementado el interés por incorporar las artes escénicas en proyectos sociales y comunitarios para potenciar su impacto transformador. Pero no siempre las propuestas artísticas están planteadas desde una visión que traspase los estándares culturales. El posgrado profundiza en este espacio de creación que va más allá de lo comercial, para significarse en lo particular y lo político a través de la capacidad transformadora del arte. Los alumnos conocen de primera mano proyectos y artistas cuya práctica gira alrededor de cuestiones sociales y éticas a través de las artes escénicas. El posgrado iniciará su curso el 4 de octubre del 2024 y finalizará el 7 de junio del 2025. La inscripción deberá realizarse on line a través de la web del Institut del Teatre a partir del 1 de junio de 2024. Las plazas son limitadas.

Posgrado en Artes en Vivo y Contextos

El mundo de las artes escénicas se ha transformado con el tiempo, y con ello, la necesidad de formación especializada que se adapte a las exigencias contemporáneas. El Institut del Teatre ofrece la oportunidad de cursar el Posgrado en Artes en Vivo y Contextos, un programa diseñado para pensar, experimentar y cuestionar las prácticas artísticas en relación con su contexto, abriendo un espacio para la investigación, la producción de conocimiento y el aprendizaje. Este posgrado se propone generar una comunidad efímera de pensamiento y de acción sobre las prácticas artísticas, alejándose de los circuitos y de los formatos escénicos convencionales.

El programa se dirige a una amplia gama de profesionales y a personas interesadas en las artes y proporciona una formación básica para intervenir en varios contextos de creación, soporte, producción, mediación y programación en el ámbito de las artes en vivo. Este posgrado se llevará a cabo entre el 26 de octubre del 2024 y el 8 de junio del 2025. Para disponer de más información sobre el posgrado, los interesados podrán acudir a una sesión informativa en línea el próximo 6 de mayo. La inscripción finalizará el 30 de mayo y ofrece un total de 25 plazas disponibles.