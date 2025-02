Castellano y catalán no están tan equilibrados en las escuelas catalanas

<span style="font-size: 1.6rem; line-height: 2.6rem;">El instituto <strong>Puig Castellar, en Santa Coloma de Gramenet</strong>, cerca del barrio de Singuerlin pero sin calificación específica, cumplía este sábado 50 años. Fue el primer instituto público de la ciudad y uno de los que lleva tiempo teniendo que lidiar con altos porcentajes de inmigración de todas las nacionalidades. <a href="http://elpuig.xeill.net/el-centre/projectes-fp/qualitat/documents-base/projecte-linguistic-de-centre/view" target="_blank">Su proyecto lingüístico</a> (2014) ya implica a todos los profesores en el aprendizaje de la lengua catalana y señala como objetivo que los alumnos sean competentes en las dos oficiales y la lengua extranjera; utilizan materiales en lengua extranjera en clases no lingüísticas y también en ciclos formativos. Y aunque no se estudian, se fomenta que las lenguas de origen no románicas de algunos de sus alumnos estén presentes en el centro. “El multilinguismo que pretenden tiene sentido pero con medios. El objetivo principal es que aprendan catalán y castellano aunque solemos tener que reforzar más el catalán, sobre todo entre los que vienen de aulas de acogida”, explica Carles Gil, director del instituto.</span>