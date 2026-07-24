José Luis Galipienso: "La IA reduce tareas repetitivas, pero aumenta el valor del criterio y el análisis"

En un momento marcado por cierta volatilidad internacional y transformación tecnológica, las empresas valoran la fiabilidad que les ofrece un socio capaz de acompañarles en distintos ámbitos. Este es el papel que juega Auren, especializada en la prestación de servicios profesionales a nivel global de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate. La firma se encuentra en plena fase de crecimiento e incorporación de nuevos socios, también en su oficina de Barcelona, que dirige José Luis Galipienso.

Auren cierra un año marcado por el crecimiento y la incorporación de nuevos socios. ¿Cómo lo definiría?

Ha sido un año muy retador. Crecer siempre supone un desafío y más en un contexto económico y geopolítico como el actual. Sin embargo, ha sido un reto muy positivo. La incorporación de Waterland como nuevo socio nos ha permitido ampliar nuestra actividad, participar en más proyectos y reforzar nuestra presencia en el mercado. También ha sido un año de adaptación: nuevos sistemas de trabajo, crecimiento de la plantilla e integración de nuevas firmas. Todo ello nos ha permitido consolidar nuestra posición y seguir creciendo con éxito.

¿Qué características propias tiene la oficina de Barcelona respecto al resto?

Compartimos la estrategia global de toda la firma, aunque el tejido empresarial catalán tiene unas características propias que hace que nuestro enfoque sea algo distinto. Trabajamos mucho con empresa familiar, que afronta retos muy específicos como los procesos de sucesión, el crecimiento, la retención del talento o la internacionalización. En este sentido, Catalunya tiene un perfil claramente exportador, algo que hace que muchas empresas necesiten un acompañamiento muy especializado en este ámbito.

Precisamente, en un contexto marcado por la incertidumbre internacional, ¿cómo están reaccionando las empresas?

Es curioso porque existe una cierta desconexión entre las noticias y la economía real. Si uno sigue la actualidad, parece que todo son conflictos e incertidumbre. Sin embargo, las empresas siguen funcionando y la economía continúa creciendo en España, según marcan los distintos indicadores. Eso sí, la incertidumbre tiene consecuencias. Lo que estamos viendo es una mayor prudencia, especialmente a la hora de tomar decisiones de inversión. Las compañías no han dejado de invertir, pero sí analizan mucho más cada paso.

¿Qué buscan las empresas cuando acuden a Auren?

Buscan sobre todo confianza. Un empresario quiere compartir sus preocupaciones con alguien que entienda su negocio y le aporte seguridad. Nuestra ventaja como firma multidisciplinar es que podemos acompañar al cliente en cualquier ámbito. Esa cercanía es una de nuestras señas de identidad y explica que mantengamos relaciones con clientes desde hace décadas e incluso con varias generaciones de una misma familia.

¿Qué ventajas aporta a una empresa externalizar servicios complementarios para centrarse únicamente en su actividad principal?

Es una tendencia muy clara. Muchas compañías, especialmente las impulsadas por emprendedores jóvenes, prefieren concentrarse en desarrollar su negocio y delegar la gestión contable, fiscal, administrativa o financiera en especialistas. Eso les permite dedicar todos sus recursos a aquello que realmente aporta valor.

La inteligencia artificial ocupa cada vez más espacio en las empresas. ¿Estamos ante una revolución comparable a internet?

Sin duda es un elemento competitivo esencial. Hoy ninguna empresa puede permitirse quedarse al margen. Ahora bien, la inteligencia artificial proporciona información, agiliza procesos y mejora la eficiencia, pero no sustituye el criterio profesional. Sigue siendo imprescindible la experiencia para interpretar esa información y tomar decisiones.

Los grandes cambios tecnológicos antes se producían a lo largo de décadas. Ahora aparecen nuevas herramientas prácticamente cada mes. Esa velocidad obliga a las empresas a adaptarse de forma continua. La inteligencia artificial eliminará muchas tareas repetitivas, pero aumentará todavía más el valor del análisis, el criterio y la capacidad de decisión.

Eso también supone un cambio a la hora de formar a los profesionales.

Es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Hasta ahora los jóvenes aprendían trabajando junto a profesionales con experiencia. Hoy muchas de esas tareas iniciales ya las realiza la inteligencia artificial. El desafío consiste en enseñarles a desarrollar criterio. La tecnología ofrece respuestas, pero alguien debe ser capaz de valorar si son correctas.

¿La retención del talento es una de las grandes preocupaciones de las empresas?

Lo es en prácticamente todos los sectores. Las nuevas generaciones buscan proyectos atractivos, oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional. La fidelidad a una empresa ya no depende únicamente del salario. Por eso, en Auren intentamos construir una cultura muy centrada en las personas, en su formación y en su evolución dentro de la organización. Lo mismo sucede con las empresas con las que trabajamos: encontrar y retener profesionales cualificados se ha convertido en un asunto estratégico, porque el factor diferencial sigue siendo el talento humano. La tecnología ayuda, pero los proyectos los siguen desarrollando las personas.

Cuando el cambio climático ya está provocando efectos evidentes, ¿qué papel juega la sostenibilidad en un proyecto empresarial?

Hace unos años, la sostenibilidad podía formar parte del discurso corporativo, a veces incluso de manera más propagandística que real. Hoy, sin embargo, forma parte de la estrategia. Ya no es posible plantear el futuro de una empresa sin incorporar criterios de sostenibilidad. Además, es una cuestión especialmente importante para las nuevas generaciones, tanto como profesionales como consumidores.

¿Qué objetivos se marca Auren para los próximos años?

Nuestra apuesta es seguir creciendo. Hace un año incorporamos un nuevo socio inversor precisamente para impulsar esa estrategia. Queremos reforzar nuestro modelo multidisciplinar, incorporar más talento, ampliar servicios y seguir aumentando nuestra capacidad internacional. El objetivo pasa por duplicar la facturación en dos años. Es un reto muy ambicioso, pero estamos convencidos de que vamos por el buen camino.