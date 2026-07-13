Europa en la carrera por el desarrollo de las infraestructuras digitales para recuperar el liderazgo tecnológico

La inteligencia artificial ya está transformando la forma en que trabajamos, nos movemos o nos comunicamos. Pero esa revolución solo será posible con unas infraestructuras digitales capaces de sostenerla. Esa es la premisa de 'Ready to Connect', la campaña con la que Cellnex analiza los retos que afronta Europa para seguir siendo competitiva en un contexto de creciente demanda de conectividad. Mientras el tráfico de datos aumentará hasta un 27% de aquí a 2030, la inversión europea en redes sigue por detrás de Estados Unidos y Asia. La brecha ya es visible: a finales de 2024, la cobertura de 5G Standalone apenas superaba el 30% en Europa, frente al 95% de Corea del Sur, más del 90% de Japón y cerca del 80% de China..

«Existe la falsa percepción de que el crecimiento del tráfico de datos se está ralentizando», afirma Marco Patuano, consejero delegado de Cellnex. «El consumo de datos y los nuevos usos del 5G avanzan mucho más rápido que el despliegue de infraestructuras, ampliando cada vez más la brecha entre la demanda y la capacidad de las redes». A esta presión se suman dos factores: un despliegue del 5G todavía incompleto —solo el 40% de los móviles europeos son compatibles con esta tecnología— y el auge de la inteligencia artificial, que multiplica el tráfico de datos. «Las infraestructuras actuales no están preparadas para absorber esa demanda», resume Patuano.

Invertir mejor, no solo invertir más

Para Cellnex, responder a este reto no pasa únicamente por construir más infraestructuras, sino por desplegarlas de una forma más eficiente. El consenso del sector apunta a que Europa deberá acelerar la inversión en redes durante los próximos años. Mientras las estimaciones de la Comisión Europea sitúan en hasta 200.000 millones de euros la inversión mínima para cumplir los objetivos regulatorios, la GSMA eleva esa cifra a los 475.000 millones si el continente quiere recuperar el liderazgo tecnológico incorporando tecnologías como el 5G Standalone, la inteligencia artificial o la conectividad avanzada de transporte. Para Cellnex, ese esfuerzo deberá apoyarse en modelos de colaboración y de infraestructuras compartidas. «No tiene sentido instalar decenas de antenas a lo largo de una carretera o una vía férrea cuando una única infraestructura bien diseñada puede ofrecer la cobertura necesaria», explica Vincent Cuvillier, Chief Strategy Officer de Cellnex. Compartir infraestructuras, sostiene, permite evitar duplicidades, reducir costes y acelerar el despliegue de nuevas redes sin renunciar a la calidad del servicio.

Europa necesitará 475.000 millones si quiere recuperar el liderazgo tecnológico incorporando el 5G o la IA

La consolidación del sector puede convertirse en otro de los motores de inversión. Gianluca Landolina, responsable de Cellnex en Reino Unido, cree que operaciones como la reciente integración entre Vodafone y Three ayudarán a reforzar la calidad de las redes. «La competencia estará cada vez más impulsada por la calidad», afirma, un cambio que obligará a los operadores a seguir invirtiendo para mejorar cobertura, capacidad y prestaciones.

España ofrece un ejemplo parecido. Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex Iberia, considera que la integración entre Orange y MásMóvil en 2024 ha demostrado que es posible optimizar infraestructuras sin frenar la inversión. Al contrario: la reorganización de la red permitió incorporar nuevos servicios de conectividad y reforzar su capacidad para responder al crecimiento del tráfico de datos. «Es preferible contar con menos operadores con capacidad para invertir que con muchos incapaces de dar el salto que exige la transformación digital», sostiene el responsable de Cellnex en España.

El 5G solo llega al 40% de los móviles europeos, mientras la demanda de conectividad crece

Durante la última década, los operadores europeos han externalizado buena parte de sus torres de telecomunicaciones a compañías especializadas, liberando 53.000 millones de euros entre 2019 y 2024 que posteriormente se reinvirtieron en mejorar la cobertura y acelerar el despliegue del 5G. Para Marco Patuano, ese modelo seguirá siendo determinante durante los próximos años: «Las empresas de infraestructuras seguirán siendo una pieza clave para ampliar y modernizar las redes móviles europeas», afirma.

Una oportunidad de crecimiento

Si la demanda de conectividad seguirá creciendo durante la próxima década, las compañías capaces de acompañar ese desarrollo parten, según Cellnex, de una posición favorable. Su director financiero, Raimon Trias, defiende que el grupo afronta esta nueva etapa apoyado en un modelo basado en contratos de larga duración con los principales operadores y una gestión del capital orientada al crecimiento sostenible. «Esperamos un incremento de la inversión en redes, lo que beneficiará a nuestro negocio», afirma. A su juicio, la expansión del 5G, la futura llegada del 6G y la adopción masiva de la inteligencia artificial dibujan una tendencia de largo recorrido. «La situación actual es cíclica, no estructural», concluye Trias.