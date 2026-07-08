Barcelona se convierte en el laboratorio del turismo del futuro

En la recepción de cualquier hotel de Barcelona, el teléfono suena sin descanso. Dudas, reservas, cambios de última hora… Cada llamada implica minutos de atención humana. Pero actualmente, en algunos establecimientos, una parte de esas conversaciones ya las gestiona una inteligencia artificial capaz de responder en segundos y liberar tiempo al equipo. No es ciencia ficción. Es una de las muchas transformaciones silenciosas que están definiendo el futuro del sector turístico de la ciudad condal.

El turismo es uno de los motores económicos de Barcelona, pero su futuro ya no depende solo del volumen de visitantes. El gran reto ya no es crecer, sino evolucionar. La presión sobre los barrios, la necesidad de reducir el impacto ambiental, la transformación digital y los cambios en el comportamiento del viajero han obligado al sector a reinventarse. Gestionar mejor los flujos turísticos, ofrecer experiencias más personalizadas, incorporar la inteligencia artificial o garantizar modelos sostenibles son algunos de los desafíos que están marcando el rumbo del sector para los próximos años. Y, además, a esto se suma una cuestión clave: la necesidad de atraer talento capaz de combinar conocimiento turístico con habilidades digitales y visión innovadora.

En este contexto, Barcelona se está posicionando como un laboratorio de innovación aplicada al turismo. Ahí es donde nace el Barcelona Travel Hub, un espacio que conecta empresas, emprendedores, universidades, centros de investigación, administraciones e inversores para impulsar soluciones a todas estas cuestiones.

Un ecosistema para innovar en turismo

El Barcelona Travel Hub apuesta por un enfoque colaborativo: generar entornos donde confluyen ideas, la financiación y el conocimiento para desarrollar proyectos con impacto real. “La innovación no es solo una cuestión tecnológica, sino una forma de dar respuesta a los grandes desafíos del sector”, defienden. Este enfoque se traduce en diversos programas y plataformas que abordan las distintas necesidades del ecosistema turístico.

Desde el sector hotelero, Manel Casals, Director General del Gremi d’Hotels de Barcelona, subraya la importancia de afrontar este momento de transformación con una visión colaborativa y orientada a la innovación: "El turismo está viviendo una etapa de transformación marcada por la tecnología, la innovación y las nuevas demandas de los viajeros. En este contexto, es importante disponer de iniciativas que empoderen a las empresas para incorporar nuevas herramientas, compartir conocimiento y desarrollar soluciones que mejoren su actividad y la experiencia de los visitantes. La labor del Barcelona Travel Hub conectando talento, emprendimiento y sector turístico constituye una contribución muy valiosa para avanzar en esta dirección".

Por su parte, José Antonio Donaire, Comisionado de Turismo del Ayuntamiento de Barcelona, destaca el papel de la ciudad como laboratorio de soluciones para los retos globales del sector. "Barcelona tiene el objetivo y la oportunidad de liderar una nueva etapa del turismo. Los retos que afrontamos, desde la sostenibilidad social, económica y medioambiental hasta la gestión de los flujos de visitantes, requieren innovación, datos y colaboración entre agentes públicos y privados. Espacios como el Barcelona Travel Hub son clave para activar este ecosistema y posicionar a la ciudad como un referente internacional en innovación turística”.

Primera sesión de la edición Lab4Travel 2026 con startups de la edición anterior compartiendo su experiencia / Cedida

Ideas que aterrizan en el mercado

Uno de sus pilares es el Lab4Travel, su programa de incubación y aceleración, que ya ha acompañado a más de 50 proyectos. El objetivo es convertir ideas en soluciones viables capaces de responder a retos como la digitalización o la sostenibilidad.

De ahí han surgido iniciativas como Hostmate, una startup que utiliza inteligencia artificial para automatizar la atención al cliente en hoteles. “Contamos con el acompañamiento de mentores y sesiones de formación que nos ayudaron a convertir esta idea en un producto real y validado por el mercado”, explica el director del proyecto, Roger Closas.

Lab4Travel Demoday 2025 con todos los participantes de la edición / Cedida

Conectar innovación y financiación

Otro ejemplo de proyecto que ha logrado desarrollarse gracias al Barcelona Travel Hub es Controlá, la startup ganadora del Lab4Travel 2025, que automatiza y permite controlar en tiempo real procesos como el ‘checkout’, acelerando la limpieza de las habitaciones, o el control climático en hoteles.

Gracias a ese reconocimiento, el proyecto dirigido por Tomas Kancyper participó en Invest in Travel, un evento del hub en el que las empresas emergentes entran en contacto con inversores y actores clave del sector, generando oportunidades de crecimiento y escalabilidad. Esto le permitió cerrar una ronda de financiación de 190.000 euros con un ‘business angel’ del sector. Precisamente, facilitar el acceso a financiación es otro de los ejes estratégicos del Barcelona Travel Hub.

Innovación en la industria hotelera

El Hub también impulsa espacios de colaboración directa con diferentes verticales del turismo mediante iniciativas como HotelsLab, que conecta empresas, expertos y emprendedores para identificar retos del sector hotelero y desarrollar soluciones.

Allí fue donde Hostmate consiguió su primer cliente: el Hotel Ronda Lesseps de Barcelona. En apenas seis meses, la herramienta ha gestionado más de 3.000 llamadas y 300 conversaciones de WhatsApp, liberando más de 60 horas de trabajo del personal de recepción.

Otro caso significativo es el de aiKnowit, una plataforma SaaS que integra asistentes de inteligencia artificial en hoteles. El proyecto nació tras un taller sobre aplicaciones de IA y evolucionó rápidamente hacia un piloto con Eurostars Hotel Company con el apoyo tecnológico de Wildebit y Hospitalidad Emprendedora en 2024. Hoy se ha convertido en una solución SaaS capaz de optimizar la operativa interna mediante asistentes entrenados con la documentación de cada hotel.

Jornada de trabajo del grupo de trabajo de HotelsLab / Cedida

Captación de talento para el sector turístico

Además de impulsar proyectos, el Barcelona Travel Hub actúa como difusor de tendencias. Sus webinars especializados reúnen a una media de 130 profesionales mensualmente para compartir casos de éxito, nuevas tecnologías y oportunidades del sector. A esta labor se suma el podcast ‘Behind the Journey’, donde emprendedores y directivos consagrados del ámbito turístico explican sus experiencias y aprendizajes, contribuyendo a generar una cultura innovadora en el territorio.

Por otro lado, el Student Talent Challenge conectan estudiantes con empresas para resolver retos reales, fomentando la creatividad y acercando el mundo académico a la industria.