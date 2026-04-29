El turismo del futuro se crea aquí: así funciona el Barcelona Travel Hub que conecta empresas, talento e innovación

El turismo lleva años en el centro del debate en Barcelona. El sector representaba en 2023 —últimos datos disponibles— cerca del 13% del PIB de la ciudad, que cerró 2025 con más de 16 millones de visitantes y un gasto directo asociado a la actividad turística de más de 10.375 millones de euros, según los datos del Observatorio del Turismo en Barcelona. Estas cifras son un claro ejemplo del músculo de la llamada “economía del visitante”, que representa ya más del 11% del tejido empresarial de la ciudad, con cerca de 15.700 empresas.

En este contexto, Barcelona se encuentra inmersa en un proceso de transformación profunda del sector turístico y tiene entre sus principales retos acelerar la digitalización del sector y fomentar la aparición de nuevos perfiles de viajeros ajustados a su estrategia.

En este escenario nació hace cuatro años el Barcelona Travel Hub (BTH), una iniciativa del Gremi d’Hotels de Barcelona con el apoyo institucional del Ajuntament de Barcelona. Se trata de una propuesta con un objetivo muy concreto: crear un espacio en el que se diseñen, prueben y desarrollen soluciones innovadoras reales para el sector turístico.

Un laboratorio de innovación turística en Barcelona

El Barcelona Travel Hub es un laboratorio de innovación aplicada al turismo, un espacio en el que conviven startups, empresas del sector e instituciones públicas. “El sector turístico necesita espacios donde la innovación se traduzca en soluciones concretas y aplicables”, explica Manel Casals, director general del Gremi d’Hotels de Barcelona. “Iniciativas como el Barcelona Travel Hub permiten conectar conocimiento, talento y empresa para avanzar hacia modelos más competitivos”.

El núcleo del hub son sus programas de incubación y aceleración, bajo el paraguas de Lab4Travel, que permiten a proyectos emergentes desarrollarse con el apoyo de mentores y especialistas del sector. Lo hacen a través de formaciones prácticas, con sesiones semanales y mentorías estratégicas personalizadas. A ello se suma la conexión directa con inversores mediante iniciativas como Invest in Travel, así como la interacción con el ecosistema turístico a través de encuentros y sesiones abiertas con profesionales.

Infografía sobre el Travel Hub de Barcelona.

A diferencia de otras iniciativas, el hub no se limita a la formación. También ofrece seminarios web con expertos y cuenta con iniciativas como el Student Talent Challenge, que conecta a jóvenes talentos con problemas reales planteados por empresas. A todo ello se añade la conexión con hubs internacionales y la organización de encuentros con agentes clave del sector.

El Barcelona Travel Hub es un laboratorio de innovación aplicada al turismo / Cedida

De la idea al mercado

En su última edición, el programa impulsó 22 proyectos, con más de 30 horas de formación y 88 horas de mentoría especializada, y culminó con un Demo Day en el que las startups presentaron sus soluciones ante inversores y actores clave del sector.

Más allá de las cifras, el valor diferencial del hub radica en la posibilidad de probar estas soluciones en condiciones reales. Iniciativas como HotelsLab permiten testar nuevas herramientas o modelos directamente en establecimientos turísticos. Además, a través de Invest in Travel se ha impulsado una línea de inversión específica para el sector, que en su primera edición se ha traducido en la inversión en tres de las diez startups participantes.

Entre los casos de éxito del HotelsLab destacan la Guía Digital de Experiencias desarrollada por Identify Travel y Jota Virtual, implementada por Atiram Hotels, o Hostmate, un asistente de inteligencia artificial capaz de gestionar reservas y resolver incidencias, ya operativo en el Hotel Ronda Lesseps.

El Barcelona Travel Hub impulsó 22 proyectos en su última edición del Lab4Travel / Cedida

Barcelona como escenario

¿Por qué Barcelona? La respuesta es doble. Por un lado, la ciudad es uno de los grandes destinos turísticos de Europa. Por otro, cuenta con un ecosistema tecnológico y emprendedor especialmente dinámico. “Barcelona tiene las condiciones para convertirse en un laboratorio de innovación turística a escala internacional”, apunta José Antonio Donaire, comisionado para la gestión del turismo sostenible. “El Barcelona Travel Hub contribuye a este objetivo generando un entorno donde se pueden testar nuevas ideas y desarrollar proyectos con impacto real”.

A estos factores se suma un tercero: la propia experiencia de la ciudad, que ha vivido en primera persona los retos asociados al turismo urbano.